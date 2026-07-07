Không ai ngăn nổi Tăng Thanh Hà

Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, màn tái xuất của Tăng Thanh Hà đang tạo nên sức hút áp đảo trên mạng xã hội. Mới đây, theo bảng xếp hạng Socialite thống kê trong tuần từ 29/6 - 5/7, nữ diễn viên dẫn đầu danh sách 10 nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý nhất với 57.915 lượt thảo luận, bỏ xa người xếp thứ hai là Ma Ran Đô (21.235 lượt thảo luận). Khoảng cách hơn 36.000 lượt thảo luận cho thấy sức nóng vượt trội của "ngọc nữ" màn ảnh Việt ở thời điểm hiện tại. Trâm Anh cũng không kém cạnh khi hạ cánh ở thứ hạng 5 với 6.184 lượt.

Yếu tố lớn nhất giúp Tăng Thanh Hà thống trị các bảng xếp hạng đến từ sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng, đánh dấu lần đầu cô trở lại đóng phim sau hơn một thập kỷ. Việc nữ diễn viên đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp mặt trận gồm Facebook, TikTok, Threads, YouTube và các nền tảng trực tuyến, kéo theo hàng loạt bài viết, video phân tích cũng như những cuộc tranh luận về tạo hình, diễn xuất và kỳ vọng dành cho bộ phim.

Không chỉ đưa Tăng Thanh Hà lên vị trí số một trong bảng xếp hạng nghệ sĩ, sự kiện công bố dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng cũng vươn lên Top 1 bảng xếp hạng 10 sự kiện nhận được nhiều sự chú ý nhất trong tuần, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của màn tái xuất được mong chờ bậc nhất điện ảnh Việt. Chỉ với những thông tin đầu tiên về dự án, bộ phim đã phủ sóng mạng xã hội, trở thành tâm điểm thảo luận của đông đảo khán giả yêu điện ảnh.

Hoàng Hậu Cuối Cùng lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu và Vua Bảo Đại, tập trung khắc họa quãng thời gian vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn sống trong Hoàng cung Huế. Bộ phim không chỉ tái hiện bối cảnh cung đình mà còn khai thác những biến cố trong cuộc hôn nhân hoàng tộc, hành trình của một người phụ nữ phải cân bằng giữa tình yêu, trách nhiệm và những biến động của thời cuộc.

Trong dự án lần này, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, nhân vật được xem là linh hồn của bộ phim. Đây là vai diễn đòi hỏi sự tinh tế trong diễn xuất, đồng thời phải thể hiện được khí chất quyền quý, sự thông minh, bản lĩnh và những giằng xé nội tâm của người phụ nữ đứng ở vị trí cao nhất hậu cung nhưng lại trải qua không ít thăng trầm trong cuộc đời.

Sau khi dự án được công bố, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt chủ đề thảo luận xoay quanh màn tái xuất của Tăng Thanh Hà. Hơn thế nữa, nhiều khán giả cũng tranh luận về mức độ phù hợp của cô với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu. Diện mạo của Tăng Thanh Hà tại sự kiện công bố dự án cũng nhận được lượng tương tác lớn. Ở tuổi 39, nữ diễn viên được khen vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, đường nét gương mặt gần như không thay đổi sau nhiều năm. Nếu có khác, "ngọc nữ" chỉ thêm phần đằm thắm, mặn mà theo thời gian. Phong thái nhẹ nhàng, khí chất quyền quý cùng gu thời trang thanh lịch giúp Tăng Thanh Hà tiếp tục nhận về nhiều lời khen.

Có thời điểm, Tăng Thanh Hà là cái tên bảo chứng cho nhiều dự án phim ăn khách. Từ Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc đến Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận hay Mỹ Nhân Kế, nữ diễn viên đều để lại dấu ấn nhờ vẻ đẹp nền nã cùng khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Chính vì vậy, khi quyết định tạm dừng sự nghiệp diễn xuất sau Mỹ Nhân Kế để tập trung cho cuộc sống riêng, sự vắng bóng của cô từng khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Suốt hơn 10 năm qua, cô gần như vắng bóng khỏi các dự án phim, chỉ thỉnh thoảng góp mặt tại một số sự kiện hoặc chiến dịch quảng cáo. Nhờ tần suất hoạt động ít ỏi, cộng thêm danh tiếng "ngọc nữ", vai diễn Nam Phương Hoàng Hậu lần này sẽ là câu trả lời cho sự chờ đợi của đông đảo khán giả, đồng thời cho thấy liệu Tăng Thanh Hà có thể một lần nữa chinh phục màn ảnh rộng.