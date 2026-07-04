"Người tắm ba kiểu, mạng mỏng hơn giấy": Một người đàn ông nhập viện sau khi mắc phải 1 trong 3 điều này

Người đàn ông bất tỉnh sau khi tắm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người mắc phải

Theo Sohu, mới đây một người đàn ông họ Vương, 56 tuổi, tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi bất tỉnh tại nhà. Trước đó, sau khi ăn xong, ông thấy cơ thể đổ nhiều mồ hôi nên vào phòng tắm.

Một lúc sau, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt, khó chịu. Khi người thân phát hiện, ông đã bất tỉnh trong nhiều giờ. Theo thông tin được Sohu đăng tải, các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu não cấp tính.

Các bác sĩ cho rằng việc tắm ngay sau bữa ăn có thể là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra biến cố ở những người có sẵn yếu tố nguy cơ về tim mạch hoặc mạch máu não. Sau bữa ăn, cơ thể tăng cường lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa để phục vụ quá trình tiêu hóa. Nếu tắm ngay, đặc biệt bằng nước quá nóng, cơ thể có thể xảy ra những thay đổi về tuần hoàn khiến một số người dễ xuất hiện tình trạng chóng mặt hoặc tụt huyết áp.

Từ trường hợp này, nhiều người nhắc lại câu nói dân gian của Trung Quốc: "Người tắm ba kiểu, mạng mỏng hơn giấy". Dù đây không phải là câu tục ngữ được ghi nhận trong các sách cổ, nội dung của câu nói vẫn phản ánh những khuyến cáo sức khỏe liên quan đến việc lựa chọn thời điểm tắm phù hợp.

Ba thời điểm chuyên gia khuyến cáo không nên tắm ngay

Thời điểm đầu tiên là ngay sau khi ăn.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Swathi Reddy, công tác tại hệ thống Motherhood Hospitals (Ấn Độ), việc tắm ngay sau bữa ăn có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Sau khi ăn, cơ thể ưu tiên đưa máu đến dạ dày và ruột để tiêu hóa thức ăn. Nếu tắm ngay, đặc biệt bằng nước nóng, cơ thể phải điều chỉnh lưu lượng máu đến da để điều hòa thân nhiệt, từ đó có thể làm quá trình tiêu hóa kém hiệu quả hơn.

Một số người có thể xuất hiện cảm giác đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng hoặc buồn nôn. Các chuyên gia khuyến cáo nên đợi khoảng 30–40 phút sau bữa ăn rồi mới tắm để cơ thể có thời gian ổn định.

Thời điểm thứ hai là ngay sau khi tập thể dục.

Sau khi vận động cường độ cao, nhịp tim vẫn còn nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng và mạch máu giãn rộng. Nếu tắm ngay, đặc biệt bằng nước quá lạnh hoặc quá nóng, cơ thể có thể chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ, làm tăng nguy cơ choáng hoặc khó chịu, nhất là ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh lý tim mạch.

Các chuyên gia khuyên nên dành khoảng 20–30 phút để cơ thể hạ nhiệt, nhịp tim trở về gần mức bình thường và ngừng đổ nhiều mồ hôi trước khi bước vào phòng tắm.

Thời điểm thứ ba là sau khi uống nhiều bia, rượu.

Theo Health Sina, sau khi uống rượu bia, cả tắm nước nóng lẫn nước lạnh đều không được khuyến khích. Rượu có thể làm giãn mạch và ảnh hưởng đến huyết áp cũng như khả năng giữ thăng bằng. Tắm nước nóng có thể khiến huyết áp giảm thêm ở một số người, trong khi nước lạnh lại gây co mạch đột ngột, làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Các chuyên gia khuyến cáo nên nghỉ ngơi để cơ thể chuyển hóa bớt lượng cồn trước khi tắm. Khoảng thời gian được nhiều chuyên gia khuyến nghị là khoảng 2 giờ sau khi uống bia, rượu, tùy theo lượng cồn đã sử dụng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Dù tắm là thói quen giúp làm sạch cơ thể và mang lại cảm giác thư giãn, việc lựa chọn thời điểm phù hợp cũng rất quan trọng. Đối với người cao tuổi hoặc người mắc các bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hay mạch máu não, nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, yếu tay chân hoặc bất tỉnh sau khi tắm, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo Sohu, Sina, 163