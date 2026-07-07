Sáng 7/7, Cristiano Ronaldo thi đấu trận cuối cùng trong sự nghiệp ở World Cup. Đội tuyển Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8, trong đó Mikel Merino ghi bàn quyết định ở phút 90+1.

Ronaldo chia tay World Cup khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu diễn ra trong thế giằng co, cân bằng suốt phần lớn thời gian. Tây Ban Nha nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (56%), số cơ hội (15 pha dứt điểm và 1,77 bàn thắng kỳ vọng) nhưng chênh lệch không lớn. Tấm vé vào tứ kết được định đoạt bởi những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

Hiệp một không có nhiều tình huống đáng chú ý khi cả 2 đội đều thận trọng và đủ sự chắc chắn để hạn chế sức tấn công của đối thủ. Tây Ban Nha chủ động cầm bóng, kéo giãn hàng thủ Bồ Đào Nha bằng các pha phối hợp quanh Pedri, Alex Baena và Lamine Yamal.

Merino ghi bàn quyết định. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha không cầm bóng nhiều bằng đối thủ nhưng cũng có cơ hội nguy hiểm. Ở mặt trận phòng ngự, Nuno Mendes khóa chặt Yamal giúp hàng thủ Bồ Đào Nha tránh được áp lực đáng kể từ biên.

Thế trận sau giờ nghỉ không có nhiều thay đổi. Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi Mendes phải rời sân vì chấn thương, khiến Bồ Đào Nha phải chơi thận trọng hơn khi phòng ngự cánh trái và cũng mất đi mũi tấn công nguy hiểm. Tây Ban Nha nhờ đó kiểm soát phần sân đối phương tốt hơn, đặc biệt ở nửa cuối hiệp hai.

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Trong khi đó, sự thay đổi nhân sự của Tây Ban Nha lại tạo nên khoảnh khắc quyết định. Ferran Torres kiến tạo cho Mikel Merino sút tung lưới Bồ Đào Nha khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ.

Bồ Đào Nha cố gắng dốc toàn lực trong những phút ít ỏi còn lại. Bernardo Silva và Joao Neves có cơ hội từ những cú đánh đầu. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không có bàn gỡ hòa và thất bại chung cuộc 0-1.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , Tây Ban Nha gặp đội tuyển Mỹ hoặc Bỉ ở vòng tứ kết diễn ra sáng 11/7 (giờ Việt Nam).

Bồ Đào Nha 0 1 Tây Ban Nha 90+1‘ Merino

Thống kê trận Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha.

Chấm điểm cầu thủ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại AT&T Stadium ở Arlington, Texas, Mỹ. Đội thắng cặp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha gặp Argentina hoặc Ai Cập ở tứ kết.

Opta đánh giá Tây Ban Nha có 48,6% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha là 25,6%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 25,8%.

Bồ Đào Nha đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 sau chiến thắng 2-1 trước Croatia. Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa, trước khi Goncalo Ramos lập công ở thời gian bù giờ.

Tây Ban Nha vượt qua Áo 3-0 ở vòng 1/16. Mikel Oyarzabal ghi 2 bàn, Pedro Porro đóng góp bàn còn lại trong trận đấu mà La Roja không để đối thủ sút trúng đích.

Hai đội từng gặp nhau 2 lần tại World Cup. Tây Ban Nha thắng 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 2010, còn trận đấu tại vòng bảng World Cup 2018 khép lại với tỷ số 3-3 sau cú hat-trick của Cristiano Ronaldo.