Đột nhập hang ổ của nhóm phe vé concert, phát hiện 200 chiếc điện thoại trên tường, cách thức hoạt động hoá ra như thế này

Gần đây, Đài truyền hìnhh trung ương Trung Quốc CCTV News đã phơi bày một vụ án đầu cơ vé hòa nhạc. Nghi phạm họ Lý đã sử dụng phần mềm tự phát triển để săn vé hộ, đồng thời mua hơn 200 chiếc điện thoại di động để dựng thành một "tường điện thoại", nhằm mở rộng quy mô đầu cơ. Qua điều tra, Lý và đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 16 triệu Nhân dân tệ (khoảng 55,5 tỷ đồng).

Hơn 200 chiếc điện thoại được treo ngay ngắn trên giá, trông giống như một "bức tường điện thoại" (Ảnh: CCTV News).

Tháng 10 năm 2024, nhiều cư dân mạng phàn nàn rằng một buổi hòa nhạc đình đám tại Nam Kinh, Giang Tô đã "hết sạch vé ngay khi mở bán", kết quả là họ chỉ có thể mua lại vé từ phe vé với giá cao gấp nhiều lần giá gốc. Cảnh sát Giang Tô phát hiện nghi phạm họ Lý từng là lập trình viên, trước đây từng làm ra một loại "tool" để săn giày phiên bản giới hạn nhằm kiếm lời.

Khi thị trường biểu diễn trở nên sôi động vào năm 2023, một số người đã tìm đến Lý nhờ săn vé hòa nhạc. Để thích ứng với các nền tảng bán vé, Lý đã nâng cấp phần mềm săn vé cũ, có thể bỏ qua trang chi tiết biểu diễn để vào thẳng trang thanh toán, tốc độ nhanh hơn nhiều so với thao tác nhấn mua vé bằng tay.

Phần mềm này có thể bỏ qua trang chi tiết biểu diễn, vào thẳng trang thanh toán với tốc độ nhanh hơn nhiều so với thao tác nhấn mua vé bằng tay (CCTV News).

Để mở rộng quy mô, Lý đã mua hơn 200 chiếc điện thoại, cài đặt phần mềm săn vé mà mình đã viết. Những chiếc điện thoại này được treo ngay ngắn trên giá, trông giống như một "bức tường điện thoại". Sau khi mở bán vé, hàng trăm chiếc điện thoại cùng lúc phát lệnh săn vé, khi người dùng bình thường vẫn còn đang tải trang mua vé thì phần mềm của Lý đã tự động hoàn tất việc đặt vé.

Nhóm phe vé tự viết phần mềm riêng để mua vé nhanh hơn hẳn thông thường

Cảnh sát phát hiện Lý đem số vé săn được đi bán lại với giá cao, một số vé hòa nhạc "hot" thậm chí còn được cộng thêm hơn 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 34,7 triệu đồng). Không chỉ vậy, để kiếm chác nhiều hơn, Lý còn phát triển các đại lý, hình thành một mạng lưới tội phạm chuyên đầu cơ vé biểu diễn.

Tháng 1 năm 2025, cơ quan công an đã bắt giữ toàn bộ thành viên của nhóm tội phạm này tại Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Bắc, Thiểm Tây và thu giữ một lượng lớn điện thoại, máy tính cùng các công cụ gây án khác. Qua xét xử, cảnh sát xác minh từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024, Lý và đồng bọn đã thông qua phần mềm săn vé để mua hơn 60.000 vé hòa nhạc trên các nền tảng bán vé, thu lợi bất chính hơn 16 triệu Nhân dân tệ (khoảng 55,5 tỷ đồng). Trong đó, riêng cá nhân Lý thu lợi bất chính hơn 5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 17,3 tỷ đồng).

Hiện tại, tất cả 15 thành viên của nhóm này đã bị bắt giữ, ngoại trừ 4 người vẫn đang tiếp tục điều tra, 11 người còn lại đều đã bước vào quy trình tư pháp.

Nguồn: HK01