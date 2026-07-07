Toàn bộ các trận đấu của World Cup 2026 được VTV phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam, giúp đông đảo khán giả cả nước có thể theo dõi miễn phí. Bên cạnh truyền hình truyền thống, khán giả có thể theo dõi các trận đấu trên nền tảng số của VTV, trong đó có ứng dụng VTVgo.

Cách xem VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026

Trên điện thoại, người dùng có thể tải ứng dụng VTVgo từ App Store đối với iPhone hoặc Google Play đối với thiết bị Android. Sau khi cài đặt, mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản nếu được yêu cầu.

Với máy tính, người xem có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt, sau đó chọn kênh truyền hình đang phát trực tiếp trận đấu. Cách này phù hợp với người không muốn cài thêm ứng dụng. Link xem trực tiếp World Cup 2026 trên VTVgo: https://vtvgo.vn/home.

Sau khi cài đặt và mở ứng dụng, tại giao diện trang chủ sẽ xuất hiện mục “Sự kiện trực tiếp”. Tại đây, VTV bố trí riêng một ô mang biểu tượng World Cup 2026 ở bên trái. Người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng này để truy cập ngay luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo trên ứng dụng smartphone.

Trong trường hợp muốn xem lại trận đấu đã diễn ra, khán giả chọn ô “Trang chủ” phía bên phải. Sau đó, nhấn vào biểu tượng TV (biểu tượng thứ hai từ trái sang trong thanh phía dưới màn hình), tiếp tục nhấn “Chuyển kênh” để truy cập danh sách các kênh phát sóng.

Các trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 , sau đó là tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết sẽ được phát trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10. Khán giả chọn “Lịch phát sóng”, sau đó tìm khung giờ trận đấu đã diễn ra trước đó để xem lại.

Khán giả muốn theo dõi trực tiếp các trận đấu của FIFA World Cup 2026 trên máy tính có thể truy cập trang web truyền hình trực tuyến VTVgo. Ngay tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” sẽ hiển thị biểu tượng World Cup 2026 phía bên trái tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Sau khi nhấn vào biểu tượng này, người xem sẽ được đưa thẳng đến luồng phát sóng trực tiếp trận đấu đang diễn ra.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua website của VTVgo trên máy tính.

Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV

Các trận vòng 1/8, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV theo giờ Việt Nam được cập nhật liên tục hằng ngày.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 5/7 0h Canada 0-3 Morocco VTV3, VTV6, VTV9 5/7 4h Paraguay 0-1 Pháp VTV3, VTV6, VTV9 6/7 3h Brazil 1-2 Na Uy VTV3, VTV6, VTV9 6/7 7h Mexico 2-3 Anh VTV3, VTV6, VTV9 7/7 2h Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha VTV3, VTV6, VTV9 7/7 7h Mỹ 1-4 Bỉ VTV3, VTV6, VTV9 7/7 23h Argentina vs Ai Cập VTV3, VTV6, VTV9 8/7 3h Thuỵ Sỹ vs Colombia VTV3, VTV6, VTV9 10/7 3h Pháp vs Morocco VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 11/7 2h Tứ kết 2 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 12/7 4h Tứ kết 3 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 12/7 8h Tứ kết 4 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 15/7 2h Bán kết 1 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 16/7 2h Bán kết 2 VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 19/7 4h Tranh hạng Ba VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 20/7 2h Chung kết VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)

Thể thức thi đấu World Cup 2026

Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội đi tiếp.

Trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu để xác định đội thắng trận, trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện sử dụng.

Sau đó, trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu này sẽ được quyền lựa chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt luân lưu.