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Nam nghệ sĩ là ông chủ ở Mỹ nói thật việc phá sản cả một cơ đồ

| | Lifestyle

"Cuộc đời này chỉ là một vở kịch dài. Khi bước vào cuộc đời này, mình chọn cho mình một vai xứng đáng để diễn" – Vân Sơn nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn đã chia sẻ về việc điều hành trung tâm Vân Sơn đình đám một thời với tư cách ông chủ và tâm thế của anh sau khi trung tâm phá sản.

Nam nghệ sĩ là ông chủ ở Mỹ nói thật việc phá sản cả một cơ đồ- Ảnh 1.

Vân Sơn

Anh nói: "Tôi quan niệm về cuộc sống rất nhẹ nhàng và mang tư tưởng đó vào cách làm việc của tôi. Tôi mở trung tâm Vân Sơn này ra, làm điều hành nhưng vẫn vui vẻ, gần gũi với anh em, tạo nên không khí như một gia đình.

Không phải tôi không quan trọng chuyện kinh doanh nhưng đối với tôi, đây là một sân chơi, một cuộc chơi và anh em nghệ sĩ đến để chơi vui vẻ với nhau, đem đam mê, tất cả tài năng mình có vào cuộc chơi.

Từ đó đem đến lợi ích cho khán giả, khiến khán giả ngồi xem thấy hay, thấy vui và tìm đến xem. Đây là cuộc chơi mà anh em nghệ sĩ chúng tôi đã từng chơi với nhau mấy chục năm qua và chúng tôi vui sướng, hạnh phúc vì được đem hết tài năng, đam mê ra làm lợi cho khán giả, khiến khán giả phải vui.

Cho tới bây giờ, cuộc chơi đã thay đổi, không cho chúng tôi được chơi như thế nữa. Vậy thì tôi chấp nhận xếp áo để lại đó, đi kiếm cuộc chơi khác để chơi. Tôi coi đây cũng chỉ là kết thúc một cuộc chơi để đi kiếm cuộc chơi khác.

Nam nghệ sĩ là ông chủ ở Mỹ nói thật việc phá sản cả một cơ đồ- Ảnh 2.

Trung tâm Vân Sơn không còn huy hoàng như xưa nữa nhưng tôi vẫn vui vì anh em chúng tôi vẫn ngồi lại với nhau được để làm những cái trong khả năng của mình, làm được cái gì thì làm.

Với thế hệ của chúng tôi, chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm và bây giờ là thời của các thế hệ đàn em tiếp nối làm tiếp. Chúng tôi đã đến lúc về hưu và ngồi hưởng. Đối với, cuộc đời này nhìn chung là một cuộc chơi, nơi anh tôi ghé tới để chơi với nhau, chơi đã, chơi vui. Tới lúc không thấy vui nữa thì đi sang chỗ khác chơi.

Cuộc đời này chỉ là một vở kịch dài. Khi bước vào cuộc đời này, mình chọn cho mình một vai xứng đáng để diễn".

Danh ca Thanh Tuyền nghe vậy liền nhận định: "Thế gian này là một cuộc chơi, mỗi người là một diễn viên".

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Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
nam nghệ sĩ

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