Đang hot mỹ nhân Việt mặc áo thun, quần jeans đi sự kiện vẫn đẹp choáng ngợp: Đứng ở đâu sáng bừng ở đó

Mới đây, trong một sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra tại Đà Nẵng, nữ diễn viên Anh Phạm bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Thay vì lựa chọn những bộ váy áo lộng lẫy hay cắt xẻ cầu kỳ như thường thấy tại các sự kiện điện ảnh tầm cỡ, cô lại chỉ chọn một bộ trang phục tối giản. Sự xuất hiện giản dị nhưng không kém phần cuốn hút của Anh Phạm nhanh chóng chiếm trọn spotlight và viral trên MXH.

Anh Phạm ăn mặc giản dị tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Tại sự kiện, Anh Phạm xuất hiện với áo thun sát nách đen ôm body kết hợp cùng quần jeans ống loe tối màu, tổng thể gần như tối giản tuyệt đối. Ấy vậy mà sự tối giản này lại tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon cùng đôi chân dài miên man của người đẹp sinh năm 1999.

Nữ diễn viên tinh tế đỡ cho các diễn viên khác xuống bậc thang

Diện đồ đơn giản nhưng lại thêm phần nổi bật khi vừa tôn dáng, vừa tôn visual

Ở những khung hình cận, visual của Anh Phạm càng xứng đáng 10 điểm không có "nhưng". Gương mặt nhỏ, đường nét mềm mại, nụ cười rạng rỡ và làn da sáng khiến nữ diễn viên thêm phần gần gũi và dễ mến. Dù chỉ mặc áo sát nách và quần jeans nhưng Anh Phạm vẫn trông gọn gàng, trẻ trung và đủ tinh tế để hòa vào không khí của một sự kiện điện ảnh. Nhiều người thậm chí còn cho rằng chính cách ăn mặc không quá cầu kỳ khiến cô nổi bật hơn, bởi mọi sự chú ý đều dồn cả vào thần thái và gương mặt.

Visual phát sáng của bà xã Anh Đức

Không hề bị lu mờ giữa dàn mỹ nhân

Sau khi loạt clip và hình ảnh từ sự kiện được chia sẻ, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hàng loạt lời khen dành cho Anh Phạm. Phản ứng chung của netizen là bất ngờ vì cô mặc cái áo cái quần cực cơ bản mà vẫn đẹp bất chấp cam thường, quả nhiên trang phục chỉ là phụ, quan trọng vẫn là khí chất và nhan sắc của người mặc.

Bình luận của netizen:

- Mặc đơn giản vậy mà vẫn sáng nhất khung hình mới hay

- Sáng trưng cần gì kim sa lấp lánh nữa

- Đúng kiểu không cần váy áo lồng lộn vẫn nổi bần bật

- Đẹp quá, nhìn rất sang, khí chất lại nổi trội dù chẳng cần ăn mặc cầu kỳ

- Nhưng không bao giờ bị lu mờ! Bả xinh xỉu luôn á

Nếu như ở sự kiện này, Anh Phạm chỉ diện một outfit đơn giản, thanh lịch thì tại thảm đỏ của lễ bế mạc vừa diễn ra hôm 4/7, nữ diễn viên lại "đốn tim" người hâm mộ với hình ảnh chuyên nghiệp và đậm chất ngôi sao. Cô diện chiếc váy ôm sát, lấp lánh cùng mái tóc uốn sóng dài khiến tổng thể của trông mềm mại và sang chảnh. Điều này khiến nhiều người khen Anh Phạm khéo léo trong việc chọn hình ảnh: lúc ăn mặc thoải mái mà vẫn tinh tế và hợp hoàn cảnh, lên thảm đỏ thì vẫn giữ được độ chuyên nghiệp và sức hút cần có của một nghệ sĩ.

Anh Phạm xuất hiện trong bộ váy lấp lánh khi đi thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Về Anh Phạm, cô tên thật là Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 1999, là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua nhiều dự án phim ảnh và các hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên từng bén duyên với nghệ thuật qua nhiều dự án như Đường Về Có Nhau, Hoa Hậu Giang Hồ, Bình Minh Đỏ... Tuy nhiên, cột mốc giúp cô được khán giả nhớ mặt gọi tên là vai Diễm (cô gái làm nghề massage) trong Mai và vai tiểu thư Tuyết trong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Tại DANAFF IV năm nay, Anh Phạm đồng hành cùng ê-kíp phim Ốc Mượn Hồn để giao lưu với khán giả.