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Mbappe toả sáng cân bằng thành tích của Messi: Hai số 10 đã ghi 7 bàn ở World Cup 2026

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Mbappe toả sáng cân bằng thành tích của Messi: Hai số 10 đã ghi 7 bàn ở World Cup 2026

Tiền đạo Mbappe có bàn thắng thứ 7 tại World Cup 2026.

Phút 70 trong trận đấu giữa Pháp với Paraguay tại vòng 1/11 World Cup 2026 sáng 5/7, đội tuyển Pháp được hưởng quả phạt đền sau tình huống VAR can thiệp. Trước áp lực tâm lý cực lớn khi các cầu thủ Paraguay vây quanh chấm đá phạt để gây nhiễu, Ousmane Dembele đã chủ động lên cầm bóng trước để "hứng chịu" đòn tâm lý thay cho đồng đội, rồi mới kín đáo nhường lại cho Mbappe.

Đối mặt với áp lực ngàn cân, thủ quân tuyển Pháp vẫn thể hiện bản lĩnh của một siêu sao lớn. Mbappe dứt điểm lạnh lùng vào góc phải, đánh lừa hoàn toàn thủ thành Orlando Gill để mở tỷ số 1-0 cho Les Bleus.

Mbappe ghi bàn trên chấm 11m (Ảnh: BR Football)

Pha lập công đẳng cấp này là bàn thắng thứ 7 của tiền đạo sinh năm 1998 tại giải đấu năm nay. Anh cũng đã cân bằng 7 bàn thắng với số 10 của Argetina là Messi.

Bàn thắng này còn giúp anh chính thức cán mốc 19 bàn thắng qua các kỳ World Cup. Thành tích săn bàn khủng khiếp này giúp Mbappe vượt qua hàng loạt huyền thoại, vươn lên vị trí thứ hai và áp sát ngay sau kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử của Lionel Messi (20 bàn) với khoảng cách chỉ còn đúng 1 bàn thắng.

Màn ăn mừng của Mbappe (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Theo Tiên Tiên

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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