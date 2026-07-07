Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh mới nhất của nam NSND sau 16 tháng xin thôi chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

| | Lifestyle

Những hình ảnh mới nhất cho thấy, nam NSND trông khỏe khoắn, tăng cân hơn trước.

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đã chia sẻ trên fanpage Gia đình Công Lý loạt ảnh mới nhất của chồng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Kèm theo những bức ảnh, cô hài hước viết: "Ảnh chụp trộm chồng rất có tâm từ vợ".

Hình ảnh Công Lý bị vợ chụp trộm tuy nhiên thông qua những bức ảnh này có thể thấy, sức khỏe Công Lý ngày càng tốt lên.

Trong loạt ảnh, NSND Công Lý diện áo polo trắng kết hợp quần nâu với phong cách giản dị khi đứng trong thang máy. Nam nghệ sĩ để tóc cắt ngắn, gương mặt có phần đầy đặn hơn trước. Đáng chú ý, anh đứng khá vững, dáng người thẳng và thần sắc bình tĩnh.

Ở một số khoảnh khắc, Công Lý nhìn thẳng vào ống kính, trong khi những bức ảnh khác ghi lại lúc anh khẽ nhắm mắt hoặc chỉnh lại cổ áo. Dù được vợ gọi vui là những bức ảnh "chụp trộm", nhiều người vẫn nhận xét nam NSND trông khỏe khoắn và có nhiều thay đổi tích cực sau thời gian dài điều trị, phục hồi sức khỏe.

Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc NSND Công Lý tiếp tục hồi phục, sớm trở lại với nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Ngọc Hà vì luôn đồng hành, tận tình chăm sóc chồng trong suốt những năm qua.

Một số bình luận thu hút sự chú ý như: "Cô vợ này hy sinh quá lớn!" ; "Cô vợ trẻ của Công Lý quá tốt! Chúc Công Lý nhanh khỏe!" ; "Một người vợ có tấm lòng nhân hậu, hết lòng chăm sóc chồng chu đáo. Chúc gia đình luôn mạnh khỏe, bình an" ; "Hạnh phúc giản đơn" ...

NSND Công Lý sinh năm 1973, là một trong những nghệ sĩ được yêu mến của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn hài, chính kịch, đặc biệt là vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân . Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh từng đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị đột quỵ và phải tạm dừng phần lớn hoạt động nghệ thuật để điều trị, phục hồi chức năng. Trong suốt thời gian đó, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc và động viên chồng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vợ chồng Công Lý - Ngọc Hà

Đến tháng 3/2025, NSND Công Lý thu hút sự chú ý khi xin thôi giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Chia sẻ về quyết định này, nam nghệ sĩ cho biết anh muốn tập trung chăm sóc sức khỏe và không muốn ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị.

Những hình ảnh mới được vợ chia sẻ cho thấy sức khỏe của NSND Công Lý đang có nhiều chuyển biến tích cực. Dù chưa thể hoạt động nghệ thuật với cường độ như trước, sự thay đổi về ngoại hình và thể trạng của nam NSND khiến nhiều khán giả vui mừng, đồng thời hy vọng anh sẽ sớm trở lại với những dự án phù hợp trong thời gian tới.

Vợ kém 15 tuổi thông báo dừng đưa NSND Công Lý sang Nhật chữa trị

Theo Dạ Vũ

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyến tàu "sang như resort di động" đầu tiên ở Việt Nam: Du khách trải nghiệm gần 10 ngày trên tàu, qua loạt địa danh nổi tiếng, giá vé 220 triệu đồng

Chuyến tàu "sang như resort di động" đầu tiên ở Việt Nam: Du khách trải nghiệm gần 10 ngày trên tàu, qua loạt địa danh nổi tiếng, giá vé 220 triệu đồng Nổi bật

Tạm biệt Ronaldo! 20 năm World Cup khép lại bằng nước mắt và một giấc mơ còn dang dở

Tạm biệt Ronaldo! 20 năm World Cup khép lại bằng nước mắt và một giấc mơ còn dang dở Nổi bật

Sao nữ trả 468 triệu đồng/tháng vẫn không thuê nổi giúp việc, 20 người đến đều bỏ cuộc

Sao nữ trả 468 triệu đồng/tháng vẫn không thuê nổi giúp việc, 20 người đến đều bỏ cuộc

06:06 , 07/07/2026
Người mẹ 72 tuổi giữ kín một khoản tiền suốt nhiều năm: Không phải ích kỷ, mà là cách bảo vệ tuổi già của chính mình

Người mẹ 72 tuổi giữ kín một khoản tiền suốt nhiều năm: Không phải ích kỷ, mà là cách bảo vệ tuổi già của chính mình

02:27 , 07/07/2026
Hương Tràm lên tiếng

Hương Tràm lên tiếng

23:50 , 06/07/2026
“Đứng núi này trông núi nọ”: Bình thường hoá việc tìm việc mới, ngay cả khi đang có công việc

“Đứng núi này trông núi nọ”: Bình thường hoá việc tìm việc mới, ngay cả khi đang có công việc

23:39 , 06/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên