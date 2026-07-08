1 siêu phẩm khiến giới yêu công nghệ và quần vợt cùng "đứng ngồi không yên" đã chính thức có mặt tại Việt Nam

Sự kết hợp giữa thương hiệu âm thanh cao cấp Devialet và giải quần vợt Roland-Garros vừa có thêm một dấu ấn mới khi Devialet chính thức giới thiệu Phantom Ultimate Roland-Garros Exclusive Edition . Không đơn thuần là một phiên bản giới hạn, sản phẩm được xem là cuộc gặp gỡ giữa công nghệ âm thanh, thiết kế và tinh thần thể thao, hướng đến những người yêu thích trải nghiệm nghe cao cấp cũng như giá trị sưu tầm.

Trong nhiều năm qua, Devialet được biết đến là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực âm học của Pháp, còn Roland-Garros là biểu tượng của quần vợt sân đất nện với lịch sử lâu đời. Việc hai tên tuổi cùng bắt tay được xây dựng trên điểm chung về triết lý theo đuổi sự chính xác, hiệu suất và khát vọng tạo nên những chuẩn mực mới trong lĩnh vực của mình.

Phiên bản Phantom Ultimate Roland-Garros gây ấn tượng ngay từ ngoại hình khi lấy tông Clay Red – sắc đỏ đặc trưng của sân đất nện Roland-Garros – làm điểm nhấn chủ đạo. Gam màu này không chỉ gợi nhớ đến giải Grand Slam danh tiếng mà còn mang đến diện mạo khác biệt so với các phiên bản Phantom trước đây.

Bên cạnh màu sắc, nhiều chi tiết thiết kế cũng được chăm chút nhằm tái hiện tinh thần của Roland-Garros. Logo của giải đấu xuất hiện nổi bật trên thân loa, kết hợp cùng các đường vạch trắng được khắc laser và lớp hoàn thiện bóng cao cấp. Tổng thể thiết kế hướng tới sự cân bằng giữa vẻ mạnh mẽ của một thiết bị công nghệ và nét thanh lịch thường thấy trong các sản phẩm mang dấu ấn nước Pháp.

Theo Devialet, đây không chỉ là một phiên bản giới hạn dành cho người yêu âm thanh mà còn là món đồ mang giá trị sưu tầm, nơi thiết kế và hiệu năng cùng được đặt ở mức cao.

Không chỉ khác biệt về ngoại hình, Phantom Ultimate Roland-Garros vẫn kế thừa nền tảng công nghệ đã làm nên tên tuổi của dòng Phantom với hai lựa chọn hiệu suất.

Phiên bản 108 dB sở hữu công suất lên tới 1.100W, tái tạo dải tần từ 14 Hz đến 35 kHz, hướng đến khả năng trình diễn âm thanh có độ chi tiết cao cùng dải trầm sâu và mạnh mẽ.

Trong khi đó, phiên bản 98 dB được phát triển theo hướng cân bằng hơn giữa kích thước và hiệu năng, phù hợp với những không gian nghe có diện tích vừa phải nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh trung thực.

Đằng sau hiệu suất của hai phiên bản là loạt công nghệ độc quyền vốn đã trở thành "chữ ký" của Devialet.

Trong đó, ADH® (Analog Digital Hybrid) thế hệ mới kết hợp ưu điểm của ampli analog và kỹ thuật số để tạo nên chất âm vừa giàu cảm xúc vừa mạnh mẽ. Công nghệ SAM® giúp tái tạo tín hiệu theo thời gian thực với độ chính xác cao, trong khi HBI® được phát triển nhằm mở rộng khả năng thể hiện dải trầm, mang đến cảm giác âm bass không chỉ nghe mà còn có thể cảm nhận bằng rung động vật lý.

Bên cạnh đó, công nghệ AVL™ cho phép hệ thống tự động cân bằng âm lượng, giúp chất lượng âm thanh được duy trì ổn định trong nhiều điều kiện nghe khác nhau.

Không dừng lại ở phần cứng, Devialet cũng nâng cấp trải nghiệm sử dụng thông qua hệ điều hành Devialet DOS3. Giao diện được thiết kế trực quan hơn, đồng thời hỗ trợ kết nối với nhiều nền tảng nghe nhạc phổ biến như AirPlay, Spotify Connect và Tidal Connect.

Người dùng cũng có thể lựa chọn các chế độ âm thanh phù hợp với từng nhu cầu, từ nghe nhạc, podcast đến xem phim. Việc tối ưu khả năng kết nối và cá nhân hóa giúp Phantom Ultimate Roland-Garros không chỉ hướng tới giới chơi audio mà còn phù hợp với những người coi hệ thống âm thanh là một phần trong phong cách sống hiện đại.

Theo Devialet, Phantom Ultimate Roland-Garros được phát triển như một sản phẩm giao thoa giữa công nghệ, nghệ thuật và thể thao. Từng chi tiết, từ thiết kế, vật liệu cho đến trải nghiệm sử dụng đều được xây dựng nhằm phản ánh tinh thần theo đuổi sự hoàn hảo mà cả Devialet lẫn Roland-Garros cùng chia sẻ.

Tại Việt Nam, Devialet Phantom Ultimate Roland-Garros Exclusive Edition sẽ được phân phối với số lượng giới hạn. Trong đó, phiên bản 108 dB mở bán độc quyền tại Devialet Flagship Store, còn phiên bản 98 dB sẽ được phân phối tại Devialet Flagship Store cùng hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc. Với thiết kế mang dấu ấn Roland-Garros cùng nền tảng công nghệ âm thanh cao cấp, đây được xem là một trong những phiên bản đáng chú ý nhất của dòng Phantom trong năm nay.