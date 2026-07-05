Lãi suất tiết kiệm tăng hoặc giảm, sổ tiết kiệm của bạn có bị ảnh hưởng không?

Thực tế, câu trả lời không đơn giản là "có" hoặc "không". Điều này còn phụ thuộc vào việc bạn đang gửi tiền theo hình thức nào và sổ tiết kiệm đã đến ngày đáo hạn hay chưa.

Sổ tiết kiệm đang gửi thường không bị ảnh hưởng bởi việc lãi suất thay đổi

Nếu bạn gửi tiền gửi có kỳ hạn, mức lãi suất được áp dụng thường được "chốt" ngay tại thời điểm mở sổ. Điều đó có nghĩa, dù sau đó ngân hàng tăng hay giảm lãi suất, khoản tiền của bạn vẫn được hưởng đúng mức lãi đã thỏa thuận cho đến hết kỳ hạn.

Ví dụ, bạn gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 5%/năm. Một tháng sau, ngân hàng điều chỉnh lãi suất lên 5,5% hoặc giảm xuống 4,7%/năm thì sổ tiết kiệm của bạn vẫn tiếp tục được tính theo mức 5% đã cam kết từ đầu.

Nói cách khác, biến động lãi suất trên thị trường không làm thay đổi mức lãi của những khoản tiền gửi vẫn còn trong kỳ hạn.

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Vậy khi nào lãi suất mới sẽ ảnh hưởng đến khoản tiền gửi?

Lãi suất mới thường chỉ được áp dụng trong hai trường hợp:

Thứ nhất, bạn mở một sổ tiết kiệm mới sau thời điểm ngân hàng điều chỉnh lãi suất.

Thứ hai, sổ tiết kiệm cũ đến ngày đáo hạn và bạn tiếp tục tái tục khoản tiền gửi.

Nếu tại thời điểm đó lãi suất cao hơn trước, khoản tiền tái tục sẽ được hưởng mức lãi mới. Ngược lại, nếu lãi suất đã giảm, khoản tiền cũng sẽ được áp dụng mức thấp hơn.

Đó là lý do nhiều người thường theo dõi lãi suất khi sổ tiết kiệm sắp đáo hạn, thay vì quá lo lắng mỗi lần ngân hàng công bố biểu lãi suất mới.

Lãi suất tăng, có nên tất toán sổ cũ để gửi lại?

Đây là câu hỏi khá phổ biến, đặc biệt trong những giai đoạn lãi suất có xu hướng tăng. Tuy nhiên, câu trả lời trong đa số trường hợp là không nên vội.

Nguyên nhân là nếu tất toán trước hạn, phần lớn ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ thời gian bạn đã gửi tiền. Mức lãi này thường thấp hơn rất nhiều so với lãi suất có kỳ hạn.

Ví dụ, bạn đang gửi kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 5%/năm. Sau 4 tháng, ngân hàng tăng lên 5,4%/năm. Nếu rút tiền trước hạn chỉ để gửi lại theo mức lãi mới, khoản lãi bị mất do tất toán sớm có thể còn lớn hơn phần lợi ích từ mức lãi suất tăng thêm.

Vì vậy, trước khi quyết định rút sổ chỉ vì thấy lãi suất tăng, hãy tính toán khoản chênh lệch thực tế thay vì chỉ nhìn vào con số phần trăm.

Nếu lãi suất giảm ngay sau khi vừa gửi thì sao?

Ngược lại, nhiều người cũng lo ngại mình vừa gửi xong thì ngân hàng giảm lãi suất. Trong trường hợp này, nếu khoản tiền vẫn đang trong kỳ hạn, bạn thường không bị ảnh hưởng. Ngân hàng vẫn áp dụng đúng mức lãi suất đã cam kết khi bạn mở sổ.

Việc điều chỉnh lãi suất sau đó chủ yếu tác động đến những khoản tiền gửi mới hoặc những khoản tiền được tái tục sau ngày thay đổi.

Có trường hợp nào khoản tiền gửi bị ảnh hưởng ngay không?

Có, nhưng không phải với tất cả các hình thức gửi tiền.

Nếu bạn để tiền trong tài khoản thanh toán hoặc tiền gửi không kỳ hạn, mức lãi suất có thể được ngân hàng điều chỉnh theo từng thời điểm. Điều này đồng nghĩa số lãi bạn nhận được cũng có thể thay đổi khi ngân hàng cập nhật biểu lãi suất.

Trong khi đó, với tiền gửi có kỳ hạn, nguyên tắc chung vẫn là giữ nguyên mức lãi đã thỏa thuận cho đến ngày đáo hạn.

Không cần quá lo lắng mỗi khi lãi suất biến động

Lãi suất tiết kiệm tăng hay giảm là điều diễn ra khá thường xuyên theo diễn biến của thị trường. Tuy nhiên, nếu đang có một khoản tiền gửi có kỳ hạn, bạn thường không cần quá lo lắng vì mức lãi suất đã được cố định ngay từ thời điểm mở sổ.

Điều quan trọng hơn là ghi nhớ ngày đáo hạn, theo dõi mặt bằng lãi suất khi khoản tiền sắp đến hạn và cân nhắc xem có nên tái tục, chuyển kỳ hạn hoặc lựa chọn ngân hàng khác phù hợp hơn hay không.

Thay vì liên tục kiểm tra lãi suất mỗi ngày, việc quản lý tốt thời điểm đáo hạn và kế hoạch sử dụng tiền sẽ giúp khoản tiết kiệm phát huy hiệu quả hơn trong dài hạn.