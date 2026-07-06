Nữ diễn viên miền Nam ra Bắc đóng Táo Quân khi bố ruột nằm trên giường mổ

Vừa qua, tại chương trình Studio 3 phát sóng trên VTV, diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã chia sẻ cảm xúc khi là diễn viên miền Nam đầu tiên diễn một vai chính trong chương trình Táo Quân.



Lâm Vỹ Dạ và bố ruột

Cô nói: "Chương trình Táo Quân là một chương trình lớn, không chỉ miền Bắc coi mà khán giả miền Nam cũng xem rất đông. Tôi thấy cứ đến giao thừa là các gia đình ở miền Nam đều mở Táo Quân lên coi hết.

Vì thế, khi được mời tham gia Táo Quân, tôi thấy rất vinh hạnh. Nhưng sau đó tôi lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, tôi cố gắng chinh phục vai diễn đó và cuối cùng thì tôi cũng thành công.

Ngay những ngày tôi bay ra Bắc tập Táo Quân thì ba tôi phải mổ ung thư tuyến giáp. Nhà tôi có 3 chị em gái, nhưng hai chị định cư nước ngoài, chỉ mình tôi ở Việt Nam.

Tôi cũng tự trách mình, cảm thấy hơi có lỗi vì ba chỉ có mình tôi mà lúc ba cần tôi nhất thì tôi lại không ở bên cạnh chăm sóc ba. Tôi vừa áp lực làm sao hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất cho Táo Quân, lại vừa áp lực chuyện ba tôi đang mổ ở Sài Gòn, không biết có khỏe không.

Cảm xúc của tôi bị chẻ ra nhiều hướng lắm. Tôi nhớ hôm đó diễn xong lúc 12 giờ hơn, tôi lao ra sân bay để bay chuyến sớm nhất về Sài Gòn thăm ba. Hầu như tôi không ngủ được. Tôi về đến nơi thì ba đã mổ xong và đang nằm ở phòng hồi sức.

Con gái với ba thì có những khoảng cách nhất định, không dễ gì để tôi trải lòng được với ba tôi. Mẹ tôi thì mất sớm. Văn hóa gia đình tôi lại là kiểu không chia sẻ với người thân khi gặp vấn đề vì sợ làm người thân lo lắng.

Vì thế, tôi không nói ra nhưng trong lòng tôi luôn tự hào về ba. Từ lúc mẹ tôi mất, ba vẫn ở vậy, lo cho các chị em tôi đến tận giờ này".

Lâm Vỹ Dạ là một trong số ít những nghệ sĩ hài miền Nam từng được mời tham gia chương trình "Táo Quân - Gặp nhau cuối năm" của VTV. Cô chính thức ra mắt khán giả truyền hình vào dịp Tết Nguyên đán 2021 với vai diễn một phiên bản robot công nghệ cao trên thiên đình.

Nhân vật của cô mang đến sự trào phúng thú vị khi được Ngọc Hoàng giới thiệu như một giải pháp hiện đại nhằm thay thế cách báo cáo truyền thống của các Táo. Dù diễn chung với dàn nghệ sĩ gạo cội miền Bắc, cô vẫn tự tin tung hứng và giữ được nét duyên dáng, hài hước rất đặc trưng.

Sự góp mặt bất ngờ này đã thổi một làn gió mới, góp phần kết nối trọn vẹn tiếng cười của khán giả cả hai miền Nam - Bắc trong đêm giao thừa.