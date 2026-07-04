Tin cực vui cho toàn bộ những người đi du lịch từ 7/7

Giá vé máy bay, khách sạn thường tăng nhanh vào mùa cao điểm khiến nhiều người có xu hướng lên kế hoạch du lịch sớm để tiết kiệm chi phí. Trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng vẫn sôi động, các chương trình khuyến mại giữa năm đang trở thành "điểm hẹn" của những tín đồ mê xê dịch muốn săn ưu đãi cho cả mùa hè lẫn mùa thu.

Thực tế cho thấy, thay vì đợi sát ngày khởi hành mới đặt dịch vụ, nhiều du khách hiện lựa chọn "book sớm" để có mức giá tốt hơn. Không chỉ các gia đình lên kế hoạch nghỉ hè, nhóm khách trẻ cũng bắt đầu chuẩn bị cho những chuyến du lịch mùa thu tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc hay Đông Nam Á.

Đây cũng là lý do các nền tảng đặt dịch vụ du lịch liên tục tung ra những chương trình giảm giá quy mô lớn vào giữa năm nhằm kích cầu. Trong số đó, 7.7 Mega Sale của Trip.com là một trong những chương trình đáng chú ý khi áp dụng ưu đãi trên gần như toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ vé máy bay, khách sạn đến thuê xe, vé tham quan và các tiện ích đi kèm.

Chương trình diễn ra từ ngày 7-10/7, trong đó 7/7 được xem là ngày cao điểm với nhiều ưu đãi nhất. Theo Trip.com, hàng loạt mã giảm giá sẽ được mở theo 5 khung giờ Flash Sale, với mức ưu đãi cao nhất lên tới 2 triệu đồng.

Không chỉ hướng đến những người chuẩn bị cho chuyến đi ngay trong mùa hè, chương trình còn phù hợp với những ai muốn lên kế hoạch từ sớm cho kỳ nghỉ mùa thu hoặc các chuyến du lịch cuối năm, khi việc đặt dịch vụ trước thường mang lại nhiều lợi thế về giá.

Nhiều hạng mục cùng giảm giá, từ vé máy bay đến dịch vụ tại điểm đến

Khác với nhiều chương trình chỉ tập trung vào một hạng mục, đợt Mega Sale lần này được triển khai đồng thời trên nhiều dịch vụ, giúp người dùng có thể hoàn thiện gần như toàn bộ kế hoạch du lịch trên cùng một nền tảng.

Ngoài ưu đãi cho vé máy bay và khách sạn, người dùng còn có thể tìm thấy các chương trình dành cho thuê xe tự lái, vé tham quan, eSIM quốc tế, dịch vụ đưa đón sân bay và nhiều tiện ích khác.

Theo Trip.com, các ưu đãi sẽ được phát hành theo từng khung giờ với số lượng giới hạn.

Những ưu đãi không nên bỏ lỡ trong chương trình Mega Sale 7.7 của Trip.com:

- Bay quốc tế đồng giá chỉ từ 1.777.000 đồng: Khám phá các điểm đến phổ biến hàng đầu khu vực như Thái Lan hay Hàn Quốc với giá vé trọn gói hấp dẫn, áp dụng cho các đường bay thuộc chương trình ưu đãi, giúp du khách lên kế hoạch cho những chuyến du lịch ngắn ngày trong mùa hè này và mùa thu sắp tới với chi phí hợp lý.

- Giảm đến 50% vé máy bay (tối đa 1,6 triệu đồng): Số lượng mã giảm giá có hạn theo từng khung giờ flash sale, được tung đồng thời với các voucher trị giá 777.000 đồng, 555.000 đồng, 333.000 đồng và 200.000 đồng, tiết kiệm nhiều hơn cho khách hàng muốn du lịch ngẫu hứng hay lên kế hoạch du lịch sớm.

- Ưu đãi khách sạn đến 70%: Tận hưởng mức giá hấp dẫn tại nhiều khách sạn trong nước và quốc tế, cộng thêm mã giảm giá lên đến 777.000 đồng giúp tiết kiệm chi phí lưu trú cho cả kỳ nghỉ cuối tuần và những hành trình dài ngày.

- Combo tiết kiệm vé máy bay & khách sạn giảm đến 50% (tối đa 1 triệu đồng): Đặt vé máy bay và khách sạn thông minh hơn, tiết kiệm nhiều hơn, thêm mã ưu đãi, dễ dàng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ trọn vẹn với chi phí tối ưu ngay từ đầu.

- Ưu đãi vé vui chơi, tour & hoạt động: Flash sale giảm đến 50% giá vé hoặc chương trình Mua 1 Tặng 1 được áp dụng cho nhiều điểm vui chơi trong nước (VinWonders, Sun World) và ngoài nước (Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), mang đến nhiều lựa chọn phong phú cho hành trình khám phá.

- Ưu đãi đến 50% cho các tiện ích du lịch: Tiết kiệm thêm với các ưu đãi dành cho dịch vụ eSIM và đưa đón sân bay, đảm bảo kết nối và di chuyển thuận tiện ngay khi đặt chân đến điểm đến.

- Ưu đãi thuê xe cho hành trình tự lái: Nhận mã giảm giá 50% cho dịch vụ thuê xe tại các điểm đến như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Úc, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, song song với nhiều ưu đãi giảm đến 30%, để mỗi hành trình tự lái trở nên linh hoạt hơn và nhẹ gánh chi phí hơn.

- Ưu đãi từ các đối tác ngân hàng và thanh toán: Tận hưởng thêm nhiều ưu đãi khi sở hữu thẻ Visa, JCB và Techcombank Visa, trong đó chủ thẻ Techcombank Visa được giảm đến 1,5 triệu đồng khi đặt vé máy bay.

(Ảnh minh họa)

Xu hướng đặt trọn hành trình trên một nền tảng

Bên cạnh yếu tố giá, việc đặt toàn bộ dịch vụ trên cùng một nền tảng cũng đang trở thành xu hướng của nhiều du khách trẻ. Thay vì phải tìm kiếm và thanh toán riêng lẻ cho từng dịch vụ, người dùng có thể chủ động lên lịch trình hoàn chỉnh từ vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển cho đến vé tham quan và các tiện ích kết nối.

Theo Trip.com, toàn bộ ưu đãi trong chương trình sẽ được mở theo từng khung giờ trong suốt bốn ngày diễn ra Mega Sale và áp dụng đến khi hết số lượng.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế vẫn duy trì ở mức cao, các chương trình giảm giá giữa năm được xem là cơ hội để tối ưu ngân sách cho những chuyến đi sắp tới. Không chỉ dành cho các hành trình mùa hè, đây cũng là thời điểm phù hợp để lên kế hoạch từ sớm cho kỳ nghỉ mùa thu hoặc cuối năm, khi giá dịch vụ thường có xu hướng tăng dần theo thời điểm khởi hành. Với những người đã có sẵn lịch trình hoặc đang tìm cảm hứng cho chuyến đi tiếp theo, việc săn ưu đãi đúng thời điểm có thể giúp tiết kiệm đáng kể tổng chi phí mà vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.