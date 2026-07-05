Vì sao người giàu ít khi giúp họ hàng? Khi đã tự mình trải qua, tôi mới biết lý do

*Dưới đây là bài viết của tác giả Huỳnh Nghị đăng trên nền tảng 163.com (Trung Quốc).

Hồi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng nếu một người đã giàu có thì việc giúp đỡ họ hàng là điều hết sức bình thường. Mỗi lần nghe người lớn kể chuyện ai đó trong họ làm ăn phát đạt nhưng không hỗ trợ người thân đang gặp khó khăn, tôi đều thấy khó hiểu, thậm chí có chút bất bình.

Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, nếu sau này kiếm được nhiều tiền, tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp họ hàng khi họ cần đến. Nhưng nhiều năm sau, khi tự gây dựng được sự nghiệp, có cuộc sống dư dả hơn và từng nhiều lần đứng ra hỗ trợ người thân, tôi mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình từng nghĩ.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở Quảng Tây, Trung Quốc. Những ngày còn khó khăn, gia đình tôi từng nhận được sự cưu mang của họ hàng, từ vài khoản tiền đóng học phí đến những bữa cơm khi bố mẹ túng thiếu. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhủ rằng nếu một ngày có điều kiện hơn, mình sẽ không bao giờ để người thân thất vọng khi tìm đến.

Nhiều năm sau, việc kinh doanh thuận lợi giúp cuộc sống của tôi thay đổi đáng kể. Tôi mua được nhà, đổi xe và tích lũy được một khoản tiền đủ để yên tâm về tương lai. Nhưng cũng từ đó, điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông nhiều hơn.

Ban đầu chỉ là một người anh họ hỏi vay tiền để sửa nhà. Ít lâu sau, một người em họ muốn mượn vốn mở cửa hàng. Tiếp đến là một người chú nhờ tôi đứng ra bảo lãnh khoản vay ngân hàng. Rồi dần dần, ngay cả bạn bè của người thân cũng tìm cách liên hệ, chỉ vì nghe nói tôi "đang làm ăn tốt".

Đứng trước những lời nhờ vả ấy, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ trong phạm vi có thể. Thời gian đầu, điều đó làm tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nhìn người thân vượt qua khó khăn, tôi tin rằng số tiền mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đòi hỏi sự biết ơn hay tính toán thiệt hơn, bởi trong lòng chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: người nhà thì nên giúp đỡ nhau. Nhưng chỉ vài năm sau, mọi chuyện bắt đầu diễn ra theo cách tôi không ngờ tới.

Sau những lần giúp đỡ, có người hứa ba tháng sẽ hoàn trả số tiền tôi đã cho vay, nhưng ba năm trôi qua vẫn chẳng một lời hồi âm. Có người cứ thấy tôi là tìm cách né tránh vì ngại nhắc đến khoản nợ. Trớ trêu hơn, khi tôi chỉ khẽ hỏi họ bao giờ sẽ trả tiền, họ lại tỏ thái độ bực bội, như thể tôi mới là người làm điều sai.

Điều khiến tôi tổn thương nhất không phải là số tiền đã mất, mà là cảm giác tình thân dần bị đặt lên bàn cân với tiền bạc. Từ những mối quan hệ từng rất gần gũi, mọi thứ trở nên gượng gạo chỉ vì những khoản vay chưa được giải quyết.

Bước ngoặt xảy ra khi tôi từ chối một lời hỏi vay vì lúc đó cũng đang cần tiền để xoay vòng vốn cho công việc. Chỉ vài ngày sau, tôi nghe người khác kể rằng có người nói tôi "giàu rồi nên coi thường họ hàng".

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi chợt nhận ra rằng, khi mình giúp đỡ, nhiều người xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng chỉ cần từ chối một lần, sự giúp đỡ ấy lập tức bị coi là nghĩa vụ mà tôi không hoàn thành.

Từ đó, tôi đặt ra cho mình một nguyên tắc mới. Nếu người thân gặp biến cố thật sự như ốm đau, tai nạn hay những tình huống khẩn cấp, tôi vẫn sẽ sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình. Ngược lại, với những khoản vay để tiêu dùng, đầu tư khi chưa có kế hoạch rõ ràng hoặc những lời nhờ vả vượt quá khả năng, tôi học cách nói "không".

Những lần đầu từ chối, tôi cũng cảm thấy áy náy. Tôi sợ người khác nghĩ mình thay đổi, sợ họ cho rằng có tiền rồi nên lạnh nhạt với người thân. Nhưng càng về sau, tôi càng hiểu rằng dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể đáp ứng hết mọi kỳ vọng. Vì vậy, tôi không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, mà chỉ chọn giúp đỡ trong khả năng và những trường hợp tôi thực sự thấy cần thiết.

Chính những trải nghiệm ấy đã giúp tôi hiểu vì sao nhiều người có điều kiện kinh tế thường trở nên dè dặt trước những lời nhờ vả về tiền bạc. Người có tiền không có nghĩa là phải gánh trách nhiệm giải quyết mọi khó khăn của cả dòng họ. Có những lúc, giúp thì phát sinh thêm kỳ vọng, còn không giúp lại dễ làm tổn thương tình cảm. Chính vì vậy, việc hỗ trợ hay từ chối cuối cùng vẫn là lựa chọn của mỗi người, miễn sao phù hợp với khả năng của bản thân và không biến lòng tốt thành một nghĩa vụ bắt buộc.

(Theo 163.com)