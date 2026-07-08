Quang Vinh ở resort 1 tỷ 2, nói thật về cuộc sống sóng gió, đấu tranh căng thẳng

Mới đây, chương trình Thử Thật Thách của 28Unique đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quang Vinh. Tại chương trình tuần này, Quang Vinh nói về sự trở lại với ca sĩ Bảo Thy gần đây.

Anh chia sẻ: "Không phải tôi kiên quyết trở lại cùng Bảo Thy. Đơn giản là khi có bài hát này, tôi nghĩ cần có một giọng hát nữ song ca cùng mình, và tôi cần một giọng hát ngọt ngào, chữa lành, trong trẻo, hợp với giọng tôi và bài hát, lại có độ trưởng thành nhất định. Vì vậy, tôi nghĩ ngay đến Bảo Thy.

Quang Vinh

Đã lâu rồi tôi cũng không kết hợp với Bảo Thy, nên tôi muốn mời thử xem dạo này Bảo Thy có hát không. Ai ngờ đâu Bảo Thy đồng ý.

10 năm nay tôi làm du lịch nhiều hơn ca hát. Tôi vẫn hát, vẫn ra bài mới, nhưng chỉ để lên kênh Youtube, hát những bài cảm thấy hợp cảm xúc, hoặc đi chỗ này chỗ kia thì quay lại MV làm kỷ niệm thôi.

Nhưng lần này hát với Bảo Thy là tôi chính thức quay lại làm hẳn một album sau 13 năm. Tôi nghĩ mình nên làm cho đàng hoàng hơn chứ không phải làm cho vui. Tôi nên nghiêm túc với nghề.

Hơn nữa, dự án này lên tới 11 bài, nên tôi muốn làm chỉn chu, nghiêm túc. Tôi khá căng thẳng với dự án lần này.

Quang Vinh ở resort 1 tỷ 2 cho 3 đêm

Mọi người xung quanh còn nói tôi là kiểu người thích sự căng thẳng. Nhìn tôi thì có vẻ rất chill, suốt ngày đi du lịch, thích cuộc sống màu sắc, nhưng thực ra lúc nào tôi cũng làm việc.

Chưa bao giờ tôi cho phép mình rảnh rỗi quá lâu. Tôi là người rất đam mê công việc. Bề ngoài tôi rất chill, nhưng bên trong tôi cũng rất sóng gió, đấu tranh với cuộc sống, công việc, ngành nghề mình làm, cũng như bao ngành nghề khác.

Tôi làm gì cũng rất tâm huyết, hết sức mình, chỉ là cách làm việc của tôi không ồn ào, lúc nào cũng thầm lặng, chỉ có mình mình biết. Vì thế, mọi người ở bên ngoài chưa hiểu rõ về con người tôi là như thế nào, cứ nghĩ tôi lúc nào cũng chill chill, thư giãn".

Quang Vinh vẫn thường được biết đến là nam ca sĩ có đời sống khá giả, viên mãn trong showbiz, thường xuyên đi du lịch khắp thế giới và ở những resort sang trọng, đắt tiền bậc nhất. Từng có lần Quang Vinh khiến mọi người trầm trồ khi ở resort trị giá 1 tỷ 2 cho 3 đêm.