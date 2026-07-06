Siêu mẫu Thanh Hằng xuống tóc sau cơn lốc "Dừng xe đi!"

Màn tái xuất điện ảnh của Thanh Hằng trong dự án Mesdames Thanh Sắc vừa qua đã tạo nên một cú nổ truyền thông mạnh mẽ. Vào vai nữ chính Cầm Thanh, câu thoại mang tính thương hiệu "Dừng xe đi!" của chị đại ngay lập tức càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc viral nhất của cô trong nhiều năm trở lại đây. Sau khi khép lại những cuộc thảo luận và ý kiến trái chiều xoay quanh vai diễn tâm huyết này, Thanh Hằng đã nhanh chóng bước sang một trang mới bằng màn lột xác diện mạo khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Công chúng vốn đã quen thuộc với hình ảnh một siêu mẫu Thanh Hằng sở hữu mái tóc dài thướt tha, uốn lọn sóng tôn lên nét sắc sảo và quyền lực trên các sàn runway hay thảm đỏ sự kiện. Thế nhưng, ngay khi vừa hoàn thành xong dự án điện ảnh lớn, "chị đại" đã quyết định thực hiện một màn F5 diện mạo vô cùng dứt khoát.

Nữ siêu mẫu chính thức tạm biệt mái tóc dài để kết thân với kiểu tóc bob ngang vai được ép thẳng cá tính. Đi kèm với loạt ảnh khoe diện mạo mới, Thanh Hằng hào hứng chia sẻ: "Lâu lắm rồi mới quay lại với tóc ngắn" cùng một đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình xuống tóc. Sự thay đổi mang đến một Thanh Hằng rất khác: trẻ trung, phóng khoáng và làm bật lên một nguồn năng lượng tươi mới.

Nhìn vào diện mạo hiện tại này của Thanh Hằng, những khán giả trung thành của cô đã có một tấm vé du hành thời gian, quay ngược về thời điểm hơn 10 năm trước. Trong suốt sự nghiệp rực rỡ kéo dài hơn hai thập kỷ của mình, Thanh Hằng là một trong những mỹ nhân chịu khó biến hóa phong cách và không ngại thử thách bản thân với các kiểu tóc khác nhau.

Kiểu tóc ngắn cá tính này đã nhiều lần đồng hành cùng cô tạo nên những dấu ấn điện ảnh và truyền hình khó phai. Người hâm mộ chắc chắn vẫn còn nhớ hình ảnh một cô nàng ngổ ngáo trong Nụ Hôn Thần Chết đóng cặp cùng Johnny Trí Nguyễn, hay vai diễn nữ bác sĩ mạnh mẽ trong Gia Tài Bác Sĩ. Tuy nhiên, so với những lần cắt tóc trước đây, phiên bản tóc ngắn ở thời điểm hiện tại được đánh giá là gọn gàng, sắc nét và có độ ngắn dứt khoát hơn hẳn, tạo nên một tinh thần hiện đại, độc lập.

Quyết định xuống tóc của Thanh Hằng liền nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dưới phần bình luận của các bài đăng, nhiều lời khen có cánh đã được gửi tới nữ siêu mẫu. Đại đa số khán giả đồng tình rằng mái tóc bob này giúp cô "hack tuổi" một cách thần kỳ, trông trẻ trung và gọn gàng hơn rất nhiều. Thậm chí, một số còn bình luận hài hước như "Đẹp trai quá chị ơi!" trước vẻ soái ca, vừa cool ngầu vừa cuốn hút của chị đại. Như nhiều cô gái, "đảo ngói" có lẽ là cách trực diện nhất để Thanh Hằng hoàn toàn "xả vai" nhân vật, khép lại một dự án để quay về với nhịp sống thường ngày.

Ảnh: IGNV, Internet