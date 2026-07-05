Cảnh tượng có một không hai tại VinPalace Cổ Loa đang thu hút hàng nghìn người

Nằm trong khuôn khổ triển lãm ngành cưới “The Vietnam Grand WeddX 2026” diễn ra tại VinPalace Cổ Loa, tối ngày 4/7, các thương hiệu Hoàng Khánh Show, Lunedi Bespoke Vest Show, Én Bridal đã trình làng những bộ sưu tập mới nhất cho mùa cưới năm nay. Hơn 100 người mẫu mang trên mình những thiết kế tinh xảo từ váy cưới đến áo dài và các mẫu vest đã chinh phục được giới mộ điệu.

Bên cạnh những bộ cánh ấn tượng, điểm nhấn của chuỗi fashion show là khu vực sàn diễn được dàn dựng công phu, có một không hai. Một khu rừng ánh sáng khổng lồ với những thân cây trắng phủ pha lê, lớp ánh sáng tím – xanh tràn kín không gian và runway uốn theo hình chữ S ôm lấy đảo hoa trung tâm, sân khấu mở ra một khung cảnh vừa huyền ảo, vừa thơ mộng. Ở bất kỳ góc nhìn nào, không gian này cũng tạo cảm giác như đang bước vào một đại cảnh wedding show được dàn dựng cho khoảnh khắc đỉnh cao của lễ cưới.

Ngoài chuỗi fashion show, “The Vietnam Grand WeddX 2026” còn gây ấn tượng với hơn 15 workshop và talkshow chuyên đề với sự tham gia của wedding planner, nhà thiết kế, chuyên gia truyền thông và các thương hiệu hàng đầu. Những nội dung chia sẻ không chỉ cập nhật các xu hướng mới nhất mà còn mang đến góc nhìn đa chiều về sự thay đổi của ngành cưới trong bối cảnh mới. Khách tham quan cũng có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác như chế tác nhẫn cưới, làm voan cô dâu, cài áo chú rể, làm hoa cưới cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đặc biệt khác.

The Vietnam Grand WeddX 2026 được đồng tổ chức bởi VinPalace – thương hiệu MICE & Wedding hàng đầu Việt Nam thuộc hệ sinh thái Vinpearl và Phong Design – thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, tổ chức sự kiện và trang trí không gian tiệc cưới cao cấp. Sự kết hợp này mang đến sự cộng hưởng giữa năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn và kinh nghiệm kiến tạo những không gian cưới giàu cảm xúc.

Bà Ngô Thị Hương Tổng Giám đốc Vinpearl cho biết: “The Vietnam Grand WeddX không chỉ là một triển lãm cưới đơn thuần mà là một chiến lược dài hạn được phát triển với mục tiêu trở thành sự kiện tiêu biểu của ngành cưới Việt Nam. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng kết nối bền vững cho cộng đồng ngành cưới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và góp phần định hình tương lai của ngành cưới Việt Nam.”

Sự ra đời của The Vietnam Grand WeddX phản ánh tầm nhìn dài hạn của VinPalace trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái ngành cưới Việt Nam. Thông qua việc kết nối các đối tác, thương hiệu, chuyên gia và khách hàng trong cùng một nền tảng, VinPalace kỳ vọng tạo thêm động lực cho đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước nâng tầm vị thế ngành cưới Việt Nam trên bản đồ khu vực.

The Vietnam Grand WeddX kéo dài đến hết hôm nay (5/7) tại VinPalace Cổ Loa. Bên cạnh những hoạt động trải nghiệm, The Vietnam Grand WeddX 2026 còn mang đến ưu đãi với gần 4.000 voucher dành cho khách tham dự từ các thương hiệu đồng hành.