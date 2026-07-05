Vợ chồng Hà Nội kiếm 60 triệu/tháng vẫn muốn về quê, dân mạng ra sức cản: “Tính thế không ổn”

Giá nhà ở Hà Nội “ngoài tầm với”, chi phí sống cũng không rẻ, thế nên chẳng có gì lạ khi không ít người - trong đó có các gia đình trẻ, dự định về quê mua nhà, xây nhà và ổn định cuộc sống. Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây cũng đang băn khoăn điều tương tự.

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết 2 vợ chồng đang ở Hà Nội, có 1 bé gái 4 tuổi. Thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 50-60 triệu, tiền mặt hiện có 1,5 tỷ đồng.

“Việc mua nhà ở Hà Nội khá khó khăn với nhà em, vì bố mẹ không hỗ trợ được, nếu vay ngân hàng thì áp lực nợ nần quá. Gần đây chồng em có tính về quê xây nhà, chồng vẫn tiếp tục ở Hà Nội làm còn 2 mẹ con em sẽ về quê ở hẳn, mỗi tháng chồng em sẽ về 1-2 lần.

Quê em cách Hà Nội 3 tiếng đi xe, cũng phát triển, nếu về ở gần cũng có ông bà phụ giúp trông con, em tìm việc gì đó làm, cuộc sống bớt bon chen hơn và như vậy cũng mới dám tính chuyện sinh thêm 1 bé nữa. Tuy nhiên, em lại nghĩ tới cảnh mỗi người 1 nơi và sau này con lên Hà Nội học tập thì lại thuê nhà và giống bố mẹ bây giờ. Giờ nên chọn về quê hay tiếp tục ở Hà Nội ạ? Mong mọi người cho em xin lời khuyên” - Cô viết.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều đồng tình khuyên gia đình này không nên về quê. Vấn đề không phải là về quê thì thiếu cơ hội phát triển mà là mỗi người 1 nơi như vậy, về lâu dài cũng không ổn.

“Quan điểm của mình là vợ chồng con cái phải ở gần nhau. Về quê thì cả nhà về, ở Hà Nội thì cả nhà ở lại. Con cái cũng cần gần bố mẹ trừ khi bất khả kháng, không có cách nào thay đổi thôi chứ như bạn đang tính thì tháng chồng về 1-2 lần, thế thì dạy dỗ chăm sóc con cái sao được mà còn tính sinh thêm bé thứ 2” - Một người bày tỏ.

“Tính thế không ổn. Chồng ở đâu mình ở đó và ngược lại. Chứ xa nhau xong mà có chuyện gì ngoài ý muốn thì lại than thân trách phận, mà trách ai được lúc đó nữa. Thu nhập 50-60 triệu/tháng thì cũng không phải là quá thấp đâu bạn, cố gắng động viên nhau chứ đừng bàn lùi về quê. Về quê không sai nhưng như nhà bạn đang tính thì đúng là bàn lùi đấy, chưa kể về quê bạn cũng chưa biết làm gì ra tiền, đừng nghĩ “làm gì đó” mà phải cụ thể ra” - Một người đồng tình.

“Giống mình hồi mới quyết định về quê, cũng lo điều kiện học tập ở quê không bằng Hà Nội rồi vợ chồng cũng sợ giảm thu nhập. Cũng phải tìm hiểu việc giáo dục, cơ hội việc làm mất gần nửa năm mới quyết định về. Giờ vẫn thấy đó là lựa chọn đúng nhưng điều kiện tiên quyết là cả nhà cùng về, chứ không người ở người đi được đâu” - Một người chia sẻ.

Cần chuẩn bị những gì trước khi quyết định bỏ phố về quê?

1. Tính thật kỹ bài toán thu nhập, chi tiêu mới

Nhiều người khi rời phố về quê thường mặc định rằng “ở quê thì rẻ hơn”, nhưng thực tế không hẳn vậy. Chi phí sinh hoạt có thể giảm, nhưng song song với đó là thu nhập cũng có thể giảm theo, chưa kể còn có không ít khoản khác phát sinh mà ở thành phố trước đây không có, ví dụ như sửa sang nhà cửa, sắm đồ đạc, phương tiện đi lại,... các chi phí sinh hoạt xóm, phường.

Nếu không tính toán kỹ vấn đề thu nhập và chi tiêu sau khi về quê, số tiền để dành được có thể cũng không hơn là bao so với khi ở thành phố, thậm chí còn ít hơn.

Ảnh minh họa

Thế nên một trong những điều quan trọng nhất, cần ưu tiên là phải áng chừng mức thu nhập, lập lại bảng dự trù chi tiêu khi sống ở quê, từ đó lên kế hoạch tiết kiệm, dự phòng. Bởi suy cho cùng, dù sống ở đâu, tài chính cũng cần sự ổn định.

2. Làm rõ định hướng sự nghiệp của bản thân

Việc này là vô cùng quan trọng. Bởi nếu không, lựa chọn về quê có thể nhanh chóng biến thành cảm giác bế tắc. Bế tắc vì không biết mình có thể làm gì để kiếm tiền, phát triển sự nghiệp ra sao.

Thế nên trước khi về quê, hãy tự hỏi chính mình: Công việc nào phù hợp với khả năng và sở thích của mình? Có thể làm từ xa cho công ty cũ hay phải tìm kiếm cơ hội mới? Nếu dự định khởi nghiệp, thị trường ở quê có nhu cầu gì, mức độ cạnh tranh ra sao và cần chuẩn bị những gì?

Khi trả lời được những câu hỏi này, quyết định về quê sẽ không chỉ là tạm nghỉ hay chạy trốn áp lực, mà trở thành bước đi có ý thức để xây dựng cuộc sống ổn định.

3. Xây dựng quỹ dự phòng

Không có quỹ dự phòng khi thay đổi môi trường sống, chẳng khác nào tự đặt bản thân và gia đình vào thế khó. Bởi không có gì đảm bảo bạn sẽ ngay lập tức kiếm được việc khi về quê, và sẽ gắn bó được với công việc đó lâu dài. Kể cả đã tìm được việc ở quê rồi mới quyết định về quê, quỹ dự phòng vẫn là thứ bắt buộc phải có. Công việc, cứ phải làm mới biết mình có thực sự phù hợp hay không. Cũng không ai dám chắc bản thân qua được 2 tháng thử việc, chứ chưa bàn tới chuyện lâu dài.

Thế nên nếu chưa có quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng sinh hoạt phí, tốt nhất đừng tính chuyện thay đổi môi trường sống.