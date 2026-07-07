Khoai Lang Thang bị đánh bản quyền hình ảnh của chính mình

Là nhà sáng tạo nội dung được lòng cư dân mạng, mỗi cập nhật của Khoai Lang Thang đều nhận về sự chú ý. Mới đây, một sự cố dở khóc dở cười vừa xảy ra với Khoai Lang Thang khiến chính nam YouTuber cũng không khỏi hoang mang.

Theo đó Khoai Lang Thang cập nhật lại ảnh đại diện trên fanpage 4,6 triệu người theo dõi. Song không phải ảnh mới mà vẫn là ảnh cũ được sử dụng từ năm 2021. Không phải bị hack tài khoản mà Khoai Lang Thang bất ngờ bị Facebook xóa ảnh đại diện với lý do... vi phạm bản quyền, dù đó lại chính là bức ảnh chân dung của mình.

Avatar quen thuộc của Khoai Lang Thang (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về sự việc, nam YouTuber cho biết: "Không hiểu sao tự nhiên page bị mất avatar. Huhu. Nên Khoai đặt lại. Hú hồn luôn”.

Ở phần bình luận, Khoai Lang Thang tiết lộ thêm: “Ủa. Khoai bị Facebook báo là avatar của Khoai bị xóa vì vi phạm bản quyền. Ủa. Avatar đăng hồi 2021 là tấm hình trên luôn, là mặt của Khoai mà ta. Khó hiểu ghê”.

Thông báo từ Facebook được Khoai Lang Thang tiết lộ (Ảnh: FBNV)

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác từ cư dân mạng, nhận về 75k lượt yêu thích chỉ sau 5 tiếng đồng hồ.

Ở phần bình luận, netizen vừa thương vừa buồn cười trước tình huống hi hữu này của Khoai Lang Thang. Nhiều người hài hước trêu rằng "đến chính chủ cũng không được dùng ảnh của chính mình". Trong khi số khác cho rằng đây có thể chỉ là lỗi tự động trong hệ thống kiểm duyệt bản quyền của nền tảng.

Thực tế, ảnh đại diện của Khoai Lang Thang vốn không hề xa lạ với cộng đồng mạng. Trong vài năm qua, hình ảnh này liên tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng, xuất hiện trong các bài đăng tổng hợp, fanpage, thậm chí trở thành "nguyên liệu" để tạo ảnh, video bằng AI hoặc bị nhiều tài khoản lấy làm ảnh đại diện.

Khoai Lang Thang từng nhiều lần cảnh báo về việc hình ảnh của mình bị kẻ xấu lợi dụng (Ảnh chụp màn hình)

Trên các nền tảng MXH như Facebook và TikTok cũng xuất hiện khá nhiều tài khoản sử dụng tên gọi gần giống Khoai Lang Thang. Việc hình ảnh và danh tính của nam YouTuber bị sao chép với tần suất lớn khiến nhiều cư dân mạng cho rằng rất có thể hệ thống kiểm duyệt bản quyền tự động của nền tảng đã xảy ra nhầm lẫn. Kết quả là chính chủ lại trở thành người bị thông báo vi phạm đối với bức ảnh của chính mình.

Đây hiện vẫn chỉ là suy đoán từ phía cộng đồng mạng, chưa có giải thích từ phía nền tảng về nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc ảnh đại diện của Khoai Lang Thang bị gỡ.

Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) hiện nay vẫn là một trong số ít những travel blogger giữ vững phong cách chân thực, gần gũi. Trước làn sóng sáng tạo nội dung đa dạng, anh chọn lối đi “chậm mà chạm”: quan sát, học hỏi, lắng nghe khán giả và đầu tư nghiêm túc cho từng cảnh quay. Các video trên YouTube của Khoai thường có thời lượng dài, kéo từ hơn một tiếng đến gần hai tiếng, nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ cách kể chuyện mạch lạc, tự nhiên và giàu cảm xúc.

Thời gian đầu, Khoai Lang Thang tự lên kịch bản, tự quay dựng. Những video đầu tiên ngay lập tức tạo thu hút nhờ tính gần gũi, chân phương. Nét riêng này duy trì đến hiện nay, qua 9 năm, Youtuber gây tiếng vang trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm.