Đội tuyển Na Uy giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Brazil trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (New Jersey, Mỹ). Bàn thắng muộn của Neymar không đủ giúp đại diện Nam Mỹ lật ngược tình thế. Erling Haaland trước đó ghi 2 bàn để tiếp tục cạnh tranh vua phá lưới với Kylian Mbappe và Lionel Messi.

Haaland ghi 2 bàn giúp Na Uy thắng Brazil 2-1. (Ảnh: Reuters)

Na Uy cầm bóng nhiều hơn trong hiệp một, nhưng Brazil mới là đội tạo ra chất lượng cơ hội tốt hơn. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng 65%, chuyền chính xác 91%, song phần lớn thời gian chỉ luân chuyển bóng ở khu vực an toàn. Brazil giữ bóng ít hơn nhưng có 8 cú sút, 2 lần trúng đích, 3 cơ hội nguy hiểm và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,06 - chủ yếu đến từ quả phạt đền ở phút 13.

Sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình, trọng tài cho Brazil hưởng phạt đền vì Matheus Cunha bị ngáng chân trong vòng cấm. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes không thắng được thủ môn Orjan Nyland trong pha đối mặt ở khoảng cách 11 mét.

Cả Brazil và Na Uy đều tạo ra cơ hội từ những pha bóng nhanh. Vinicius Junior (Brazil) và Martin Odegaard (Na Uy) có những khoảnh khắc tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ở góc sút thuận lợi. Nửa đầu trận đấu trôi qua mà không có bàn thắng.

Video: Haaland ghi bàn mở tỷ số

Cục diện hiệp hai không thay đổi nhưng Na Uy bắt đầu tấn công trực diện nhiều hơn khi Andreas Schjelderup vào sân “chia lửa” với Odegaard và Haaland. Đội bóng châu Âu tiếp tục kiểm soát bóng áp đảo (68%). Hàng phòng ngự của họ với sự chắc chắn của thủ môn Orjan Nylan cũng đứng vững trước những tình huống uy hiếp không liên tục của Brazil.

Video: Na Uy nâng tỷ số lên 2-0

Diễn biến hấp dẫn nhất của trận đấu đến trong 20 phút cuối trận tính cả bù giờ. Schjelderup 2 lần kiến tạo cho Haaland từ cánh trái để tiền đạo Man City thể hiện những kỹ năng xuất sắc nhất trong việc săn bàn. Haaland đánh bại Gabriel Magalhaes trong pha bóng bổng để ghi bàn mở tỷ số. Cũng chính chân sút 25 tuổi tung ra cú sút xa căng như kẻ chỉ khiến thủ môn Brazil không có cơ hội cản phá trong bàn thắng thứ hai.

Nỗ lực của Brazil chỉ mang đến cho họ bàn gỡ gạc muộn của Neymar từ chấm phạt đền. Brazil thua 1-2 và bị loại khỏi World Cup 2026 ở vòng 1/8. Na Uy vào gặp Anh hoặc Mexico ở tứ kết. Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận tiếp theo của Haaland và đồng đội diễn ra lúc 4h ngày 12/7 (giờ Việt Nam).

Brazil 1 2 Na Uy Neymar 90+10‘ 80’ Haaland 90‘ Haaland

Thống kê trận Brazil 1-2 Na Uy.

Chấm điểm cầu thủ Brazil và Na Uy

Thông tin Brazil và Na Uy trước trận đấu

Brazil gặp Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng C và đội nhì bảng I. Đội thắng cặp Brazil vs Na Uy gặp Anh hoặc Mexico ở tứ kết.

Opta đánh giá Brazil có 54,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Na Uy là 21,8%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24%.

Brazil đấu với Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Brazil đứng đầu bảng C, sau đó vượt qua Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị dẫn trước trong hiệp 1, nhưng Casemiro gỡ hòa trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở thời gian bù giờ.

Na Uy xếp nhì bảng I và vừa thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 1/16. Antonio Nusa mở tỷ số, Erling Haaland ghi bàn muộn sau khi đại diện châu Phi gỡ hòa trong hiệp 2.

Lịch sử đối đầu lại là điểm đáng chú ý nhất. Brazil chưa từng thắng Na Uy trong 4 lần gặp trước đây, với 2 trận hòa và 2 thất bại.

Ở World Cup, hai đội từng gặp nhau một lần. Na Uy thắng Brazil 2-1 tại vòng bảng World Cup 1998, kết quả giúp đội bóng Bắc Âu giành quyền đi tiếp.