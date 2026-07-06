Công an xác minh giao dịch 54 triệu đồng của Lê Trần Thợ SN 1990

Vừa qua, Công an xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 54 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 3/7/2026, Công an xã Gia Phú tiếp nhận trình báo của anh Lê Trần Thợ (sinh năm 1990, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về việc chuyển nhầm 54 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Trần Minh Lương (SN 1985, trú tại thôn Tân Lợi, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Thượng úy Triệu Văn Ninh, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Gia Phú đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, khẩn trương tiến hành xác minh, liên hệ với người nhận tiền, đồng thời tuyên truyền, vận động phối hợp hoàn trả số tiền theo đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và cách xử lý nhanh chóng, đến ngày 4/7/2026, anh Lê Trần Thợ đã nhận lại đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm.

Công an xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 54 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng Công an xã Gia Phú, anh Lê Trần Thợ đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ gần dân, vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Trong thư, anh chia sẻ niềm vui khi nhanh chóng nhận lại tài sản và gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Thượng úy Triệu Văn Ninh cùng tập thể Công an xã Gia Phú đã hỗ trợ anh bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy.

Thông qua vụ việc, Công an xã Gia Phú khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận chuyển khoản để tránh những sai sót đáng tiếc. Khi phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm, tránh phát sinh các hậu quả pháp lý.

Mỗi việc làm ý nghĩa, mỗi hành động trách nhiệm vì Nhân dân đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "Bản lĩnh - Nhân văn - Vì Nhân dân phục vụ", tiếp tục khẳng định phương châm hành động "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" bằng những việc làm thiết thực, gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai ﻿