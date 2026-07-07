"Đột nhập" biệt thự 4 tầng của nàng dâu hào môn Ngô Thiên Ngữ và ông xã doanh nhân Thi Bá Hùng: Đỉnh cao phong cách sống Quiet Luxury!

Trong thế giới hào nhoáng của những ngôi sao giải trí và giới thượng lưu, xu hướng thiết kế nhà ở đang có một bước chuyển mình mạnh mẽ. Thay vì phô diễn sự xa hoa bằng những chi tiết mạ vàng lấp lánh hay những khối pha lê đồ sộ, phong cách "Quiet Luxury" (Sự sang trọng thầm lặng) đang lên ngôi như một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp thực sự. Minh chứng rõ nét nhất cho tư duy kiến trúc này chính là tổ ấm mới của nữ diễn viên Ngô Thiên Ngữ và ông xã doanh nhân Thi Bá Hùng.

Sau đám cưới đẹp như mơ tại vùng Tuscany nước Ý, cặp đôi đã chọn định cư tại một căn biệt thự 4 tầng có sân vườn biệt lập. Qua góc nhìn độc quyền của tạp chí kiến trúc danh tiếng, không gian sống của họ hiện lên không giống một bảo tàng trưng bày, mà thực sự là một ốc đảo bình yên: Nơi con người được chữa lành, phục hồi năng lượng và tận hưởng dòng chảy chậm rãi của thời gian.

Triết lý thiết kế: Sự giao thoa giữa ánh sáng, chất liệu và nhịp thở tự nhiên

Ngay từ những bước chân đầu tiên vào phòng khách, người ta đã có thể cảm nhận được một bầu không khí vô cùng dễ chịu. Ngô Thiên Ngữ chia sẻ rằng cô là một người cực kỳ hiếu khách và thích tụ tập bạn bè. Tuy nhiên: Thay vì lấp đầy căn phòng bằng một hệ sofa góc cỡ lớn theo lối mòn truyền thống, cô lại chọn cách phối hợp một chiếc sofa dáng cong đặt làm riêng cùng hai chiếc ghế bành đơn. Lối bài trí này giúp không gian giữ được khoảng trống cho những bước di chuyển, tạo ra một "nhịp thở" thông thoáng đúng nghĩa.

Màu sắc chủ đạo của ngôi nhà đi theo tone màu có độ bão hòa thấp. Những mảng tường được sơn màu trắng ấm, mang lại cảm giác ôn hòa và bắt sáng cực tốt. Khi ánh nắng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ lớn, nó phản chiếu một cách mềm mại lên bề mặt nội thất sẫm màu, tạo nên sự tương phản đầy tính nghệ thuật. Chiếc sofa chính trong phòng khách được bo tròn mềm mại với phần tay vịn được hạ thấp và nghiêng nhẹ: Một chi tiết công năng tinh tế giúp người ngồi không bị che khuất tầm nhìn hướng ra khu vườn xanh mướt bên ngoài.

Nghệ thuật sắp đặt đá tự nhiên: Những điểm nhấn độc bản và quý hiếm

Điểm đắt giá nhất trong tư duy thẩm mỹ của Ngô Thiên Ngữ chính là cách cô lựa chọn và tôn vinh các chất liệu đá tự nhiên trong không gian sống. Điển hình là phần khung cửa vòm kết nối giữa phòng khách và khu vực bếp Tây. Cặp đôi đã sử dụng khối đá Breche de Benou: Một loại đá cẩm thạch cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ được nhập khẩu từ Pháp.

Khối đá này sở hữu những đường vân loang rực rỡ với sự pha trộn tự nhiên của sắc vàng, tím, hồng, đen và xám. Để giữ nguyên vẹn vẻ đẹp hoang dã nhưng vẫn sang trọng, Ngô Thiên Ngữ đã làm việc tỉ mỉ với đơn vị chế tác để tạo ra những đường bo tuyến tính tinh xảo, biến khung cửa thành một bức tranh thiên nhiên sống động.

Sự nhất quán trong thiết kế tiếp tục được thể hiện ở khu vực bàn đảo thuộc không gian bếp Tây. Tại đây: Mặt bàn đảo được ốp bằng loại đá thạch anh tự nhiên Taj Mahal cao cấp từ Brazil. Với tone màu kem sang trọng cùng những đường vân mịn màng gợi nhớ đến kiến trúc lộng lẫy của ngôi đền tình yêu tại Ấn Độ, mặt đá này không chỉ là nơi chuẩn bị những bữa ăn mà còn nâng tầm thẩm mỹ cho toàn bộ gian bếp. Nữ diễn viên chia sẻ: Bếp chính là "lãnh địa" của cô vì cô rất yêu thích việc nấu nướng cho gia đình.

