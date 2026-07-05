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Phát hiện cọc tiền 16.00.000 đồng nằm chơ vơ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đội ngũ an ninh lập tức rà soát xác minh

| | Sống

Phát hiện cọc tiền 16.00.000 đồng nằm chơ vơ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đội ngũ an ninh lập tức rà soát xác minh

Cán bộ nhân viên Bạch Mai cơ sở 2 đã nhanh chóng hỗ trợ bảo quản và xác minh tài sản của người dân.

Theo thông tin từ trang fanpage chính thức của Bệnh viện Bạch Mai, ngày 14/7, chị Vi Thị Kiều (quê Lạng Sơn) tới bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Chị vô tình để quên chiếc túi xách tại khu vực lấy máu xét nghiệm. Bên trong có 16.320.000 đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Phát hiện mất tài sản, chị vô cùng lo lắng. Nhưng chỉ ít phút sau, điều dưỡng Từ Nguyệt Quế (Khoa Khám bệnh) đã chủ động liên hệ thông báo chiếc túi đã được cán bộ bệnh viện nhặt được và cẩn thận lưu giữ.

Phát hiện cọc tiền 16.00.000 đồng nằm chơ vơ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đội ngũ an ninh lập tức rà soát xác minh- Ảnh 1.

Bức thư tay của chị Vi Thị Kiều được bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Xúc động trước sự tận tâm ấy, chị Vi Thị Kiều (quê Lạng Sơn) đã viết thư tay gửi lời cảm ơn đến điều dưỡng, nhân viên an ninh và tập thể Bệnh viện. Trong thư, chị kể lại, ngày 4/7, sau khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, chị vô tình để quên tài sản.

Khi quay trở lại, chị được điều dưỡng Từ Nguyệt Quế cùng anh Cường (Tổ An ninh - Vận chuyển) trực tiếp bàn giao đầy đủ số tiền cùng toàn bộ giấy tờ trong túi.

Trong thư cảm ơn gửi Bệnh viện, chị Vi Thị Kiều xúc động viết:

"Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đặc biệt là điều dưỡng Từ Nguyệt Quế và Tổ An ninh - Vận chuyển đã bàn giao đầy đủ tài sản cho tôi. Xin trân trọng cảm ơn!"

Lá thư cảm ơn của người bệnh là một niềm vui, một nguồn động viên đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai. Không chỉ nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, mỗi cán bộ y tế còn luôn gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề y bằng sự tận tâm, trung thực và trách nhiệm trong từng việc làm, dù là nhỏ nhất.

Sự tin tưởng và tình cảm quý báu mà người bệnh đã dành cho Bệnh viện. Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ, nhân viên Bạch Mai tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn - văn minh - nhân văn, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Theo Bệnh viện Bạch Mai﻿

Phát hiện cọc tiền 16.00.000 đồng nằm chơ vơ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đội ngũ an ninh lập tức rà soát xác minh- Ảnh 2.Phát hiện các cọc tiền 100.000 - 200.000 đồng nằm chơ vơ trên tàu điện, Hà Nội Metro lập tức xác minh

Hàng chục triệu đồng tiền mặt cùng một số đồ cá nhân bị hành khách để lại trên tuyến tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội.

Minh Ánh

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