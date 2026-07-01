Việt Nam có 'campus y tế' đầu tiên quy tụ toàn các công trình 299 - 2.400 tỷ đồng, rộng 73ha, sẽ đưa TP.HCM thành trung tâm y tế chuyên sâu của ASEAN

Cụm từ “campus y tế” thường xuất hiện các nước thu nhập cao và có hệ thống y tế phát triển mạnh như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Sau hơn 1 thập kỷ triển khai, cụm y tế Tân Kiên (TP.HCM) theo mô hình viện - trường đang dần hiện hữu và trở thành “campus y tế” đầu tiên tại Việt Nam.

Khởi công từ năm 2015, Cụm y tế Tân Kiên được quy hoạch để tập trung các bệnh viện, cơ sở y tế lớn và các trường đại học khối ngành sức khỏe của Thành phố. Với diện tích khu vực quy hoạch lên đến hơn 73ha, sự kết nối giữa các trường đại học y khoa với các bệnh viện, cơ sở y tế giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, tạo nên một môi trường đào tạo và nghiên cứu y học tiên tiến.

Toàn cảnh Cụm Y tế Tân Kiên. Ảnh: SGGP

Bên cạnh đó, Cụm Y tế Tân Kiên còn được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện ở trung tâm Thành phố và tương lai sẽ phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau 10 năm triển khai giai đoạn 1, đến nay, nhiều bệnh viện chuyên khoa, trung tâm hiện đại đã đi vào hoạt động tại cụm y tế Tân Kiên.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là đơn vị đầu tiên đi vào hoạt động từ năm 2018 với quy mô 1.000 giường bệnh. Đây là một trong 3 bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối của Thành phố và các tỉnh khu vực phía Nam, chịu trách nhiệm tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nặng được chuyển đến từ các bệnh viện của Thành phố và các bệnh viện tỉnh thuộc khu vực phía Nam, đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện tuyến huyện của Thành phố và các bệnh viện tuyến tỉnh trong lĩnh vực Nhi khoa.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: SGGP

Bệnh viện này đã phát triển các trung tâm điều trị chuyên sâu như ung bướu, hồi sức chống độc, phẫu thuật tim mạch, thần kinh và bệnh lý di truyền.

Tiếp đó, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, khởi công năm 2018 và hoạt động từ năm 2021, với 300 giường bệnh. Hiện nay, Bệnh viện Truyền máu Huyết học là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam chuyên điều trị các bệnh lý huyết học. Bệnh viện thực hiện 3 chức năng: Khám chữa bệnh, Ngân hàng máu, Ngân hàng tế bào gốc. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 400 bệnh nhân ngoại trú và điều trị gần 300 bệnh nhân nội trú.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Tại cơ sở mới, Bệnh viện đã triển khai được Khoa Ghép Tế Bào Gốc theo đúng tiêu chuẩn quốc tế với nhiều kỹ thuật ghép khác nhau. Đồng thời, Bệnh viện đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu để phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị như dấu ấn miễn dịch, di truyền học phân tử, Giải phẫu bệnh - tế bào học, hòa hợp mô - tổ chức … cũng như các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại như CT-Scan, MRI, … mà không thể triển khai tại cơ sở cũ do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế.

Trung tâm Pháp y TP HCM cũng được xây mới tại cụm y tế này và đi vào hoạt động từ tháng 4/2023. Đây là trung tâm tiên phong trong cả nước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các loại hình giám định chuyên sâu như tầm soát, định tính, định lượng độc chất và các chất gây nghiện; lập hồ sơ ADN, xác định huyết thống,...

Trung Tâm Pháp Y Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2025, trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 đặt tại cụm y tế này cũng đi vào hoạt động. Được đầu tư 2.400 tỷ đồng, đây là khu phức hợp hoàn chỉnh gồm giảng đường, thư viện, khu thể thao và các trung tâm nghiên cứu.

Bệnh viện ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1) với quy mô 500 giường cũng sẽ được triển khai, góp phần nâng cao năng lực đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Tiếp nối thành công của giai đoạn 1, Thành phố hiện đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch phân khu với tỷ lệ 1/2000 cho giai đoạn 2, tăng diện tích quy hoạch ban đầu từ 55,03 ha lên 73 ha. Giai đoạn này sẽ bổ sung thêm các dự án quan trọng, nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng và phát triển khu vực một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Vào tháng 1 vừa qua, TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp 3 dự án y tế trọng điểm tại Cụm y tế Tân Kiên.

Cụ thể, dự án Ngân hàng Máu có tổng mức đầu tư 699,5 tỷ đồng, được xây dựng theo tiêu chuẩn GMP châu Âu với công suất tối đa dự kiến đạt 1 triệu đơn vị máu mỗi năm vào năm 2050. Khi hoàn thành, đây sẽ là ngân hàng máu lớn nhất khu vực phía Nam, góp phần khắc phục tình trạng quá tải tại cơ sở hiện hữu.

Dự án Trung tâm Cấp cứu 115 (Cơ sở 2) có vốn đầu tư 299,9 tỷ đồng, được định hướng trở thành trung tâm chỉ huy cấp cứu hiện đại, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận và xử trí cấp cứu cho người dân khu vực cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố với vốn đầu tư 450 tỷ đồng sẽ giữ vai trò đầu mối bảo đảm chất lượng, tính chính xác và khả năng liên thông kết quả xét nghiệm theo các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị, đồng thời giúp người dân tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh.

Ngay sau 3 dự án này, Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức triển khai dự án Bệnh viện Chấn thương và Dự án Bệnh viện Thực hành 500 giường. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành một quần thể y tế hoàn chỉnh, kết hợp.

Đặc biệt, khu vực này sẽ được quy hoạch xây dựng theo mô hình y tế xanh, với sự chú trọng đầu tư vào các khu dịch vụ công cộng, công viên, sân thể dục thể thao, cùng với nhà lưu trú dành cho thân nhân bệnh nhân. Đồng thời, trong kế hoạch phát triển hạ tầng giao của TP. Hồ Chí Minh, Cụm Y tế Tân Kiên cũng sẽ được kết nối với tuyến đường Vành đai 3 và đặc biệt là hệ thống tuyến Metro số 3.

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Cụm Y tế Tân Kiên là tiền đề để TP. Hồ Chí Minh đạt mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á theo Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị.