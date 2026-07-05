Tin rất vui: Toàn bộ người dân Việt Nam tiếp tục được giảm giá 1 dịch vụ

Trong cao điểm du lịch hè, chi phí di chuyển luôn là một trong những khoản được nhiều gia đình tính toán kỹ. Bởi vậy, thông tin ngành đường sắt tiếp tục giảm giá vé nhiều đoàn tàu khách được xem là tin vui với những người đang có kế hoạch về quê, đi du lịch hoặc trải nghiệm hành trình xuyên Việt bằng tàu hỏa.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 1/7 đến hết 16/8/2026, ngành đường sắt điều chỉnh giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu khách trên tuyến Bắc - Nam và một số tuyến khu đoạn. Chương trình được đưa ra trước xu hướng hạ nhiệt của giá nhiên liệu trong nước, nhằm đồng hành cùng hành khách trong mùa du lịch.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Nhiều tàu Bắc - Nam giảm 10% giá vé

Theo thông tin từ Đường sắt Việt Nam, mức giảm 10% được áp dụng với các đoàn tàu Thống nhất mang ký hiệu SE trên trục Bắc - Nam. Tùy cự ly di chuyển và loại chỗ, số tiền được giảm dao động từ khoảng 110.000 đồng đến 280.000 đồng/vé.

Không chỉ tuyến dài Bắc - Nam, một số tàu khu đoạn cũng nằm trong chương trình ưu đãi. Cụ thể, các tàu SNT1, SNT2, SNT4, SNT5 tuyến Sài Gòn - Nha Trang được giảm khoảng 70.000 - 160.000 đồng/vé. Tàu NA1/NA2 tuyến Hà Nội - Vinh được giảm khoảng 50.000 - 80.000 đồng/vé đối với toa khoang 4 giường.

Đây là mức giảm đáng chú ý trong bối cảnh nhiều gia đình đang bước vào giai đoạn du lịch hè. Với những hành trình dài, đặc biệt là đi theo nhóm đông người hoặc cả gia đình, khoản tiết kiệm có thể lên tới vài trăm nghìn, thậm chí hơn một triệu đồng cho cả chuyến đi khứ hồi.

Cụ thể chính sách giảm giá (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Trước đó, ngành đường sắt cũng đã có các chương trình ưu đãi dành cho một số nhóm hành khách, như giảm giá vé cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và nhập học năm 2026. Việc tiếp tục điều chỉnh giá vé trong tháng 7 cho thấy đường sắt đang đẩy mạnh kích cầu đi lại, nhất là trên các tuyến du lịch trọng điểm.

Vì sao giá vé tàu được giảm?

Theo Đường sắt Việt Nam, lý do trực tiếp của đợt điều chỉnh lần này là xu hướng hạ nhiệt của giá nhiên liệu trong nước. Đây là yếu tố đầu vào quan trọng của hoạt động vận tải, trong đó có vận tải đường sắt. Khi chi phí nhiên liệu giảm, việc điều chỉnh giá vé giúp hành khách được hưởng lợi rõ hơn từ biến động chi phí đầu vào.

Bối cảnh này cũng phù hợp với diễn biến giá xăng dầu trong nước. Tại kỳ điều hành ngày 2/7/2026, Bộ Công Thương cho biết giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.730 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 20.415 đồng/lít, dầu điêzen 0,05S không cao hơn 21.176 đồng/lít. So với kỳ trước, nhiều mặt hàng xăng dầu tiếp tục giảm.

Ảnh VNEconomy

Với hành khách, điều này có ý nghĩa khá thiết thực. Tàu hỏa vốn là lựa chọn phù hợp cho những người muốn di chuyển đường dài với chi phí ổn định, có thể nghỉ ngơi trên đường đi và mang theo nhiều hành lý hơn so với một số phương tiện khác. Khi vé được giảm trong đúng mùa du lịch, tàu hỏa càng trở thành phương án đáng cân nhắc cho các chuyến đi gia đình.

Gợi ý một số chuyến tàu cho du lịch hè

Với du khách phía Nam, tuyến Sài Gòn - Nha Trang là lựa chọn dễ đi trong mùa hè. Đây là hành trình phù hợp cho kỳ nghỉ biển ngắn ngày, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn muốn kết hợp nghỉ dưỡng, ăn hải sản, tham quan đảo. Các tàu SNT1, SNT2, SNT4, SNT5 đang nằm trong nhóm được giảm 10% giá vé.

Ở phía Bắc, tuyến Hà Nội - Vinh bằng tàu NA1/NA2 phù hợp với những người muốn đi Nghệ An, Cửa Lò hoặc kết hợp các điểm đến Bắc Trung Bộ. Nếu chọn giờ tàu hợp lý, hành khách có thể di chuyển ban đêm, đến nơi vào sáng hôm sau, tiết kiệm thêm thời gian lưu trú.

Với những ai muốn có một chuyến đi dài hơn, các tàu Thống nhất mang ký hiệu SE trên trục Bắc - Nam là lựa chọn đáng chú ý. Hành khách có thể cân nhắc các chặng đi Đà Nẵng, Huế, Nha Trang hoặc xa hơn là hành trình xuyên Việt. Với chặng dài, giường nằm thường phù hợp hơn nếu đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Ảnh Báo Chính phủ

Dù được giảm giá, hành khách vẫn nên kiểm tra kỹ ngày tàu chạy, mác tàu, loại chỗ và điều kiện đổi trả trước khi thanh toán. Đường sắt Việt Nam hiện cũng triển khai tính năng giá vé linh hoạt trên hệ thống bán vé điện tử, trong đó một số chặng ngắn có thể được hệ thống tính toán mức giảm từ 15% đến 35% tùy thời điểm mua vé.

Vé giảm giá là cơ hội tốt để tiết kiệm chi phí du lịch hè, nhưng người mua nên ưu tiên kênh bán vé chính thức, nhập đúng thông tin cá nhân và lưu lại mã vé để kiểm tra khi cần. Với chương trình kéo dài đến hết ngày 16/8/2026, đây có thể là thời điểm phù hợp để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch bằng tàu hỏa, từ những hành trình biển miền Trung đến các chuyến đi dài dọc đất nước.