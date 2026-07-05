Vụ 146 điểm 10 môn Toán tốt nghiệp: Giữ khẩn cấp 1 giáo viên THPT Chuyên Tuyên Quang

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang , để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Động thái trên được thực hiện sau khoảng 2,5 ngày các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang khẩn trương rà soát, xác minh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Công tác điều tra được triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cùng sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Trước đó, sáng 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

Theo báo cáo do Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký ngày 3/7, toàn tỉnh có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 17.017 học sinh lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do.

Hội đồng thi bố trí 62 điểm thi với 929 phòng thi, tiếp nhận hồ sơ từ 92 đơn vị đăng ký dự thi. Công tác chấm thi được thực hiện đối với 71.416 bài thi, gồm 17.896 bài tự luận và 53.520 bài trắc nghiệm.

Sau khi báo chí thông tin về kết quả kỳ thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh kịp thời kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi.

Lực lượng công an được giao làm việc với từng học sinh, từng giám thị tại các phòng thi môn Toán có nhiều điểm 10; đồng thời xác minh các mối quan hệ giữa giám thị và thí sinh, tăng cường kiểm tra khu vực bảo vệ vòng ngoài nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi hoặc hành vi vi phạm pháp luật thì khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng bao che, bỏ lọt tội phạm...

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tại điểm thi đang được dư luận quan tâm có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 em dự thi, một thí sinh vắng mặt. Kết quả cho thấy có 146 bài thi đạt điểm 10, 150 bài đạt từ 9 điểm trở lên, số còn lại dưới 9 điểm.