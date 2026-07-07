Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ U50 mãi chưa lấy vợ: Từng là diễn viên múa, sở hữu biệt thự sân vườn rộng 3.000m² ở Củ Chi

| | Lifestyle

Nam ca sĩ quan niệm hôn nhân cần đến đúng thời điểm và đúng người nên không muốn vội vàng chỉ vì áp lực tuổi tác.

Từ diễn viên múa đến giọng ca được yêu mến

Phi Hùng tên thật là Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Ít ai biết trước khi thành danh với vai trò ca sĩ, anh từng là diễn viên múa của Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen và có nhiều năm theo đuổi nghệ thuật múa chuyên nghiệp.

Nhờ ngoại hình sáng, khả năng vũ đạo tốt cùng chất giọng ấm áp, Phi Hùng dần chuyển hướng sang ca hát vào cuối những năm 1990. Anh nhanh chóng ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Dáng em, Anh không muốn bất công với em, Mưa tuyệt vọng, Bên em, Tình đơn phương... trở thành một trong những nam ca sĩ được yêu thích của thế hệ 8X, 9X.

Bên cạnh ca hát, Phi Hùng còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như Hải âu, Dốc tình, Lục Vân Tiên, Mưa thủy tinh... và ghi điểm nhờ ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Nguyễn Phi Hùng từng là một diễn viên múa ballet trước khi bén duyên với âm nhạc. Ảnh: FBNV

U50 vẫn độc thân, không đặt nặng chuyện kết hôn

Sở hữu ngoại hình điển trai chuẩn soái ca cùng giọng hát truyền cảm, anh từng làm say lòng biết bao khán giả. Dù ở độ tuổi U50, nam ca sĩ vẫn không vội nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ở tuổi 49, Phi Hùng vẫn là một trong những nghệ sĩ độc thân của showbiz Việt. Chuyện tình cảm của nam ca sĩ nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Phi Hùng cho biết anh chưa bao giờ đặt nặng chuyện phải kết hôn. Nam ca sĩ quan niệm hôn nhân cần đến đúng thời điểm và đúng người nên không muốn vội vàng chỉ vì áp lực tuổi tác.

Ở tuổi U50, Phi Hùng vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Ảnh: FBNV

Anh từng chia sẻ bản thân cũng không cảm thấy cô đơn bởi luôn có gia đình, bạn bè và công việc đồng hành. Với Phi Hùng, điều quan trọng nhất hiện nay là giữ gìn sức khỏe, theo đuổi đam mê nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống bình yên. Mỗi khi được hỏi về kế hoạch lập gia đình, nam ca sĩ thường chỉ mỉm cười cho biết anh vẫn để mọi thứ diễn ra theo duyên số.

Trong một chương trình, Nguyễn Phi Hùng nói về cuộc sống độc thân và tin đồn giới tính do không cưới vợ. "Tôi không nặng đầu về tin đồn giới tính. Khán giả yêu mến tôi đủ hiểu tôi thế nào. Tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này vì tôi tôn trọng giới tính của mỗi người", Nguyễn Phi Hùng nói.

Nam ca sĩ quan niệm hôn nhân cần đến đúng thời điểm và đúng người nên không muốn vội vàng chỉ vì áp lực tuổi tác. Ảnh: FBNV

Dù hoạt động showbiz Việt đã lâu, Phi Hùng hiện tại vẫn được khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung. Ảnh: FBNV

Sở hữu biệt thự sân vườn rộng 3.000m²

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phi Hùng tích lũy tài sản giá trị. Nam ca sĩ còn sở hữu cơ ngơi sân vườn rộng hơn 3.000m² tại Củ Chi (TP.HCM), khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ mỗi khi anh chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Không gian sống của Phi Hùng được thiết kế theo phong cách gần gũi với thiên nhiên, phủ kín cây xanh, hồ cá, vườn trái cây và khu vực trồng rau sạch. Đây cũng là nơi nam ca sĩ lựa chọn gắn bó sau những ngày bận rộn với công việc, tận hưởng cuộc sống bình yên giữa không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Nam ca sĩ sở hữu căn biệt thự sân vườn rộng hơn 3.000m2 ở Củ Chi. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyến tàu "sang như resort di động" đầu tiên ở Việt Nam: Du khách trải nghiệm gần 10 ngày trên tàu, qua loạt địa danh nổi tiếng, giá vé 220 triệu đồng

Chuyến tàu "sang như resort di động" đầu tiên ở Việt Nam: Du khách trải nghiệm gần 10 ngày trên tàu, qua loạt địa danh nổi tiếng, giá vé 220 triệu đồng Nổi bật

Tạm biệt Ronaldo! 20 năm World Cup khép lại bằng nước mắt và một giấc mơ còn dang dở

Tạm biệt Ronaldo! 20 năm World Cup khép lại bằng nước mắt và một giấc mơ còn dang dở Nổi bật

Lâu đài 400 tỷ sáng nhất Hải Phòng

Lâu đài 400 tỷ sáng nhất Hải Phòng

09:20 , 07/07/2026
Hình ảnh mới nhất của nam NSND sau 16 tháng xin thôi chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

Hình ảnh mới nhất của nam NSND sau 16 tháng xin thôi chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

07:47 , 07/07/2026
Sao nữ trả 468 triệu đồng/tháng vẫn không thuê nổi giúp việc, 20 người đến đều bỏ cuộc

Sao nữ trả 468 triệu đồng/tháng vẫn không thuê nổi giúp việc, 20 người đến đều bỏ cuộc

06:06 , 07/07/2026
Người mẹ 72 tuổi giữ kín một khoản tiền suốt nhiều năm: Không phải ích kỷ, mà là cách bảo vệ tuổi già của chính mình

Người mẹ 72 tuổi giữ kín một khoản tiền suốt nhiều năm: Không phải ích kỷ, mà là cách bảo vệ tuổi già của chính mình

02:27 , 07/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên