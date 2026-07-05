Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầu thủ Morocco đá 1 giây chưa kịp làm gì bị thổi phạt vì lỗi không ai để ý

| | Sống

Cầu thủ Morocco đá 1 giây chưa kịp làm gì bị thổi phạt vì lỗi không ai để ý

Cầu thủ Morocco bị thổi phạt khi ngay khi trận đấu bắt đầu vì lỗi không ai để ý, trừ trọng tài.

Đêm 5/7 (theo giờ Việt Nam), trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Canada và Morocco chứng kiến tình huống hy hữu xảy ra. Ngay khi cầu thủ Canada vừa thực hiện nhịp giao bóng sau tiếng còi khai cuộc, trọng tài chính Michael Oliver buộc phải dừng trận đấu sau đúng 1 giây. Ông thổi phạt cầu thủ Morocco là Azzedine Ounahi vì một lỗi không thường thấy trong các trận đấu chuyên nghiệp.

Lý do vị vua áo đen người Anh ra quyết định này là cầu thủ Morocco đã phạm luật trong lúc đối thủ giao bóng. Theo hình ảnh được ghi lại, tiền vệ trung tâm Ounahi của Morocco đứng trong vòng tròn giữa sân khi trọng tài chưa thổi còi bắt đầu trận đấu, tức bóng chưa vào cuộc. Đội tuyển Canada phải thực hiện lại tình huống giao bóng.

Ounahi (áo trắng) phạm luật ngay khi trận đấu bắt đầu. (Ảnh: Reuters)

Theo điều 8, Bộ luật bóng đá do Hội đồng bóng đá Quốc tế (IFAB), tất cả các cầu thủ (trừ người thực hiện tình huống giao bóng) phải đứng ở phần sân của đội tương ứng. Đối thủ của đội giao bóng phải đứng cách ít nhất 9,15 mét so với điểm giao bóng (không được bước vào bên trong vòng tròn giữa sân) cho đến khi bóng được đưa vào cuộc.

Dù đây là tình huống bắt lỗi có phần tỉ mỉ quá mức của trọng tài Michael Oliver nhưng ông đã làm đúng luật quy định.

Diễn biến trận đấu với đội tuyển Canada cũng trắc trở y như cách họ thực hiện tình huống giao bóng đầu tiên của hiệp 1. Canada chơi rất hay trong khoảng nửa đầu hiệp một trước khi rơi vào trạng thái bế tắc ở phần còn lại của trận đấu.

Phút 50, Morocco có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Người ghi bàn không ai khác chính là Ounahi. Tiền vệ của câu lạc bộ Girona tung cú sút một chạm đẳng cấp sau đường chuyền của Archaf Hakimi. Cuối hiệp 2, anh lại lập công và vẫn là pha dứt điểm đầy thuyết phục. Ounahi phạm lỗi ở giây thứ nhất nhưng lại có cú đúp bàn thắng trong trận đấu đặc biệt quan trọng.

Trong quãng thời gian bù giờ, đội tuyển Morocco có thêm bàn thắng của Rahimi, qua đó giành chiến thắng ấn tượng trước chủ nhà Canada. Đại diện châu Phi trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết FIFA World Cup 2026 .

Theo Mai Phương/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 'campus y tế' đầu tiên quy tụ toàn các công trình 299 - 2.400 tỷ đồng, rộng 73ha, sẽ đưa TP.HCM thành trung tâm y tế chuyên sâu của ASEAN

Việt Nam có 'campus y tế' đầu tiên quy tụ toàn các công trình 299 - 2.400 tỷ đồng, rộng 73ha, sẽ đưa TP.HCM thành trung tâm y tế chuyên sâu của ASEAN Nổi bật

Chuyên gia tuyển sinh bày cách xếp nguyện vọng vào Đại học

Chuyên gia tuyển sinh bày cách xếp nguyện vọng vào Đại học Nổi bật

Hóa ra Fujiko F. Fujio đã tính hết rồi: Vì sao Nobita luôn là người cứu thế giới?

Hóa ra Fujiko F. Fujio đã tính hết rồi: Vì sao Nobita luôn là người cứu thế giới?

07:48 , 05/07/2026
Người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN

Người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN

07:46 , 05/07/2026
7 loại quả là “kẻ thù” của tế bào ung thư: Chợ Việt bán đầy nhưng nhiều người không biết mà ăn

7 loại quả là “kẻ thù” của tế bào ung thư: Chợ Việt bán đầy nhưng nhiều người không biết mà ăn

07:22 , 05/07/2026
Sinh 1 con khiến phụ nữ "già" thêm 5 tuổi, nhưng sinh 3-4 con lại có thể sống thọ hơn: Khoa học nói gì về nghịch lý này?

Sinh 1 con khiến phụ nữ "già" thêm 5 tuổi, nhưng sinh 3-4 con lại có thể sống thọ hơn: Khoa học nói gì về nghịch lý này?

06:19 , 05/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên