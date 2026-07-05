Mỹ nhân cao 1m50 kiếm 100 tỷ/năm nhờ gương mặt đẫm nhan sắc, 2 lần gặp biến cố vẫn vực dậy làm chủ công ty

Từng được mệnh danh là "nữ streamer số 1" Trung Quốc, Phùng Đề Mạc (Feng Timo) sở hữu lượng người hâm mộ lên tới hàng triệu người và có thời điểm kiếm gần 100 tỷ đồng mỗi năm chỉ từ hoạt động livestream.

Tuy nhiên, sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì nữ streamer bất ngờ phải tạm gác công việc để điều trị ung thư tuyến giáp. Sau biến cố sức khỏe, cô lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác: giảm xuất hiện trên mạng xã hội, tập trung điều hành công ty riêng và chỉ duy trì livestream với tần suất vừa phải.

Cao 1m50 kiếm 100 tỷ/năm

Phùng Đề Mạc (tên thật Phùng Á Nam, sinh năm 1991 tại Trùng Khánh) từng là giảng viên trước khi bén duyên với livestream vào khoảng năm 2014-2015.

Nhan sắc Phùng Đề Mạc lúc mới nổi tiếng.

Nhờ ngoại hình ngọt ngào cùng giọng hát trong trẻo, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng trên nền tảng Douyu và được gọi là "Đấu Ngư nhất tỷ" - biệt danh dành cho nữ streamer có sức ảnh hưởng hàng đầu nền tảng này.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Phùng Đề Mạc sở hữu hàng chục triệu người theo dõi, liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng streamer đình đám. Không chỉ livestream, cô còn lấn sân ca hát, phát hành các ca khúc riêng, tổ chức concert và tham gia nhiều chương trình giải trí.

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Cô làm streamer, visual thăng hạng theo thời gian.

Theo truyền thông Trung Quốc, chỉ tính riêng khoản thu nhập từ công ty quản lý, Phùng Đề Mạc từng kiếm khoảng 30 triệu NDT sau thuế mỗi năm, tương đương gần 100 tỷ đồng. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhờ nguồn tiền người hâm mộ tặng trong các buổi livestream.

Bên cạnh sự nghiệp, ngoại hình của Phùng Đề Mạc cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận.

Cô công khai chiều cao khoảng 1,5 m, song nhờ biết cách tạo dáng và lựa chọn góc chụp, nhiều bức ảnh khiến nữ streamer trông như sở hữu vóc dáng của người mẫu với đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể nổi bật. Tuy nhiên, cứ đi sự kiện hoặc dạo phố là chiều cao thật lại được “phơi bày”.

Chiều cao 1m50 của nữ streamer nổi tiếng.

Bên cạnh đó, với gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng cùng đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào, Phùng Đề Mạc từng được nhiều người hâm mộ ví như "nàng thơ" của giới livestream Trung Quốc.

2 lần chống chọi ung thư, mở công ty riêng làm chủ, dừng đăng ảnh mới lên MXH từ năm 2025

Cuối năm 2023, Phùng Đề Mạc lần đầu tiết lộ mắc ung thư tuyến giáp. Cô phải tạm ngừng hoạt động trong nhiều tháng để phẫu thuật và điều trị.

Sau ca mổ, cô công khai hình ảnh vết sẹo ở cổ và chia sẻ rằng bản thân đã phải kiên trì tập luyện mới có thể lấy lại giọng hát. Cô cũng nhiều lần động viên các bệnh nhân ung thư giữ tinh thần lạc quan, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và bạn bè.

Đến cuối năm 2025, bệnh tình của Phùng Đề Mạc tái phát, buộc cô tiếp tục trải qua đợt điều trị và phẫu thuật. Sau biến cố sức khỏe lần thứ hai, nữ streamer gần như thay đổi hoàn toàn nhịp sống và định hướng sự nghiệp.

Cô mắc bệnh ung thư.

Sau đó đã phẫu thuật thành công.

Thay vì liên tục xuất hiện trên mạng xã hội như trước, từ năm 2025 đến nay, tài khoản Xiaohongshu, Douyin không đăng thêm ảnh mới. Cô chỉ xuất hiện trên sóng livestream.

Theo đó, từ đầu năm 2026, Phùng Đề Mạc chính thức quay trở lại livestream nhưng với lịch phát sóng nhẹ nhàng hơn. Theo chia sẻ, cô chủ yếu lên sóng vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, với nội dung xoay quanh ca hát, giao lưu cùng người hâm mộ và đồng hành với các nữ streamer thuộc công ty riêng. Thay vì một mình phát sóng trong nhiều giờ liên tục như giai đoạn đỉnh cao, nữ ca sĩ hiện thường xuất hiện cùng nhóm, vừa biểu diễn, trò chuyện với khán giả, vừa hỗ trợ các gương mặt mới tích lũy kinh nghiệm và xây dựng hình ảnh trên nền tảng livestream.

Phùng Đề Mạc livestream trở lại.

Cô làm chủ công ty và không đăng ảnh lên mxh như trước đây.

Song song với việc trở lại gặp gỡ người hâm mộ, Phùng Đề Mạc hiện dành phần lớn thời gian để phát triển Timo Media - công ty riêng được cô thành lập năm 2025. Doanh nghiệp này tập trung đào tạo, quản lý các streamer trẻ và phát triển những nhóm biểu diễn kết hợp ca hát, nhảy múa trên nền tảng livestream.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí, Phùng Đề Mạc không còn chạy theo tần suất xuất hiện dày đặc như trước. Thay vào đó, cô lựa chọn làm việc với cường độ vừa phải, ưu tiên sức khỏe sau hai lần điều trị ung thư và dành nhiều thời gian hơn cho vai trò người quản lý, cố vấn cho thế hệ streamer kế cận.

Hiện, cô sở hữu Xiaohongshu với 226K flower, Douyin có khoảng 3 triệu người theo dõi.