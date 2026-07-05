Ít xuất hiện trước truyền thông, Louis Nguyễn lại là điểm tựa đặc biệt của Tăng Thanh Hà suốt hơn một thập kỷ

Suốt nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà luôn được nhắc đến với hình tượng "ngọc nữ" của màn ảnh Việt. Sau khi kết hôn, cô tiếp tục nhận được sự ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, hình ảnh con dâu nhà tỷ phú nhưng vẫn giữ lối sống giản dị, khéo vun vén gia đình.

Mới đây, sự trở lại của Tăng Thanh Hà trong dự án phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng bỗng trở thành “cơn sốt”. Lâu lắm rồi, hình ảnh của cô mới lại ngập tràn trên thuyền thông, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tăng Thanh Hà trở lại với vai Nam Phương Hoàng Hậu sau 13 năm

Trong sự kiện ra mắt phim, Hà Tăng cũng lần đầu có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình quay trở lại sau 13 năm vắng bóng. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng lo lắng, hồi hộp nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay lại với niềm đam mê diễn xuất sau quãng thời gian dài dành trọn tâm sức cho gia đình và công việc kinh doanh.

“Mình đã có một khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật hết mình vì đam mê và không có gì để hối tiếc. Sau đó là 13 năm dành trọn cho công việc kinh doanh, cho gia đình với vai trò làm mẹ. Đó cũng là quãng thời gian Hà cảm thấy rất hạnh phúc, rất trọn vẹn. Giờ đây các con cũng đã tự lập rất nhiều, công việc kinh doanh cũng khá ổn định thì mình lại khao khát một lần nữa được sống với nhân vật, lại làm điều mà mình rất yêu”, Tăng Thanh Hà bày tỏ.

Để có thể toàn tâm cho vai diễn, Tăng Thanh Hà cho biết cô nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ gia đình trong suốt quá trình thực hiện dự án. Trong đó, Louis Nguyễn là người luôn đồng hành và ủng hộ quyết định trở lại của vợ.

Tăng Thanh Hà cho biết chính Louis Nguyễn là người luôn ở bên động viên, tiếp thêm sự tự tin để cô mạnh dạn nhận lời trở lại phim trường. Anh không chỉ ủng hộ quyết định của vợ mà còn trở thành điểm tựa tinh thần trong suốt quá trình ghi hình. Trên trang Instagram của mình, Louis Nguyễn cũng đăng tải công khai hình ảnh mới nhất của vợ kèm dòng trạng thái: "13 Years. My Queen is back!" (13 năm. Nữ hoàng của tôi đã trở lại!).

Louis Nguyễn - chồng Tăng Thanh Hà thể hiện sự ủng hộ với đam mê của vợ

Với nhiều khán giả, điều đó không quá bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, Louis Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vốn nổi tiếng là người kín tiếng nhưng luôn âm thầm đứng sau mọi dấu mốc quan trọng của vợ. Anh hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình lên mạng xã hội, rất ít trả lời truyền thông nhưng qua những gì Tăng Thanh Hà hé lộ hay qua các lần xuất hiện chung, hình ảnh người chồng tinh tế khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi.

Sau đám cưới năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi showbiz khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Thay vì tiếp tục đóng phim, cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, sinh và nuôi ba người con, đồng thời phát triển chuỗi nhà hàng cũng như các dự án kinh doanh riêng.

Trong hơn một thập kỷ ấy, công chúng gần như không còn thấy "ngọc nữ" xuất hiện trên màn ảnh. Đổi lại là hình ảnh một người phụ nữ tận hưởng cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái, nấu ăn, trồng cây, tập luyện và xây dựng thương hiệu cá nhân theo cách rất riêng.

Không ít lần, Tăng Thanh Hà chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng chồng và các con trong các chuyến du lịch, buổi dã ngoại hay bữa cơm gia đình. Dù hiếm khi thể hiện tình cảm công khai, Louis Nguyễn vẫn thường xuất hiện với hình ảnh một người chồng cùng vợ chăm sóc con cái và tận hưởng cuộc sống gia đình.

Hơn 1 thập kỷ đồng hành của Louis Nguyễn và Hà Tăng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trong một lần hiếm hoi nói về hôn nhân, Tăng Thanh Hà từng tiết lộ sau hơn một thập kỷ bên nhau, hai vợ chồng vẫn có thể trò chuyện hàng giờ mỗi ngày và luôn có rất nhiều kế hoạch để cùng nhau thực hiện trong tương lai. Chính sự kết nối ấy được nhiều người xem là nền tảng giúp cuộc hôn nhân của họ giữ được sự bền chặt giữa cuộc sống nhiều áp lực.

Louis Nguyễn cũng nhiều lần ghi điểm bởi những cử chỉ tinh tế dành cho vợ. Mỗi lần cả hai xuất hiện tại sự kiện, doanh nhân thường chủ động đi cạnh, quan sát, chăm sóc và nhường sự chú ý cho Tăng Thanh Hà. Hình ảnh anh luôn đứng sát bên, để ý từng cử chỉ hay nắm tay vợ nhiều lần nhận được lời khen từ cư dân mạng.

Louis Nguyễn có tên tiếng Việt là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1983. Anh sinh ra và lớn lên tại Manila (Philippines), là con trai thứ 2 của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Philippines, anh sang Mỹ học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Georgetown (Washington DC).

Hiện tại Louis Nguyễn đang giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc - Phát triển kinh doanh tập đoàn, CEO của ACFC - công ty mảng thời trang cấp trung và trực tiếp quản lý điều hành F&B VFS. Anh chính là người góp phần quan trọng đưa các thương hiệu như Burger King, Domino’s pizza, gà rán Popeyes... về Việt Nam.

Dù kín tiếng nhưng chồng Hà Tăng vẫn luôn có mặt, dành nhiều sự nuông chiều cho cô cả trong cuộc sống lẫn công việc

Năm 2012, Louis Nguyễn kết hôn với Tăng Thanh Hà (sinh năm 1986) - ngọc nữ của điện ảnh Việt Nam. Sau 12 năm kết hôn, cặp đôi có 3 người con gồm: Richard, Chloe và Mason. Cả gia đình sống trong một biệt thự sang trọng tại TP.HCM. Vợ chồng Louis Nguyễn chọn cách giữ kín hình ảnh các con, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc chụp từ góc nghiêng hoặc phía sau.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà vẫn giữ cách yêu khá kín tiếng. Không xuất hiện quá nhiều trên truyền thông hay thường xuyên thể hiện tình cảm công khai nhưng qua những hành động nhỏ trong cuộc sống và những lần hiếm hoi lên tiếng, Louis Nguyễn luôn cho thấy sự trân trọng anh dành vợ. Do đó, Louis Nguyễn và Hà Tăng vẫn luôn được xem là hình mẫu cặp đôi lý tưởng mà nhiều người muốn hướng tới.