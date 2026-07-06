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Phát hiện 1 shipper mua được nhà sau chưa đầy 5 năm làm việc, về hưu nhận lương hơn 15 triệu đồng/tháng, sở hữu sổ tiết kiệm hơn 3,8 tỷ

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Phát hiện 1 shipper mua được nhà sau chưa đầy 5 năm làm việc, về hưu nhận lương hơn 15 triệu đồng/tháng, sở hữu sổ tiết kiệm hơn 3,8 tỷ

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với nghề giao hàng, người được mệnh danh là "shipper số 001" của JD Logistics tại thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) hiện có cuộc sống ổn định với khoản tiền tích lũy vượt 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng).

Đầu tháng 2/2026, JD Logistics công khai câu chuyện về cuộc sống sau nghỉ hưu của ông Kim Nghi Tài, nhân viên giao hàng đầu tiên của công ty tại Vô Tích. Dịp đầu năm mới, ông bất ngờ nhận được một kiện hàng đặc biệt là hộp quà Tết do chính những đồng nghiệp cũ gửi tặng. Thời điểm đó cũng đánh dấu tròn 2 năm kể từ khi ông rời công việc giao hàng để nghỉ hưu.

Năm 2009, khi JD Logistics bắt đầu mở rộng mạng lưới tại Vô Tích, Kim Nghi Tài trở thành nhân viên giao hàng đầu tiên của công ty tại địa phương này và được cấp thẻ nhân viên mang số hiệu NO.WXP001. Từ đó, ông được nhiều người biết đến với biệt danh "shipper số 001".

Thời gian đầu, công việc giao hàng vô cùng vất vả. Khối lượng đơn lớn, cường độ làm việc cao khiến ông từng nhiều lần nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Tuy nhiên, cấp trên khi đó đã động viên rằng: "Chỉ cần làm việc chăm chỉ, sau 5 năm anh sẽ mua được 1 căn nhà."

Không ngờ, lời động viên tưởng chừng chỉ để khích lệ ấy lại trở thành hiện thực. Chưa đầy 5 năm sau khi gia nhập JD Logistics, Kim Nghi Tài đã mua được căn nhà đầu tiên tại Vô Tích bằng chính số tiền tích lũy từ công việc giao hàng, đồng thời đón cả gia đình đến sinh sống tại đây.

Theo JD Logistics, sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của Kim Nghi Tài khá sung túc. Mỗi tháng, ông đều nhận lương hưu hơn 4.000 NDT (hơn 15 triệu đồng). Nhờ nhiều năm làm việc, tích lũy và đầu tư tài chính, ông hiện sở hữu khoản tiết kiệm hơn 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng).

Ngoài việc sở hữu căn nhà tại Vô Tích, Kim Nghi Tài hiện có cuộc sống khá dư dả về tài chính. Ông cũng đã hỗ trợ các con ổn định cuộc sống và lập nghiệp.

Dù đã nghỉ hưu, Kim Nghi Tài vẫn duy trì nhịp sống bận rộn. Mỗi ngày, ông đi chợ, nấu ăn, chăm cháu gái. Khi có thời gian rảnh, ông làm thêm công việc bảo vệ bán thời gian tại một khu chợ gần nhà.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đã rời công việc giao hàng hai năm, ông vẫn dành nhiều tình cảm cho nghề cũ. Ông cho biết nếu vào các đợt cao điểm như lễ, Tết mà công ty cần thêm nhân lực, ông sẵn sàng quay trở lại hỗ trợ đồng nghiệp.

Thông qua câu chuyện của Kim Nghi Tài, JD Logistics cũng nhấn mạnh chính sách lao động của doanh nghiệp. Công ty cho biết ngay từ khi thành lập đã ký hợp đồng lao động chính thức với toàn bộ nhân viên tuyến đầu và đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản cùng quỹ nhà ở.

Theo JD Logistics, chính sách này giúp nhiều nhân viên yên tâm gắn bó lâu dài với nghề, đồng thời có nền tảng tài chính ổn định sau khi nghỉ hưu.

Câu chuyện của Kim Nghi Tài nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng ông là minh chứng cho việc một nghề lao động phổ thông vẫn có thể mang lại cuộc sống ổn định nếu có chế độ phúc lợi đầy đủ và kế hoạch tài chính hợp lý.

(Theo Baijiahao)

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Ánh Lê

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