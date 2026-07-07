Từ môn thể thao bị hờ hững đến cú bứt phá ngoạn mục tại Mỹ: World Cup 2026 đã làm được gì?

Sự trỗi dậy của bóng đá tại Hoa Kỳ

Môn thể thao vua đang ghi dấu một cột mốc quan trọng tại Hoa Kỳ khi chính thức vượt qua bóng chày để trở thành môn thể thao phổ biến thứ ba trong cả nước. Theo dữ liệu từ Ampere Analysis được tạp chí The Economist công bố, 10% người Mỹ hiện coi bóng đá là môn thể thao yêu thích nhất của họ, đẩy bóng chày xuống vị trí thứ tư.

Bảng xếp hạng mức độ yêu thích các môn thể thao tại Mỹ bao gồm bóng bầu dục Mỹ dẫn đầu với 36% thị phần người hâm mộ, tiếp theo là bóng rổ với 17%. Sau bóng đá với 10% và bóng chày với 9%, các vị trí tiếp theo lần lượt là khúc côn cầu trên băng với 4%, quần vợt và quyền anh/MMA cùng đạt 3%, và golf với 2%.

Sự tăng trưởng thần tốc này gắn liền với quá trình phát triển của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Được thành lập vào năm 1993 như một phần cam kết của Hoa Kỳ khi đăng cai World Cup 1994, MLS đã có những bước tiến dài từ 10 đội bóng ban đầu lên thành 30 đội trải dài khắp Hoa Kỳ và Canada. Việc các ngôi sao toàn cầu đổ bộ cùng những khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và đào tạo trẻ đã giúp bóng đá khẳng định vị thế vững chắc trong bức tranh thể thao Bắc Mỹ.

Xu hướng này dự kiến sẽ còn tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa khi thế hệ trẻ tại Mỹ thể hiện sự ưa chuộng đặc biệt với môn thể thao này. Một nghiên cứu năm 2024 từ Viện Aspen chỉ ra rằng đối với nhóm dân số từ 6 đến 17 tuổi, bóng đá đã trở thành một trong những môn thể thao được ưu tiên hàng đầu bên cạnh bóng rổ và bóng chày.

Đội tuyển Mỹ tại World Cup năm nay

Cụ thể, tỷ lệ tham gia các môn thể thao ở trẻ em bao gồm bóng rổ dẫn đầu với 13,7%, tiếp theo là bóng chày với 11,7%, bóng đá với 7,5%. Trong khi đó, bóng bầu dục (gồm cả hình thức có và không va chạm) chiếm 6,7%. Đáng chú ý, từ năm 2019 đến 2024, bóng bầu dục va chạm đã giảm 7% mức độ phổ biến, trong khi bóng bầu dục không va chạm tăng 13,6%. Quần vợt cũng là môn thể thao tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn này với tỷ lệ 6,5%.

Tương lai của bóng đá tại Mỹ càng trở nên hứa hẹn với hàng loạt sự kiện lớn. Mùa giải MLS 2026 đã khởi tranh từ ngày 21 tháng 2, mùa giải NWSL mới bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 và đặc biệt là kỳ World Cup 2026 đầy mong đợi đã chính thức diễn ra từ ngày 11 tháng 6. Những cột mốc này hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy niềm đam mê của người hâm mộ đối với bóng đá trên toàn nước Mỹ.

Cú hích từ World Cup 2026

World Cup 2026 đang trở thành "cú hích" mang tính bước ngoặt, đưa bóng đá thoát khỏi vị thế môn thể thao "ngách" để dần tiến vào trung tâm văn hóa thể thao Hoa Kỳ. Không chỉ là các con số thống kê, giải đấu này đang tạo ra những thay đổi sâu rộng về cả kinh tế lẫn đời sống xã hội.

Mỹ vừa dừng chân tại World Cup 2026 nhưng tinh thần bóng đá sẽ tiếp tục lan tỏa

Sức ảnh hưởng của giải đấu năm nay vượt xa mong đợi. Trận mở màn của đội tuyển Mỹ đã thu hút tới 18 triệu người xem trên các nền tảng Fox và thêm 7 triệu người qua kênh tiếng Tây Ban Nha Telemundo. Sự xuất hiện của các ngôi sao, cùng tinh thần thi đấu của đội tuyển trẻ quốc gia trên sân nhà, đã tạo nên bầu không khí lễ hội bao trùm khắp các thành phố chủ nhà.

World Cup đang thu hút mạnh mẽ nhóm khán giả trẻ (Gen Z và Millennials). Với nhiều người, đây không chỉ là xem bóng đá mà là trải nghiệm văn hóa, nơi người hâm mộ từ nhiều nền tảng gốc gác khác nhau cùng tìm thấy tiếng nói chung.

FIFA ước tính giải đấu sẽ đóng góp hàng chục tỷ USD vào GDP toàn cầu, trong đó bốn thị trường chủ nhà lớn của Mỹ kỳ vọng nhận được từ 3 đến 4 tỷ USD.

Nguồn: FOX Sports