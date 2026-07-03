Nhận định, dự đoán tỷ số Australia vs Ai Cập: Khác biệt ở Salah

Trận Australia vs Ai Cập diễn ra lúc 1h ngày 4/7 (giờ Việt Nam) tại sân AT&T Stadium, Arlington (Mỹ). Siêu máy tính của Opta đánh giá Ai Cập có 38,6% khả năng thắng trong 90 phút, Australia là 30,4%, còn tỷ lệ hòa ở mức 31%.

Đây là cặp đấu cân bằng nhất vòng 1/16 theo mô phỏng của Opta. Ai Cập nhỉnh hơn về chất lượng tấn công, nhưng tình trạng thể lực của Mohamed Salah có thể làm thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Thông tin nhanh trận Australia vs Ai Cập Thời gian: 1h ngày 4/7 (giờ Việt Nam) Sân: AT&T Stadium, Arlington, Mỹ Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6

Nhận định bóng đá Australia vs Ai Cập

Australia đứng nhì bảng D sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, thua Mỹ 0-2 và hòa Paraguay 0-0. Đội bóng của Tony Popovic không tạo cảm giác bùng nổ, nhưng có tổ chức phòng ngự đủ tốt để kéo trận đấu vào thế chặt chẽ.

Australia đấu với Ai Cập ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Ai Cập đi tiếp với vị trí nhì bảng G sau khi hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1 và hòa Iran 1-1. Đại diện châu Phi bất bại ở vòng bảng, ghi 5 bàn và cho thấy nhiều phương án tấn công hơn Australia.

Điểm mấu chốt của trận đấu nằm ở chất lượng cơ hội. Australia có xu hướng phòng ngự thấp hơn, chờ bóng hai và các pha tăng tốc của Nestory Irankunda. Ai Cập có thể kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng nếu Salah không đạt trạng thái tốt nhất, đội bóng của Hossam Hassan sẽ phải trông nhiều hơn vào Omar Marmoush, Trezeguet và các pha xâm nhập từ tuyến hai.

Phong độ Australia

Australia có 4 điểm ở vòng bảng, đủ để đứng sau Mỹ tại bảng D World Cup 2026. Họ khởi đầu tốt bằng chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng 2 trận sau cho thấy hạn chế rõ trong tấn công. Australia không ghi bàn trước Mỹ và Paraguay, dù vẫn tạo ra 17 cú sút ở 2 trận này.

Australia vượt qua vòng bảng bằng lối chơi nặng về phòng ngự. (Ảnh: Reuters)

Theo Opta, Australia chỉ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2,1 sau vòng bảng, thấp nhất trong nhóm các đội đứng nhất hoặc nhì bảng. Đổi lại, hàng thủ của họ không dễ bị xuyên phá. Chất lượng trung bình các cú sút Australia phải nhận chỉ ở mức 0,052 xG mỗi pha, thấp thứ hai giải sau Tây Ban Nha.

Điều này cho thấy Australia đủ sức kéo nhịp trận xuống và hạn chế cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, nếu phải đẩy cao đội hình, vấn đề sáng tạo ở 1/3 sân cuối có thể lộ rõ.

Phong độ Ai Cập

Ai Cập đang có chuỗi 3 trận bất bại, dài nhất lịch sử World Cup của họ. Trận thắng New Zealand 3-1 là chiến thắng đầu tiên của đội bóng Bắc Phi ở World Cup, trong khi 2 trận hòa trước Bỉ và Iran giúp Ai Cập giữ được vị trí nhì bảng G.

Salah vẫn là trung tâm của mọi pha triển khai. Anh tạo 11 cơ hội cho đồng đội ở vòng bảng, chỉ kém Leandro Trossard trong danh sách những cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất giải. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo ở trận gặp Iran khiến khả năng đá chính của đội trưởng Ai Cập bị đặt dấu hỏi.

Nếu Salah vắng mặt hoặc không đạt thể trạng tốt, Marmoush phải nhận nhiều trách nhiệm hơn trong các pha kéo giãn hàng thủ. Ai Cập có nhiều cầu thủ xử lý bóng tốt, nhưng họ cần tốc độ ra quyết định cao hơn để tránh bị Australia kéo vào thế va chạm kéo dài.

Salah là nhân tố quan trọng nhất của Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Australia vs Ai Cập

Australia mất Jacob Italiano và Mathew Leckie vì chấn thương. Ngoài 2 trường hợp này, đội bóng châu Á có lực lượng tương đối ổn định. Patrick Beach nhiều khả năng tiếp tục bắt chính, trong khi Harry Souttar giữ vai trò trung tâm hàng thủ.

Ai Cập có nhiều vấn đề hơn. Salah bị đau gân kheo và phải chạy đua với thời gian. Ahmed Fatouh, Mohamed Abdelmonem, Hamdy Fathy và Hossam Abdelmaguid cũng chưa chắc góp mặt. Ngoài ra, Mohanad Lasheen bị treo giò sau thẻ phạt ở trận gặp Iran, khiến tuyến giữa Ai Cập phải điều chỉnh.

Đội hình dự kiến Australia vs Ai Cập

Australia: Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O‘Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush.

Dự đoán tỷ số Australia vs Ai Cập

Dự đoán Australia - Ai Cập: Đội nào thắng?

Australia có đủ kỷ luật để khiến trận đấu không dễ vượt quá mốc 2 bàn. Cách phòng ngự của họ ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm, giảm chất lượng cú sút và buộc đối thủ phải kiên nhẫn.

Ai Cập nhỉnh hơn ở khả năng tạo đột biến cá nhân. Nếu Salah đá chính, đội bóng Bắc Phi có thêm một điểm chuyền quyết định giữa các tuyến. Nếu Salah chỉ vào sân từ ghế dự bị, Ai Cập vẫn có thể kiểm soát nhịp trận, nhưng chất lượng ở pha xử lý cuối sẽ giảm.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình. Trận đấu có thể được định đoạt bởi một khoảnh khắc ở bóng cố định hoặc pha chuyển trạng thái sau giờ nghỉ.

Dự đoán kết quả: Australia 0-1 Ai Cập.