Không phải mê tín: Lý do người giàu thích để 7 loại cây này trong phòng khách

Phòng khách là không gian trung tâm của ngôi nhà, nơi các thành viên quây quần và cũng là khu vực tạo ấn tượng đầu tiên với khách đến chơi. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn cây xanh như một giải pháp vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Theo các chuyên gia thiết kế nội thất, chỉ cần một chậu cây được đặt đúng vị trí cũng có thể giúp căn phòng trở nên cân đối, có chiều sâu và sinh động hơn. Bên cạnh đó, trong quan niệm phong thủy truyền thống, nhiều loại cây còn được xem là biểu tượng của sự bình an, phát triển và tài lộc. Dù những ý nghĩa này chủ yếu mang tính tham khảo, cây xanh vẫn góp phần tạo nên không gian sống dễ chịu, cải thiện chất lượng không khí và giúp tinh thần thư thái hơn.

Cây bàng Singapore

Bàng Singapore là một trong những loại cây xuất hiện nhiều trong các căn hộ, showroom và không gian thiết kế theo phong cách hiện đại.

Điểm nổi bật của cây nằm ở những chiếc lá lớn, dày và mọc cân đối theo từng tầng, giúp tạo cảm giác gọn gàng nhưng vẫn sang trọng. Chỉ cần đặt một chậu bàng Singapore bên cạnh sofa hoặc gần cửa sổ, căn phòng sẽ trở nên hài hòa và có chiều sâu hơn.

Ngoài tác dụng trang trí, tán lá xanh còn góp phần mang đến cảm giác mát mắt, giúp không gian bớt khô cứng và gần gũi với thiên nhiên.

Trầu bà lá xẻ

Nếu muốn phòng khách trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều đồ trang trí, trầu bà lá xẻ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Những chiếc lá lớn với các đường xẻ tự nhiên tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, rất phù hợp với phong cách Scandinavian, tối giản hoặc hiện đại.

Khi đặt cạnh bàn trà, ghế sofa hoặc ở góc phòng, ánh sáng xuyên qua các khe lá sẽ tạo nên những mảng bóng đẹp mắt, giúp không gian trở nên sinh động hơn.

Nhiều người cũng yêu thích loại cây này vì khả năng thích nghi tốt trong điều kiện trong nhà và màu xanh tươi giúp mang lại cảm giác thư giãn.

Cây ô liu

Không sở hữu màu sắc rực rỡ, cây ô liu vẫn tạo sức hút nhờ gam xanh xám đặc trưng và dáng cây thanh thoát.

Đây là loại cây thường xuất hiện trong các không gian mang phong cách Địa Trung Hải hoặc tối giản. Khi kết hợp với nội thất gỗ sáng màu hoặc tường trắng, cây giúp tổng thể căn phòng trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

Đặt cây gần cửa sổ có nhiều ánh sáng tự nhiên sẽ giúp lá phát triển đẹp và giữ được màu sắc đặc trưng.

Cây cau cảnh

Đối với những phòng khách có diện tích rộng hoặc trần cao, cau cảnh là lựa chọn giúp lấp đầy khoảng trống một cách tự nhiên.

Tán lá xòe rộng mang đến cảm giác mát mẻ, mềm mại, khiến không gian giống như một góc nghỉ dưỡng thu nhỏ. Đây cũng là loại cây thường xuất hiện tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng nhờ vẻ đẹp nhiệt đới đặc trưng.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, cau cảnh còn được nhiều người lựa chọn vì góp phần tạo cảm giác trong lành và dễ chịu.

Ngũ gia bì

Ngũ gia bì từ lâu đã là một trong những loại cây nội thất được nhiều gia đình lựa chọn.

Theo quan niệm dân gian, cây tượng trưng cho sự phát triển ổn định và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong khi đó, dưới góc nhìn thực tế, cây có khả năng thích nghi cao, dễ chăm sóc và luôn giữ được màu xanh quanh năm.

Chỉ cần đặt cây ở nơi có ánh sáng nhẹ, tưới nước định kỳ và đảm bảo thông thoáng là cây có thể phát triển tốt.

Cây bình vôi

Bình vôi nổi bật với phần thân phình đặc trưng cùng những cành lá mềm mại buông rủ.

Những chiếc lá tròn nhỏ giúp cây mang vẻ đẹp gần gũi nhưng không kém phần ấn tượng. Theo quan niệm truyền thống, hình dáng lá tròn còn tượng trưng cho sự viên mãn và đủ đầy.

Đây cũng là loại cây khá "dễ tính", có thể sinh trưởng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau nên phù hợp với nhiều vị trí trong phòng khách.

Việc lựa chọn cây xanh phù hợp không chỉ giúp phòng khách đẹp hơn mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, tạo cảm giác thư giãn và kết nối với thiên nhiên. Dù nhìn dưới góc độ thiết kế nội thất hay quan niệm phong thủy truyền thống, những loại cây trên đều là lựa chọn đáng cân nhắc để tạo nên một không gian sống hài hòa, xanh mát và giàu sức sống.

(*Thông tin về ý nghĩa phong thủy chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.)