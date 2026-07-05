Ít ai ngờ loại rau mọc dại đầy Việt Nam lại là “thuốc” chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con cực đỉnh

Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng cho tinh chất mọc tóc, trong khi một loại rau quen thuộc ở Việt Nam lại đang được các nhà khoa học chú ý nhờ những hoạt chất có thể hỗ trợ sức khỏe nang tóc. Đó là rau má, loại rau mọc dại ở nhiều nơi và thường có giá chỉ vài nghìn đồng một mớ ngoài chợ.

Theo The Ayurveda Experience , rau má từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Ayurveda của Ấn Độ với các bài thuốc chăm sóc mái tóc và sức khỏe da đầu. Những nghiên cứu ban đầu còn cho thấy loại rau này chứa nhiều hợp chất thực vật có tác dụng kích thích mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc.

Rau má chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con bằng cách nào?

Rau má nổi tiếng với tác dụng thanh nhiệt, đồng thời cũng được sử dụng trong y học cổ truyền từ ngàn xưa với bài thuốc giảm rụng tóc và kích thích tóc mọc con (Ảnh minh họa).

Theo The Ayurveda Experience , rau má chứa các hợp chất như saponin, asiaticoside và madecassoside. Các hợp chất này đã được chứng minh có thể:

Hỗ trợ tuần hoàn máu đến nang tóc.

Bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Hỗ trợ sản xuất collagen cho da đầu.

Giảm kích ứng và giúp môi trường da đầu khỏe mạnh hơn.

The Ayurveda Experience trích dẫn kết quả của một nghiên cứu cho thấy thuốc mỡ chứa rau má bôi tại chỗ có tác động tích cực đến sự phát triển và mật độ tóc so với nhiều công thức thảo dược khác. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý rằng cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để khẳng định hiệu quả này.

Có một điểm đặc biệt đó là rau má không chỉ tác động lên tóc mà còn lên da đầu. Một mái tóc khỏe không chỉ phụ thuộc vào sợi tóc mà còn phụ thuộc vào nang tóc và da đầu. Theo thông tin từ The Ayurveda Experience , rau má có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da đầu thông qua việc hỗ trợ tổng hợp collagen và làm dịu tình trạng kích ứng nhẹ. Tác dụng này giúp nuôi dưỡng da đầu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tóc con phát triển.

Cách dùng rau má hỗ trợ tóc mọc khỏe hơn

Rau má và bột rau má (Ảnh minh họa).

Dưới đây là cách làm mặt nạ rau má - nha đam cho tóc.

Nguyên liệu

2 thìa bột rau má

1/4 cốc gel nha đam nguyên chất

Cách làm

Trộn đều các nguyên liệu và để khoảng 5 phút.

Thoa hỗn hợp từ chân đến ngọn tóc.

Ủ 30 phút rồi xả sạch.

Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần.

Mẹo tăng hiệu quả

Dùng sau khi gội đầu như một bước dưỡng sâu để da đầu và tóc hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Ngoài việc dùng dưới dạng tinh chất hoặc mặt nạ ủ tóc, rau má còn có thể được bổ sung qua chế độ ăn bằng cách ăn sống, pha trà,...

Điểm đáng nhớ nhất của rau má không phải là "thần dược mọc tóc", mà là việc loại rau mọc dại đầy Việt Nam này chứa những hoạt chất đang được nghiên cứu vì khả năng hỗ trợ sức khỏe da đầu và nang tóc. Với mức giá rất rẻ và dễ tìm, đây có thể là một lựa chọn tự nhiên đáng để bổ sung vào chế độ ăn hoặc chăm sóc tóc hằng ngày.

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