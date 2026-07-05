Danh sách 11 nam nghệ sĩ Việt lớn tuổi, nổi đình đám chưa vợ con

Trong làng giải trí Việt, bên cạnh những tổ ấm gia đình viên mãn vẫn có không ít quý ông lịch lãm lựa chọn cuộc sống "độc thân". Dù sở hữu danh tiếng, ngoại hình điển trai và sự nghiệp thành công, những nam nghệ sĩ U40, U50 và U60 dưới đây đến nay vẫn chưa kết hôn và chưa có con.

NSND Quốc Khánh

NSND Quốc Khánh 64 tuổi

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962 là gương mặt gạo cội của sân khấu phía Bắc, ghi dấu ấn sâu đậm với vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân . Bước qua tuổi lục tuần, nam nghệ sĩ vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân. Anh từng nhiều lần chia sẻ mình yêu thích sự tự do và cho rằng chuyện hôn nhân là cái duyên, vì thế chưa nghĩ đến việc lập gia đình.

Ca sĩ Quang Linh

Ca sĩ Quang Linh 61 tuổi

Là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc dân gian, trữ tình miền Trung, Quang Linh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu mến như Chim sáo ngày xưa, Ca dao em và tôi, Thương về miền Trung. Sau nhiều thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, nam ca sĩ có cuộc sống ổn định nhưng vẫn giữ lối sống giản dị, kín tiếng.

Sinh năm 1965, Quang Linh hài lòng với cuộc sống độc thân. Anh từng chia sẻ rằng chuyện lập gia đình không phải điều quá khó nhưng hôn nhân còn phụ thuộc vào duyên số. Dù chưa kết hôn và không có con, nam ca sĩ vẫn luôn cảm nhận được không khí gia đình ấm áp khi dành nhiều tình yêu thương để chăm sóc, nuôi dạy hơn 20 người cháu trong đại gia đình.

Diễn viên Lý Hùng

Diễn viên Lý Hùng 57 tuổi

Lý Hùng sinh năm 1969 từng là "ông hoàng phòng vé" của dòng phim thị trường thập niên 1990 với mức cát-xê thuộc hàng cao nhất thời điểm đó. Ở tuổi U60, nam diễn viên vẫn độc thân và sống cùng gia đình. Anh cho biết bản thân không kén chọn hay bài xích hôn nhân, chỉ là chưa gặp được người phù hợp nên luôn quan niệm mọi chuyện tùy duyên.

Ca sĩ Nguyên Vũ

Ca sĩ Nguyên Vũ 51 tuổi

Giọng ca đình đám của những năm 1990–2000 ghi dấu ấn ở nhiều vai trò như ca sĩ, MC, diễn viên và còn hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Sinh năm 1975, Nguyên Vũ vẫn gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung. Nam ca sĩ từng khẳng định mình chưa kết hôn, chưa có con và cho biết bản thân có phần e ngại sự ràng buộc của hôn nhân.

Ca sĩ Phi Hùng

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng 49 tuổi

Nam ca sĩ gốc Hà Tây chinh phục khán giả bằng giọng hát trữ tình, hình ảnh hiền lành và lối sống kín tiếng. Có cuộc sống sung túc cùng khu nhà vườn rộng rãi ở ngoại ô, Nguyễn Phi Hùng vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân ở tuổi U50. Anh từng chia sẻ việc quá đam mê nghệ thuật, kinh doanh và tập luyện khiến mình chưa có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm.

Diễn viên, MC Đại Nghĩa

MC, diễn viên Đại Nghĩa 48 tuổi

Là một trong những MC đắt show của truyền hình Việt, Đại Nghĩa gây thiện cảm với lối ứng biến duyên dáng và nhiều năm ăn chay trường. Thay vì đặt nặng chuyện lập gia đình, nam nghệ sĩ sinh năm 1978 dành nhiều thời gian cho Phật pháp và các hoạt động thiện nguyện như xây cầu, xây nhà, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Diễn viên Lương Mạnh Hải

Diễn viên Lương Mạnh Hải 45 tuổi

Từng là phóng viên trước khi bén duyên với nghệ thuật, Lương Mạnh Hải nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến của màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim như Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định dấu ấn ở vai trò biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn phim điện ảnh. Sinh năm 1981, dù sở hữu ngoại hình phong độ và sự nghiệp ổn định, nam nghệ sĩ vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Anh từng chia sẻ bản thân thích sự yên tĩnh, muốn giữ gìn không gian riêng tư và chưa nghĩ đến chuyện kết hôn hay có con.

Ca sĩ Quang Vinh

Ca sĩ Quang Vinh 44 tuổi

Được khán giả ưu ái gọi là "Hoàng tử sơn ca", Quang Vinh là thần tượng của thế hệ 8X, 9X với nhiều ca khúc được yêu thích như Miền cát trắng, Vào đời, Tình yêu tìm thấy. Những năm gần đây, bên cạnh âm nhạc, anh còn được biết đến với vai trò travel blogger, thường xuyên chia sẻ những chuyến khám phá trong và ngoài nước. Sinh năm 1982, Quang Vinh vẫn độc thân và chưa từng kết hôn. Trên mạng xã hội, nam ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh chăm sóc hai cháu là con của em gái, khiến nhiều khán giả thích thú bởi sự khéo léo và tình cảm anh dành cho các bé.

Ca sĩ Hoàng Hải

Ca sĩ Hoàng Hải 44 tuổi

Từng được khán giả ưu ái gọi là "Hoàng tử V-pop", Hoàng Hải là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt giai đoạn những năm 2000 với chất giọng nam cao cùng ngoại hình lãng tử. Sau thời gian vắng bóng, nam ca sĩ gây chú ý khi trở lại tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút với khán giả. Sinh năm 1982, Hoàng Hải vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và lựa chọn cuộc sống độc thân bên bố mẹ tại Hà Nội. Anh từng chia sẻ mình là người yêu thích sự tự do, không vội vàng trong chuyện tình cảm và tin rằng mọi thứ nên đến một cách tự nhiên khi đủ duyên.

Diễn viên Minh Luân

Diễn viên Minh Luân 41 tuổi

Nam diễn viên sinh năm 1985 quê Đồng Tháp là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Sau một số mối tình được công chúng biết đến, Minh Luân hiện sống độc thân tại khu nhà vườn rộng khoảng 3.000m² ở quê nhà. Anh từng tâm sự bản thân cảm thấy có lỗi vì là con trai một nhưng vẫn chưa lập gia đình để cha mẹ sớm có cháu bế bồng.

Ca sĩ Isaac

Ca sĩ Isaac 38 tuổi

Cựu trưởng nhóm 365 ghi dấu ấn với ngoại hình điển trai, khả năng trình diễn và sức hút bền bỉ. Dù luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, Isaac vẫn giữ kín đời sống tình cảm và chưa từng công khai chuyện hẹn hò hay kế hoạch kết hôn.

Dù lựa chọn cuộc sống độc thân vì những lý do khác nhau, từ tập trung cho sự nghiệp, yêu thích tự do đến quan niệm "tùy duyên", các nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.