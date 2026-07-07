Khách đi máy bay lưu ý: Từ bây giờ, có thể dùng CCCD và vé máy bay làm 1 việc tại sân bay Nội Bài để không phải xếp hàng

Cảng HKQT Nội Bài cho biết vừa trang bị hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tại nhà ga hành khách T1. Với sự trang bị này hành khách có thể hoàn thiện thủ tục chỉ trong vài giây với thao tác đơn giản.

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Theo đó, chỉ cần thẻ lên máy bay và CCCD gắn chip, hành khách có thể chủ động làm thủ tục sinh trắc học cực kỳ nhanh chóng:

Bước 1: Quét thẻ lên máy bay (Boarding pass).

Bước 2: Quét thẻ CCCD gắn chip vào khe đọc dữ liệu.

Bước 3: Nhìn thẳng vào camera để nhận diện khuôn mặt.

Với các thao tác này, dữ liệu của bạn sẽ được ghi nhận trên hệ thống giúp đi qua các làn auto kiểm tra an ninh và cửa lên máy bay 1 cách nhanh chóng, không cần phải xếp hàng.

Cảng HKQT Nội Bài cho biết trong suốt thời gian ứng dụng công nghệ mới này, Đoàn Thanh niên Cảng HKQT Nội Bài sẽ bố trí người hướng dẫn từng thao tác cụ thể, giúp các hành khách lần đầu tiếp cận công nghệ đều cảm thấy dễ dàng.

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Bên cạnh hệ thống kiosk tại nhà ga, hành khách vẫn có thể chủ động xác thực qua app VNeID hoặc app của các hãng hàng không ngay tại nhà. Hệ thống hiện tại đang tối ưu hóa và sẽ sớm nâng cấp để áp dụng cho 100% đối tượng hành khách trong thời gian tới. Giai đoạn đầu chưa áp dụng cho khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc khách chỉ dùng tài khoản VNeID tại sân bay. Đối với hành khách chưa quen thao tác công nghệ, các quầy thủ tục truyền thống vẫn luôn sẵn sàng phục vụ và hỗ trợ trực tiếp.