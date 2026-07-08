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Chính thức xác định 4 cặp đấu tứ kết World Cup 2026

| | Lifestyle

Lộ diện 8 anh hào vào tứ kết World Cup 2026.

Sau chuỗi trận vòng 1/8 đầy kịch tính với hàng loạt kịch bản không tưởng, VCK World Cup 2026 đã chính thức xác định được 8 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng tứ kết. Bản đồ bóng đá thế giới tại kỳ đại hội năm nay đang chứng kiến sự giao thoa hấp dẫn khi các ứng cử viên vô địch hàng đầu phải đối đầu trực tiếp với những "ngựa ô" đầy bản lĩnh và khát khao tạo nên lịch sử.

Mở màn cho loạt trận tứ kết là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Pháp và Maroc. Cặp đấu thứ hai chứng kiến màn thư hùng đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Tâm điểm của sự chú ý ở cặp tứ kết thứ ba gọi tên Na Uy và Anh. Tấm vé bán kết cuối cùng sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Thụy Sĩ và đương kim vô địch Argentina.

Vòng tứ kết World Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá đỉnh cao, giàu cảm xúc và không thiếu những diễn biến khó lường dành cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

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Màn đối đầu kịch tính

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Theo Tiên Tiên

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