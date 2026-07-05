Nhặt được ví và thẻ ngân hàng, Đại úy Công an ở TP.HCM dùng giao dịch 1.000 đồng để gửi "tin nhắn" cho người đánh rơi

Ngày 5/7, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết, vừa trao trả tài sản cho người dân đánh rơi trong quá trình tuần tra trên địa bàn.

Trước đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải (cán bộ Công an phường Tân Hưng) đã nhặt được 1 ví da do người dân đánh rơi trên đường. Qua kiểm tra, bên trong ví có một khoản tiền mặt, giấy tờ tùy thân và nhiều thẻ ngân hàng.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại uý Hải đã tìm cách liên hệ với chủ sở hữu. Từ thông tin trên thẻ ngân hàng của ví, Đại uý Hải đã thực hiện chuyển khoản một số tiền nhỏ kèm nội dung đề nghị chủ tài khoản liên hệ Công an phường, qua đó xác minh được người đánh rơi tài sản và mời đến trụ sở để làm việc.

Ở phần nội dung chuyển khoản, Đại úy Hải nhắn: "Anh có bị đánh rơi bóp tiền phải không? Gọi số này lấy lại bóp nhé", đồng thời để lại số điện thoại liên hệ.

Sau khi đối chiếu, xác minh đúng chủ sở hữu, Công an đã tiến hành trao trả đầy đủ số tiền mặt, giấy tờ tùy thân cùng toàn bộ tài sản có trong ví cho anh Đặng Thanh Luân.

Anh Luân bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn Đại úy Nguyễn Hoàng Hải

Nhận lại tài sản còn nguyên vẹn, anh Đặng Thanh Luân bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại úy Hải cùng tập thể Công an phường vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ phục vụ Nhân dân.