Khi nội thất kể câu chuyện của thời gian và sự sống

Một ngôi nhà có linh hồn là ngôi nhà in hằn dấu vết sống của những người cư ngụ trong đó. Đó là lý do Ngô Thiên Ngữ lựa chọn các chi tiết ngũ kim, vòi nước bằng chất liệu đồng thau nguyên bản. Đồng thau có một đặc tính tuyệt vời: Theo thời gian và tần suất tiếp xúc của bàn tay con người, bề mặt của chúng sẽ oxy hóa nhẹ và tạo ra lớp màu patina trầm ấm độc nhất. Đối với cặp đôi: Những vết hằn thời gian này không phải là sự cũ kỹ, mà là minh chứng cho một ngôi nhà thực sự được sống, được chăm chút và ngập tràn hơi ấm gia đình.

Bên cạnh đó: Sự kết nối giữa các không gian còn được thể hiện qua các món đồ gỗ đặt làm riêng. Chiếc bàn ăn ở góc phụ được chế tác từ một khối gỗ nguyên tấm màu đen sẫm, đồng điệu với bàn trà phòng khách. Khi nhìn xuống phần chân bàn: Người xem sẽ không khỏi trầm trồ khi nhận ra nó được điêu khắc nguyên bản từ một gốc cây cổ thụ lớn, giữ nguyên nét xù xì, vững chãi của tự nhiên.

Sự phân chia công năng thông minh giữa bếp Tây và bếp Trung

Là một người am hiểu sâu sắc về phong cách sống và ẩm thực, Ngô Thiên Ngữ đã khéo léo phân tách không gian bếp thành hai khu vực riêng biệt: Bếp Tây và bếp Trung. Bếp Tây được thiết kế mở, kết nối với phòng ăn và phòng khách, là nơi thực hiện các món ăn nhẹ, pha chế cà phê hay làm bánh. Để không gian này luôn gọn gàng và tinh giản, hệ thống máy hút mùi đã được thiết kế ẩn một cách vô cùng thông minh đằng sau hệ tủ gỗ âm tường.

Ngược lại: Khu vực bếp Trung là nơi dành cho những món ăn cần chế biến cầu kỳ, nhiều khói và dầu mỡ theo thói quen ẩm thực châu Á. Để phục vụ cho niềm đam mê nấu nướng, gian bếp này được trang bị trọn bộ thiết bị gia dụng âm tủ âm tường cao cấp của Miele: Từ máy pha cà phê, lò nướng, lò hấp cho đến hệ tủ lạnh dung tích lớn được giấu khéo léo sau những cánh cửa tủ đồng màu gỗ sẫm. Sự phân chia này vừa đảm bảo tối đa công năng sử dụng, vừa giữ cho ngôi nhà luôn thơm tho, sạch sẽ.

Nghệ thuật cá nhân hóa không gian riêng tư: Phòng ngủ và phòng tắm master

Nếu như các không gian sinh hoạt chung đề cao tính kết nối và chào đón bạn bè, thì những không gian riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm lại là nơi tôn vinh cái tôi cá nhân và sự thư giãn tuyệt đối. Phòng ngủ master của cặp đôi mang phong cách tối giản nhưng cực kỳ sang trọng với điểm nhấn là chiếc tủ đầu giường bằng gỗ nu với những đường vân uốn lượn như những làn sóng. Giường ngủ được trang bị bộ chăn ga gối nệm xa xỉ của Frette: Thương hiệu di sản của Ý nổi tiếng với sự mềm mại và quý phái.

Bước vào phòng tắm và phòng thay đồ: Người xem sẽ bất ngờ bởi sắc hồng phấn dịu dàng bao phủ không gian. Dù thừa nhận mình không phải là một người cuồng màu hồng, nhưng Ngô Thiên Ngữ vẫn bị chinh phục bởi những phiến đá tự nhiên mang sắc hồng pastel thanh lịch. Hệ tủ lưu trữ được thiết kế chạy dọc sát tường phía dưới mặt lavabo: Giúp giấu nhẹm mọi vật dụng bừa bộn.

Chỉ có những chai lọ dưỡng da sử dụng hàng ngày mới được nữ diễn viên đặt gọn gàng trên một chiếc khay bạc trong tầm tay. Sự sắp đặt này tạo ra một cảm giác thư thái, biến mỗi buổi tối thành một trải nghiệm spa nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Điểm nhấn cuối cùng khép lại chuỗi không gian đầy cảm hứng này chính là khu vườn xanh mướt nằm bao quanh biệt thự. Ngô Thiên Ngữ thú nhận: Lý do lớn nhất để họ chuyển từ căn hộ chung cư xuống một căn biệt thự có đất chính là vì hai chú cún cưng. Nhìn tụi nhỏ tự do chạy nhảy trên thảm cỏ, ngửi mùi hoa lá và đón những ngọn gió trong lành, cặp đôi cảm thấy mọi áp lực của công việc đều được bỏ lại sau cánh cửa. Đối với Ngô Thiên Ngữ và Thi Bá Hùng: Nhà không cần phải là nơi cố tạo ra những nghi thức rườm rà để chứng tỏ đẳng cấp. Nhà đơn giản chỉ là nơi chúng ta được là chính mình, được hít thở cùng tự nhiên và là nơi năng lượng sống được tái sinh một cách trọn vẹn nhất.