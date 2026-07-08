“Tiên đồng ngọc nữ" của showbiz: Sống trong căn hộ đẹp thơ mộng, view hướng thẳng sông Đồng Nai

Chúng Huyền Thanh và Jay Quân là một trong những cặp đôi được yêu mến của showbiz Việt. Chúng Huyền Thanh (SN 1997) từng gây chú ý khi giành ngôi Á quân tại chương trình The Face Vietnam, trong khi ông xã Jay Quân được biết đến với vai trò diễn viên, ca sĩ. Cả hai quen nhau từ khi còn trẻ, kết hôn vào năm 2017 khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Đến nay, tổ ấm của Chúng Huyền Thanh và Jay Quân càng trọn vẹn với sự xuất hiện của hai cậu con trai đáng yêu.

Năm 2024, Chúng Huyền Thanh và Jay Quân chính thức dọn về căn hộ đầu tiên do cả hai tự tay gây dựng. Căn hộ nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại, tông màu ấm áp cùng tầm nhìn hướng thẳng ra sông Đồng Nai. Không chỉ là nơi để ở, đây còn là không gian được cặp đôi chăm chút kỹ lưỡng nhằm mang đến cuộc sống tiện nghi và thoải mái cho cả gia đình.

Toàn cảnh cơ ngơi của Chúng Huyền Thanh - Jay Quân

Căn hộ rộng 120m² của Chúng Huyền Thanh và Jay Quân được thiết kế theo phong cách Wabi Sabi, mang tinh thần tối giản nhưng đầy tinh tế, tạo nên không gian sống ấm áp và gần gũi. Để hoàn thiện tổ ấm, cặp đôi đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho chi phí thiết kế, thi công và nội thất. Phòng khách là một trong những không gian gây ấn tượng với bảng màu trung tính gồm nâu gỗ, trắng và be, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Các hệ tủ, sàn nhà cùng nhiều chi tiết nội thất sử dụng chất liệu gỗ, giúp căn hộ thêm phần mộc mạc, hài hòa với thiên nhiên nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, sang trọng.

Đối diện khu kệ tivi là không gian sofa ấm cúng, cặp đôi làm tường mái vòm ngay sát khu vực ban công tạo điểm nhấn. Hệ cửa kính được sử dụng để ngay cả khi đóng vào yên tĩnh vẫn có thể đón ánh sáng hiệu quả

Đối diện khu vực kệ tivi là góc sofa ấm cúng, nơi cặp đôi khéo léo tạo điểm nhấn bằng bức tường mái vòm mềm mại đặt ngay cạnh ban công. Thiết kế này không chỉ giúp không gian thêm phần tinh tế, có chiều sâu mà còn mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng đúng tinh thần Wabi Sabi. Hệ cửa kính lớn được tận dụng tối đa, vừa đảm bảo sự yên tĩnh khi đóng kín, vừa giúp căn hộ đón trọn ánh sáng tự nhiên, tạo nên không gian sống thoáng đãng và gần gũi.

Ban công phòng khách là một trong những góc thư giãn yêu thích của gia đình khi sở hữu diện tích rộng rãi, thoáng đãng. Không gian được bài trí nhiều cây xanh cùng ghế ngồi thư giãn, tạo cảm giác như một khu vườn nhỏ. Ngồi ở đây có thể phóng tầm mắt ra xa để tận hưởng khung cảnh dòng sông Đồng Nai thơ mộng.

Không gian phòng bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại, đề cao sự tiện nghi. Khu vực nấu nướng được bố trí khoa học, gọn gàng với đầy đủ thiết bị cần thiết, giúp việc sinh hoạt hằng ngày trở nên thuận tiện hơn. Hệ tủ gỗ tiếp tục được sử dụng, tạo sự đồng bộ về chất liệu và màu sắc, đồng thời mang đến cảm giác gần gũi, tinh tế cho không gian bếp.

Phòng ngủ của vợ chồng Chúng Huyền Thanh - Jay Quân được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng ấm cúng. Không gian gồm những món nội thất cơ bản như giường ngủ bằng gỗ, tủ quần áo và kệ sách, kết hợp gam màu be nhẹ nhàng cùng chất liệu gỗ chủ đạo, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu. Điểm "đắt giá" của căn phòng là hệ cửa sổ lớn hướng thẳng ra sông, giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và mở ra khung cảnh thơ mộng. Mỗi sáng thức dậy, cặp đôi có thể vừa ngắm dòng sông yên bình, vừa tận hưởng bầu không khí trong lành ngay từ chính không gian riêng tư của mình.

Phòng ngủ của hai bé được thiết kế sinh động với giường tầng tích hợp cầu trượt cỡ lớn, vừa tối ưu diện tích vừa tạo không gian vui chơi ngay trong phòng. Thiết kế này không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi mà còn khuyến khích các bé vận động, thỏa sức khám phá và tận hưởng những giờ phút thư giãn ngay tại nhà.