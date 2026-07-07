Danh tính "cặp đôi vàng" trong làng bình luận World Cup 2026, không dùng Messi để gây war, thở ra câu nào văn hoa câu đó!

Mỗi mùa World Cup, bên cạnh những câu chuyện về các ngôi sao, những bất ngờ trên sân cỏ hay các khoảnh khắc lịch sử, đội ngũ bình luận viên cũng luôn là một phần không thể thiếu, góp phần tạo nên cảm xúc cho người xem, và gây chú ý không kém.

Tại World Cup 2026, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày gần đây là bộ đôi bình luận viên (BLV) Khắc Cường - Quốc Việt.

Bộ đôi bình luận viên nhận về nhiều lời khen ngợi trong mùa World Cup năm nay là Khắc Cường và Quốc Việt.

Trên Threads, Facebook hay TikTok, không ít người hâm mộ dành lời khen cho màn phối hợp của cả hai, nhận xét họ sở hữu chuyên môn tốt, cách dùng ngôn từ giàu cảm xúc nhưng vẫn tiết chế, đồng thời tung hứng tự nhiên khiến người xem dễ theo dõi suốt trận đấu.

Không ít người hâm mộ gọi đây là "cặp đôi vàng" của mùa World Cup năm nay.

BLV Bá Phú cũng dành lời khen trên trang cá nhân. Anh viết: "Cặp bình luận viên Khắc Cường & Quốc Việt là cặp bình luận thú vị và hấp dẫn nhất hiện nay... Quan trọng hơn cả, anh Cường và Việt có độ thấu cảm trận đấu cùng khán giả. Đây là điều khó, rất khó. Cặp đôi vàng trong mùa World Cup 2026!"

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình. Một tài khoản nhận xét: "Công nhận cặp này xem dễ chịu nhất. Thông tin vừa phải, khán giả không bị làm phiền nhưng cũng không bị bỏ rơi. Quan trọng là bắt nhịp với nhau rất tốt, nhất là ở những thời điểm quan trọng của trận đấu." Người khác lại cho rằng Khắc Cường và Quốc Việt là một trong những bộ đôi bình luận giàu cảm xúc nhất mùa giải năm nay.

Xuyên suốt World Cup 2026, không ít câu bình luận của Khắc Cường và Quốc Việt đã trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn bóng đá. Với nhiều khán giả, bộ đôi này không chỉ bình luận bóng đá mà còn "viết" lại cảm xúc trận đấu bằng lời.

Những câu nói bật ra đúng thời điểm, giàu hình ảnh và mang tính gợi mở khiến không ít người xem ví von rằng, cứ mỗi lần hai bình luận viên cất tiếng là lại có thêm một câu nói đáng nhớ. Trong đó, trận đấu giữa Argentina và Cabo Verde là một trong những màn bình luận được chia sẻ nhiều nhất.

Khi Cabo Verde thi đấu đầy quả cảm trước nhà đương kim vô địch thế giới, Quốc Việt mở đầu bằng câu nói: "Có rất nhiều huyền thoại Argentina đang ngồi trên khán đài, còn những huyền thoại Cape Verde đang chạy dưới sân bóng." Tiếp đó, Khắc Cường ví von : "Đây là lúc Cabo Verde sống nhanh còn Argentina sống chậm"...

Không chỉ ở trận Argentina - Cabo Verde, nhiều câu bình luận khác của Khắc Cường cũng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi. Chẳng hạn trong trận Anh gặp CHDC Congo, khi tuyển Anh bế tắc trong khâu ghi bàn, anh hài hước bình luận: "Nếu đội tuyển Anh cứ đá như thế này thì Tết Congo cũng không có nổi bàn thắng." Những câu nói ngắn gọn, giàu hình ảnh nhưng vẫn bám sát diễn biến trên sân được nhiều khán giả xem là một trong những điểm khiến bộ đôi Khắc Cường - Quốc Việt ghi dấu ấn tại World Cup năm nay.

Một số bình luận của hai bình luận viên trong các trận đấu đang được netizen chia sẻ rôm rả, dành lời khen ngợi. Ảnh chụp màn hình.

Cho những ai chưa biết thì bình luận viên Khắc Cường (tên đầy đủ Nguyễn Khắc Cường, sinh năm 1985) là một trong những bình luận viên thể thao quen mặt của VTV.

BLV Khắc Cường. Ảnh: FBNV

Anh bén duyên với nghề theo cách khá đặc biệt khi còn là sinh viên Đại học Hà Nội. Năm 2006, trong lần tham gia chương trình Ai là triệu phú , Khắc Cường chia sẻ với MC Lại Văn Sâm ước mơ trở thành bình luận viên bóng đá. Chỉ hơn một tháng sau, anh được nhà báo Phan Ngọc Tiến - khi đó là lãnh đạo Ban Thể thao VTV - mời thử việc nhờ ấn tượng với khả năng ngoại ngữ, kiến thức thể thao và phong thái tự tin.

Từ đó, Khắc Cường gắn bó với VTV gần hai thập kỷ, dẫn dắt nhiều chương trình như 360 Độ Thể thao, Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 Độ Thể thao và bình luận các giải đấu lớn như World Cup, Euro, UEFA Champions League, Ngoại hạng Anh, AFF Cup hay SEA Games.

Với lối dẫn dắt hóm hỉnh, anh từng được khán giả ưu ái gọi là "vựa muối của VTV" sau những màn tung hứng cùng BLV Biên Cương ở vòng loại World Cup 2022.

Hiện Facebook cá nhân của Khắc Cường có khoảng 22N người theo dõi, chủ yếu chia sẻ các nội dung liên quan đến bóng đá và hậu trường công việc.

Trong khi đó, BLV Quốc Việt kín tiếng hơn và không có nhiều thông tin cá nhân được công khai. Anh hiện là BTV, bình luận viên của VTVCab, thường xuyên góp mặt trong các trận đấu thuộc Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League hay Conference League.

BLV Quốc Việt. Ảnh: FBNV

Với chất giọng khỏe, cách dẫn dắt giàu năng lượng và thiên về phân tích chuyên môn, Quốc Việt dần trở thành gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Fanpage của anh hiện thu hút khoảng 83N người theo dõi, thường xuyên cập nhật lịch bình luận, các nội dung bóng đá và tương tác với người hâm mộ.