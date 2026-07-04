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Danh sách 15 tỉnh, thành sẽ thí điểm sáp nhập trường học trong năm 2026

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Danh sách 15 tỉnh, thành sẽ thí điểm sáp nhập trường học trong năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai thí điểm sắp xếp, sáp nhập mạng lưới trường học tại 15 tỉnh, thành từ năm 2026, trước khi nhân rộng trên cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 15 tỉnh, thành phố được lựa chọn tham gia thí điểm sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập.

Theo kế hoạch, các địa phương tham gia thí điểm gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Đồng Nai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Vĩnh Long.

Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, hình thành các trường có quy mô lớn hơn với các phân hiệu, điểm trường phù hợp. Mục tiêu là giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng nguồn lực cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy.

Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, giai đoạn thí điểm sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2026. Trước 30/8/2026, các địa phương sẽ hoàn thành việc thiết lập mô hình trường học mới để sẵn sàng vận hành trong năm học 2026-2027. Sau đó, việc thí điểm sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm trước 30/12/2026.

Nếu đạt kết quả như kỳ vọng, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai trên phạm vi cả nước trong năm 2027. Theo lộ trình, việc sắp xếp dự kiến hoàn thành trước 30/4/2027.

Bộ GD&ĐT cho biết việc sắp xếp sẽ không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, đồng thời không sáp nhập giữa trường mầm non với trường phổ thông, giữa trường phổ thông với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc giữa trường chuyên biệt với trường đại trà.

Theo thống kê của Bộ, đến nay các địa phương đã giảm 586 trường công lập và 709 vị trí lãnh đạo quản lý sau quá trình sắp xếp bước đầu. Việc tinh gọn chủ yếu tập trung vào các trường có quy mô nhỏ, phân tán hoặc hoạt động chưa hiệu quả, nhằm xây dựng mạng lưới trường lớp phù hợp hơn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Thiên An

Đời sống và Pháp luật

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