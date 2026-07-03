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Lộ diện 3 màu sắc cuối cùng trên iPhone 18 Pro Max

| | Lifestyle

Ba màu sắc cuối cùng của iPhone 18 Pro Max vừa xuất hiện trong thông tin mới.

Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là dòng iPhone 18 Pro sẽ chính thức ra mắt và ngày càng có nhiều thông tin xuất hiện xoay quanh mẫu flagship mới của Apple.

Mới đây, leaker Instant Digital đã tiết lộ ba tùy chọn màu sắc được cho là sẽ có trên iPhone 18 Pro. Theo bài đăng trên mạng xã hội Weibo của Instant Digital, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ chỉ được bán với ba phiên bản màu gồm: - Dark Cherry (Đỏ anh đào đậm) - Light Blue (Xanh nhạt) - Silver-Gray (Bạc xám).

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có 3 tuỳ chọn màu sắc. (Ảnh minh hoạ)

Nếu thông tin này chính xác, Apple sẽ tiếp tục duy trì chiến lược màu sắc tương tự năm ngoái. Trước thời điểm iPhone 17 Pro ra mắt, nhiều nguồn tin từng dự đoán thiết bị sẽ có tới năm màu mới. Tuy nhiên, Apple cuối cùng chỉ giới thiệu ba phiên bản gồm Cosmic Orange, Deep Blue và Silver.

Đáng chú ý, hãng đã loại bỏ hoàn toàn tùy chọn màu đen hoặc xám đậm, điều vốn được xem là gần như mặc định trên các dòng iPhone Pro trong nhiều năm.

Theo Instant Digital, kịch bản này sẽ tiếp tục lặp lại trên iPhone 18 Pro. Trong đó, Dark Cherry được cho là màu sắc chủ đạo trong các chiến dịch quảng bá, tương tự vai trò của Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro. Light Blue sẽ thay thế Deep Blue, còn Silver-Gray nhiều khả năng vẫn giữ tông bạc quen thuộc nhưng được tinh chỉnh đôi chút.

Nếu dự đoán trở thành hiện thực, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Apple không cung cấp tùy chọn màu đen cho dòng iPhone Pro.

Dù nhiều nguồn rò rỉ hiện đều có chung nhận định rằng Dark Cherry, Light Blue và Silver-Gray sẽ là những màu sắc nhiều khả năng xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Nhưng khi còn khoảng hai tháng nữa sản phẩm mới được giới thiệu, mọi thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Apple hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch vào phút chót.

Tham khảo 9to5Mac

Theo Huỳnh Duy

Phụ nữ mới

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