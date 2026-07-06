Ronaldo nhận điểm 0, nhìn sang Messi thấy bất ngờ

Không chỉ hấp dẫn bởi những trận cầu đỉnh cao, World Cup 2026 còn trở thành sân khấu để các câu chuyện bên lề, đặc biệt là thời trang, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhà phê bình thời trang người Italia Guillermo Mariotto đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi công bố bảng chấm điểm phong cách của các cầu thủ và huấn luyện viên tham dự World Cup 2026. Điều gây bất ngờ là Cristiano Ronaldo cùng nhiều HLV nổi tiếng đều nhận mức điểm thấp nhất.

Cụ thể, trên chuyên trang thể thao La Gazzetta dello Sport, Guillermo Mariotto đã đưa ra bảng đánh giá phong cách ăn mặc của nhiều ngôi sao bóng đá xuất hiện tại giải đấu. Ngay sau khi công bố, bảng điểm nhanh chóng gây tranh luận vì hàng loạt tên tuổi lớn nhận đánh giá rất thấp.

Trong số đó, Cristiano Ronaldo, HLV Julian Nagelsmann và HLV Ralf Rangnick đều bị Mariotto chấm 0 điểm về phong cách thời trang.

Việc Cristiano Ronaldo từ lâu được xem là biểu tượng thời trang của làng bóng đá nay lại bị chấm điểm tuyệt đối thấp khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Mariotto cho rằng bộ trang phục Ronaldo mặc khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đến địa điểm thi đấu tại World Cup 2026 cho thấy tiền bạc không đồng nghĩa với gu thẩm mỹ.

Theo nhà phê bình người Italia, siêu sao Bồ Đào Nha sử dụng quá nhiều món đồ xa xỉ nhưng tổng thể lại thiếu sự hài hòa và dấu ấn cá nhân. Ông bình luận: "Nghe nói bộ trang phục này có giá hơn một triệu USD, nhưng với tôi, nó chẳng khác gì một triệu con số 0."

Bên cạnh đó, Lionel Messi được chấm 8 điểm. Mariotto đánh giá cao phong cách tối giản, ổn định của đội trưởng tuyển Argentina, cho rằng sự nhất quán và tinh tế mới là yếu tố tạo nên đẳng cấp thời trang. Theo ông, Messi không chạy theo xu hướng nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Không chỉ các cầu thủ, nhiều huấn luyện viên cũng được đưa vào bảng xếp hạng. Carlo Ancelotti nhận 8 điểm nhờ phong thái lịch lãm, còn Gustavo Alfaro được chấm tới 9 điểm.

Trong khi đó, HLV Julian Nagelsmann của tuyển Đức và HLV Ralf Rangnick của tuyển Áo đều nhận 0 điểm. HLV Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ được chấm 2 điểm.

Vì sao bảng chấm điểm tạo nhiều tranh luận?

Ngay sau khi xuất hiện, bảng đánh giá của Guillermo Mariotto đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây đơn thuần là quan điểm cá nhân của nhà phê bình người Italia, chứ không phải một thước đo có thể áp dụng cho mọi phong cách.

Một số ý kiến còn nhận định Mariotto chủ động đưa ra những phát biểu gây tranh cãi nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Là nhà tạo mẫu và nhà phê bình thời trang kỳ cựu của Italia, ông vốn nổi tiếng với phong cách nhận xét thẳng thắn, sắc sảo và đôi khi khá gay gắt.

Điểm gây tranh luận lớn nhất vẫn là việc Cristiano Ronaldo bị chấm 0 điểm. Trong nhiều năm qua, CR7 luôn được xem là một trong những gương mặt đại diện của thời trang nam, thường xuyên hợp tác với các thương hiệu xa xỉ và phát triển thành công thương hiệu thời trang mang tên CR7. Vì vậy, nhiều người cho rằng mức điểm dành cho anh là thiếu thuyết phục.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng chỉ ra bộ trang phục mà Ronaldo mặc thực chất là đồng phục do nhà tài trợ chuẩn bị cho toàn bộ đội tuyển Bồ Đào Nha, chứ không phải lựa chọn cá nhân của cầu thủ này.

Theo nhiều ý kiến, thời trang vốn là lĩnh vực không có chuẩn mực tuyệt đối. Một bảng chấm điểm chỉ phản ánh góc nhìn của người đánh giá, khó có thể đại diện cho quan điểm của số đông công chúng.

Dù đồng tình hay phản đối, bảng đánh giá của Guillermo Mariotto một lần nữa cho thấy thời trang đã trở thành một phần không thể thiếu của World Cup. Đôi khi, những cuộc tranh luận về phong cách ăn mặc của các ngôi sao cũng thu hút sự chú ý không kém các trận đấu trên sân cỏ.