546 chủ xe máy, ô tô mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên vừa công bố danh sách 147 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội trong đợt ghi nhận mới nhất.

Các vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Theo thống kê, có 17 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 113 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định (gồm 29 ô tô và 84 xe mô tô) và 17 trường hợp quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu.

Danh sách các phương tiện bao gồm:

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Ninh Bình cũng vừa công bố kết quả xử lý phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trong thời gian từ ngày 7/6 đến 22/6/2026, theo Vnetraffic.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 399 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Danh sách đầy đủ các phương tiện vi phạm bao gồm:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nhiều hành vi vi phạm giao thông bị điều chỉnh tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển ô tô bị phạt từ 18-20 triệu đồng, trong khi người điều khiển xe máy bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Với lỗi chạy quá tốc độ, người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 14 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm. Trường hợp chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với xe máy, mức phạt dao động từ 400.000 đồng đến 8 triệu đồng, tùy theo tốc độ vượt quá quy định.

Ngoài ra, người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường bị phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; người điều khiển xe máy vi phạm lỗi này bị phạt từ 600.000-800.000 đồng.

Đối với hành vi không thắt dây an toàn, người điều khiển ô tô hoặc người được chở trên xe tại vị trí có trang bị dây an toàn có thể bị xử phạt từ 350.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy từng trường hợp. Trong khi đó, lỗi không chấp hành vạch kẻ đường đối với ô tô có mức phạt từ 400.000-600.000 đồng.

Để kiểm tra phương tiện có thuộc diện bị phạt nguội hay không, người dân có thể tra cứu trên website của Cục Cảnh sát giao thông bằng cách nhập biển số xe, loại phương tiện và mã xác thực. Ngoài ra, ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an phát triển cũng cho phép người dùng tra cứu thông tin vi phạm sau khi đăng nhập bằng căn cước công dân gắn chip hoặc số điện thoại.

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