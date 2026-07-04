Con nuôi Bằng Kiều tự tin "ứng tuyển" vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 17: Không chỉ đa tài, học vấn còn gây ấn tượng mạnh

Những ngày gần đây, thông tin về dự án phim Hoàng hậu cuối cùng cùng dàn diễn viên, đặc biệt vai Nam Phương Hoàng hậu thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mạng xã hội cũng xuất hiện không ít màn "đu trend" thú vị. Một trong số đó là Hoàng Thiên Nga - con gái nuôi của ca sĩ Bằng Kiều.

Trên trang cá nhân, cô gái sinh năm 2009 hài hước chia sẻ bức ảnh mặc áo dài và tự "ứng tuyển" vai Nam Phương Hoàng hậu thời trẻ.

Thiên Nga viết dí dỏm: "Nam Phương Hoàng hậu lúc 17 tuổi đang đi học ở Pháp nè. Đạo diễn có casting vai Hoàng hậu Nam Phương khi trẻ không ạ, để biết con đi cast. Con biết tiếng Pháp, biết chơi piano, dáng cao, mắt một mí giống luôn".

Hoàng Thiên Nga

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác. Không ít cư dân mạng cho rằng Hoàng Thiên Nga có gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt một mí và thần thái khá giống những bức ảnh tư liệu của Nam Phương Hoàng hậu khi còn trẻ.

Học vấn xịn sò

Hoàng Thiên Nga vốn đã là cái tên quen thuộc với nhiều khán giả. Sinh năm 2009, cô là con gái nuôi duy nhất của ca sĩ Bằng Kiều và được biết đến như một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp từ khi còn rất nhỏ.

Được gia đình định hướng học nghệ thuật bài bản, Thiên Nga từng thi đỗ thủ khoa chuyên ngành violin của Nhạc viện TP.HCM. Ngoài violin, cô còn có thể chơi thành thạo piano, guitar, organ và trống. Bên cạnh năng khiếu âm nhạc, nữ sinh còn sử dụng được ba ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và Latin.

Sở hữu chiều cao hơn 1,75 m cùng vóc dáng cân đối, Thiên Nga cũng nhiều lần được khen có thần thái sang trọng, đường nét gương mặt sắc sảo, phù hợp với hình tượng cổ điển.

Không chỉ nổi bật về nghệ thuật, thành tích học tập của con gái nuôi Bằng Kiều cũng khiến nhiều người nể phục. Hiện cô theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM và nhiều lần đạt kết quả học tập xuất sắc.

Đáng chú ý, Thiên Nga từng là học sinh duy nhất của trường tại Việt Nam được đề cử tham dự Foyle Young Poets - cuộc thi sáng tác thơ danh giá dành cho thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi trên toàn thế giới. Khi nhận tin, nữ sinh xúc động chia sẻ rằng đây là cơ hội để chứng minh việc theo đuổi âm nhạc không hề ảnh hưởng đến thành tích học văn hóa như nhiều người từng lo ngại.

Được biết, Thiên Nga lớn lên trong gia đình có điều kiện, được đầu tư học tập và phát triển năng khiếu từ nhỏ

Bảng điểm mà Thiên Nga từng công khai cũng gây chú ý khi hầu hết các môn đều đạt trên 90 điểm, thậm chí có môn đạt điểm tuyệt đối. Giáo viên nhận xét cô là học sinh tiếp thu nhanh, tích cực phát biểu, có trách nhiệm trong các hoạt động nhóm và sở hữu tiềm năng phát triển cao.

Được biết, Thiên Nga lớn lên trong gia đình có điều kiện, được đầu tư học tập và phát triển năng khiếu từ nhỏ. Bằng Kiều nhiều lần chia sẻ anh luôn nhắc con nuôi phải đặt việc học lên hàng đầu, sống lễ phép, tôn trọng mọi người, ăn mặc phù hợp và phát triển con đường nghệ thuật bằng chính năng lực của mình.

Với ngoại hình nổi bật, nền tảng học vấn tốt cùng nhiều tài năng nghệ thuật, màn "ứng tuyển" vai Nam Phương Hoàng hậu của Thiên Nga tuy chỉ mang tính vui vẻ nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời khen và sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.