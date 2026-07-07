Hot mom cao 1m48 mặt trẻ như học sinh, kiếm 3 tỷ trong 10 phút, là ai?

Xinh, cao 1m48, và sở hữu gương mặt được ví như học sinh cấp 2, Hong Young Gi là một trong những "hot girl đời đầu" nổi tiếng nhất Hàn Quốc vẫn giữ được sức hút cho đến nay.

Ở tuổi 34, dù đã là mẹ của hai con và điều hành công việc kinh doanh riêng, nữ influencer vẫn thường xuyên gây sốt mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Visual hiện tại của Young Gi.

Mỹ nhân 2 con, cao 1m48, có gương mặt như học sinh

Sinh năm 1992, Hong Young Gi bắt đầu nổi tiếng từ năm 2009 sau khi tham gia chương trình thực tế Ulzzang Generation.

Cô nàng nổi tiếng từ năm 2009.

Thời điểm mạng xã hội Hàn Quốc bắt đầu phát triển mạnh, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt đại diện của thế hệ "ulzzang đời đầu" (hay hiểu đơn giản là hot girl, người có vẻ ngoài đẹp, phong cách thời thượng - PV).

Sau khi chương trình phát sóng, Hong Young Gi không theo đuổi con đường diễn xuất hay idol mà tận dụng sức ảnh hưởng để phát triển thương hiệu cá nhân, kinh doanh thời trang và làm đẹp.

Đến nay, sau hơn 15 năm hoạt động, cô vẫn giữ được độ nhận diện lớn trên mạng xã hội. Mỗi lần đăng ảnh mới, ngoại hình của người đẹp này lại trở thành chủ đề bàn luận vì quá trẻ so với tuổi thật.

Không ít cư dân mạng nhận xét nữ influencer trông như học sinh cấp hai. Ngoại hình không hề già đi.

Vẻ ngoài ở tuổi 34 của Young Gi.

Gu ăn mặc trẻ trung cũng giúp cô nàng trông hack tuổi hơn.

Bên cạnh việc chăm sóc vóc dáng, Hong Young Gi cũng rất thẳng thắn về chuyện làm đẹp. Trong một chương trình YouTube phát sóng vào tháng 9/2025, cô tiết lộ đã chi khoảng 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng) cho việc chăm sóc ngoại hình kể từ sau khi sinh con. Riêng ca phẫu thuật sửa mũi gần đây tiêu tốn khoảng 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng). Đời thường, cô cũng chú trọng chế độ ăn uống, tập luyện để cải thiện vóc dáng.

Năm 2012, cô đăng ký kết hôn với Lee Se Yong sau khi mang thai khi còn rất trẻ. Hiện hai người đã có hai con trai và đồng hành cùng nhau hơn một thập kỷ. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Hong Young Gi cho biết cô hiện là trụ cột kinh tế của gia đình.

Young Gi đã kết hôn.

Cô hiện là mẹ của hai bé trai.

Từ bán quần áo online đến CEO kiếm 3 tỷ/10 phút

Nếu trước đây Hong Young Gi được biết đến với danh xưng "ulzzang", thì hiện nay cô lại nổi tiếng với vai trò doanh nhân.

Sau nhiều năm xây dựng thương hiệu cá nhân, cô điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, đồng thời thường xuyên chia sẻ quá trình vận hành doanh nghiệp trên mạng xã hội.

Thay vì chỉ đăng ảnh đời thường, Instagram của Hong Young Gi xuất hiện dày đặc các nội dung về kho hàng, đóng gói đơn, chuẩn bị sản phẩm mới, livestream bán hàng hay bảng thống kê doanh thu.

Ngày 24/2 vừa qua, nữ CEO khiến nhiều người bất ngờ khi đăng ảnh chụp màn hình hệ thống bán hàng cùng dòng chia sẻ: "10 phút mà doanh thu thế này, là thật sao?"

Theo hình ảnh được công bố, chỉ sau 10 phút mở bán, doanh thu đã đạt 166.216.470 won (khoảng 3 tỷ đồng).

Cô nàng khoe doanh thu.

Hong Young Gi bày tỏ: "Mình biết mọi người đã chờ rất lâu, nhưng một lần nữa mình cảm nhận được sản phẩm nhận được rất nhiều tình cảm."

Đến cuối ngày, doanh thu tiếp tục tăng lên 422.413.090 won (khoảng 7,7 tỷ đồng) với 5.336 đơn hàng. Cô cho biết đây là mức doanh thu kỷ lục của bản thân và tiết lộ một số sản phẩm gần như đã hết hàng.

Hiện tại, bên cạnh công việc kinh doanh, Hong Young Gi vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Hiện, Hong Young Gi sở hữu kênh Instagram cá nhân với 1,1 triệu follower, , nơi cô thường xuyên cập nhật cuộc sống gia đình, quá trình điều hành doanh nghiệp, các bí quyết làm đẹp và những cột mốc doanh thu gây chú ý.

Ảnh: IGNV.