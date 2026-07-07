Nếu ngày mai có thêm 100 triệu đồng, điều đầu tiên bạn nên làm là gì?

100 triệu đồng là số tiền đủ lớn để mở ra nhiều lựa chọn. Có người nghĩ đến việc đổi xe, sửa nhà, đi du lịch hoặc đầu tư. Không có lựa chọn nào đúng cho tất cả, bởi điều phù hợp còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và mục tiêu của mỗi người.

Tuy nhiên, có một điều khá dễ xảy ra: khi vừa có thêm tiền, chúng ta thường muốn sử dụng khoản tiền đó ngay. Cảm giác "mình đang có tiền" khiến việc đưa ra quyết định trở nên dễ dàng hơn, trong khi chưa kịp cân nhắc xem đâu mới là việc cần ưu tiên.

Vì vậy, điều đầu tiên không nhất thiết là chuyển tiền vào một kênh đầu tư hay bắt đầu mua sắm, mà là dành thời gian để sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Hãy thử tự hỏi một vài câu hỏi đơn giản. Hiện tại mình có khoản nợ nào cần xử lý không? Quỹ dự phòng đã đủ cho những tình huống bất ngờ chưa? Trong một hoặc hai năm tới, mình có kế hoạch mua nhà, mua xe, học thêm hay thay đổi công việc không? Nếu tất cả đều đã ổn, lúc đó mới đến câu hỏi tiếp theo: nên để khoản tiền này ở đâu để phục vụ mục tiêu của mình.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thứ tự này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại giúp tránh một tình huống khá phổ biến: khoản tiền vừa có được nhanh chóng được chia nhỏ cho nhiều khoản chi không nằm trong kế hoạch. Mỗi quyết định riêng lẻ đều có vẻ hợp lý, nhưng sau một thời gian nhìn lại, rất khó để nói chính xác 100 triệu đồng đó đã giúp mình tiến gần hơn tới mục tiêu nào.

Điều đáng quan tâm không phải là 100 triệu đồng nên đầu tư vào đâu, mà là khoản tiền này đang có nhiệm vụ gì trong kế hoạch tài chính của bạn. Có người sẽ dùng để trả bớt nợ. Có người bổ sung quỹ dự phòng. Có người dành cho mục tiêu mua nhà trong vài năm tới. Cũng có người quyết định đầu tư ngay vì những nền tảng cần thiết đã được chuẩn bị từ trước.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Cùng một khoản tiền, mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau. Điều tạo ra sự khác biệt không phải số tiền nhận được, mà là việc xác định đúng ưu tiên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

100 triệu đồng có thể không làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một người. Nhưng cách sử dụng 100 triệu đồng đó có thể ảnh hưởng đến nhiều quyết định sau này. Vì thế, trước khi nghĩ đến việc tiêu hay đầu tư, hãy trả lời một câu hỏi đơn giản: Khoản tiền này đang giúp mình đạt được mục tiêu nào? Khi có câu trả lời rõ ràng, những quyết định tiếp theo thường cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.