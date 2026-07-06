Người phụ nữ thường xuyên đau đầu nhưng không ốm sốt, đi khám sức khỏe bác sĩ BV Thanh Nhàn chỉ ra ‘quả bom nổ chậm’ trong não

“Tôi chỉ nghĩ mình bị tiền đình hoặc làm việc nhiều nên đau đầu…” - người phụ nữ khoảng 50 tuổi chia sẻ sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị thành công.

Suốt nhiều tháng, chị thường xuyên đau đầu, chóng mặt nhưng các triệu chứng không quá dữ dội. Không sốt, không yếu liệt, không méo miệng nên chị vẫn cố gắng chịu đựng và sinh hoạt bình thường. Cho đến một ngày, những cơn đau đầu xuất hiện dày hơn, kéo dài hơn, chị quyết định đến Bệnh viện Thanh Nhàn kiểm tra.

Kết quả chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) khiến cả người bệnh và các bác sĩ đều phải đặc biệt lưu ý. Trong não của chị tồn tại một túi phình động mạch cảnh trong bên phải kích thước trên 5mm, cổ rộng, được đánh giá có nguy cơ vỡ cao. Đó chính là căn bệnh mà giới chuyên môn vẫn ví như "quả bom không hẹn giờ".

Nếu túi phình vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết não cấp, hôn mê, tử vong hoặc để lại những di chứng thần kinh nặng nề chỉ trong thời gian rất ngắn. May mắn là "quả bom" ấy được phát hiện trước khi phát nổ.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, ê-kíp Đơn nguyên Can thiệp mạch, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh Nhàn quyết định lựa chọn kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter) để điều trị. Đây là kỹ thuật can thiệp nội mạch hiện đại, giúp thay đổi hướng dòng máu đi qua túi phình, tạo điều kiện để túi phình dần được loại khỏi vòng tuần hoàn, giảm nguy cơ vỡ mà vẫn bảo tồn dòng máu nuôi não.

Ảnh: Bệnh viện Thanh Nhàn

ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh - Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh Nhàn, người trực tiếp thực hiện ca can thiệp cho biết: "Điều đáng sợ nhất của phình động mạch não là người bệnh có thể hoàn toàn không biết mình mang bệnh. Nhiều trường hợp chỉ có biểu hiện đau đầu hoặc chóng mặt thoáng qua nên rất dễ chủ quan. Khi túi phình vỡ, việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều và nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh cũng tăng cao. Vì vậy, phát hiện sớm chính là cơ hội tốt nhất để bảo vệ người bệnh."

Theo bác sĩ Thịnh, kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy hiện được xem là một trong những bước tiến lớn trong điều trị nhiều trường hợp phình động mạch não chưa vỡ.

Khác với phẫu thuật mở trước đây, bác sĩ chỉ cần can thiệp qua đường mạch máu, đưa stent chuyên dụng đến đúng vị trí túi phình để thay đổi dòng chảy, giúp túi phình dần được loại bỏ khỏi hệ tuần hoàn.

"Đây là kỹ thuật rất chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp chính xác của cả ê-kíp cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Mỗi ca can thiệp đều được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đạt hiệu quả điều trị cao nhất và giảm tối đa nguy cơ biến chứng cho người bệnh," ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Chỉ sau một ngày, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, vận động bình thường và không ghi nhận bất kỳ biến chứng thần kinh nào. Đối với người bệnh, đó là niềm hạnh phúc khi biết mình đã vượt qua một nguy cơ có thể cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào. Còn với các bác sĩ, đó là phần thưởng lớn nhất sau nhiều giờ tập trung cao độ.

"Điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất không phải là hoàn thành một kỹ thuật khó, mà là được nhìn thấy người bệnh tỉnh táo, có thể mỉm cười và trở về với cuộc sống bình thường. Phía sau mỗi ca can thiệp mạch máu não là rất nhiều áp lực, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng hoặc để lại di chứng suốt đời cho người bệnh," ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ.

Theo các bác sĩ, phình động mạch não thường tiến triển âm thầm và rất khó nhận biết. Nhiều người mang bệnh nhiều năm nhưng không có biểu hiện rõ ràng. Một số chỉ đau đầu kéo dài, chóng mặt hoặc mệt mỏi thoáng qua nên dễ bỏ qua.

Hiện nay, chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) là phương pháp không xâm lấn, không sử dụng tia X và có giá trị cao trong phát hiện sớm phình động mạch não theo chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt, những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, tiền sử gia đình mắc bệnh mạch máu não hoặc thường xuyên đau đầu kéo dài không rõ nguyên nhân nên chủ động thăm khám để được tư vấn tầm soát khi cần thiết.

Ảnh: Bệnh viện Thanh Nhàn

Việc Bệnh viện Thanh Nhàn triển khai thường quy kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy đã giúp nhiều người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại mà không phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành can thiệp thần kinh tại bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý mạch máu não nguy hiểm.

Mỗi túi phình được phát hiện trước khi vỡ không chỉ là một ca điều trị thành công, mà còn là một cơn đột quỵ được ngăn chặn từ sớm, một gia đình tránh được mất mát và thêm một người bệnh có cơ hội tiếp tục sống khỏe mạnh bên những người thân yêu.