Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 6/7 và sáng 7/7 có 3 trận đấu. Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha trên sân AT&T (Texas, Mỹ). Trong khi đó, Mỹ đối đầu Bỉ tại sân Lumen Field (Seattle, Mỹ).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 6/7 và sáng 7/7

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 7/7 2h Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha VTV3, VTV6, VTV10 7/7 7h Mỹ vs Bỉ VTV3, VTV6, VTV9

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 đầy khó khăn. Họ hòa CHDC Congo 1-1, thắng Uzbekistan 5-0, hòa Colombia 0-0 rồi vượt qua Croatia 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của Roberto Martinez chưa tạo cảm giác liền mạch, nhưng vẫn có đủ cá nhân để định đoạt trận đấu khi cần thiết.

Tây Ban Nha đi theo hướng ngược lại. Sau trận hòa Cape Verde 0-0, đội bóng của Luis de la Fuente thắng Ả Rập Xê Út 4-0, Uruguay 1-0 và Áo 3-0. La Roja vẫn không tấn công ào ạt nhưng vẫn kiểm soát gần như tuyệt đối để khiến đối thủ không có phần trăm cơ hội nào.

Bồ Đào Nha đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Mỹ giành vé đi tiếp sau trận thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16. Dù vậy, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino gặp bất lợi lớn khi Folarin Balogun nhận án treo giò. Sự vắng mặt của chân sút chủ lực này khiến khả năng gây sức ép trên hàng công của đại diện CONCACAF bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong khi đó, Bỉ tiến vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng G. Ở vòng 1/16, “Quỷ đỏ” phải trải qua 120 phút đầy căng thẳng trước Senegal, trước khi giành chiến thắng 3-2 sau màn lội ngược dòng kịch tính.